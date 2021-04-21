Футбольная Суперлига c европейскими топ-клубами развалилась сразу после создания

Исполняющий обязанности министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Мераб Пухаев на сегодняшней сессии парламента рассказал об обстоятельствах смерти двух молодых жителей Цхинвали и тяжелом ранении, а впоследствии смерти третьего.

Пухаев уточнил, что 18 апреля по улице Братьев Губаевых близ ресторана «Виктория» был обнаружен неизвестный мужчина с огнестрельным ранением в голову. На место преступления, по его словам, выехали правоохранительные органы.

«Правоохранительными органами был произведен осмотр места преступления, там же, на месте преступления установили личность гражданина, им оказался Альберт Гиголаев 1987 года рождения, проживающий в городе Цхинвал по улице Братьев Губаевых. В тот же день на этой же улице были обнаружены трупы подозреваемого гражданина 1989 г.р. и его сожительницы 1987 г.р. Рядом с трупом мужчины было обнаружено оружие по внешним признакам схожего с пистолетом Макарова», – отметил Пухаев.

По его словам, предварительно выстрел был произведен на почве ссоры между мужчинами.

«По результатам проведенных мероприятий было установлено, что в ночь с 17 на 18 апреля 2021 года гражданин Кочиев примерно в 00:48 минут отправил сообщение Гиголаеву. Но так как телефон Гиголаева оказался выключен, Кочиев отправился к нему и забрал его из дома. Они направились к строению, расположенному рядом с рестораном. На почве возникшей ссоры Кочиев произвёл в Гиголаева выстрел и скрылся с места преступления. После этого он прибыл на съемную квартиру по ул. Братьев Губаевых, где произвел выстрел в свою сожительницу, в результате чего она скончалась на месте. После вышеуказанных событий он из этого же пистолета произвел выстрел в голову и покончил жизнь самоубийством», – рассказал он.

Пухаев отметил, что причины и мотивы неприязненных отношений со стороны Кочиева выясняются. Он добавил, что 17 апреля Кочиев и Гиголаев были на совместном застолье и между ними там тоже завязался спор.

«Вместе с ними находились еще люди, один из них был брат Гиголаева. В ходе расследования выяснилось, что там между мужчинами завязался спор. Они встали из-за стола, отошли в сторону и продолжительное время о чем-то спорили. После этого на разных машинах выехали», – заявил он.

Глава югоосетинского МВД отметил, что правоохранительные органы определили место жительства Кочиева, но дверь никто не открывал, и на телефонные звонки не отвечал.

«Мы попросили хозяйку съемной квартиры, чтобы она открыла нам дверь. Не думали обнаружить там сожительницу , которую тоже искали, на ее работе нам сказали, что она уже два дня не появлялась. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, женщину нашли на пороге мертвой. Сам Кочиев находился в спальне, а возле него был пистолет», – пояснил Пухаев.

По его словам, во время расспросов один из соседей заявил, что слышал, как кто-то в их квартиру пришел ночью, а другой сосед слышал хлопок.

«Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств. Мы проверили записи видеокамер ресторана, близ которого было совершено преступление. Они показывают, как Гиголоаев и Кочиев пришли вместе, а чуть погодя Кочиев поспешно покинул это место. Предварительно, Кочиев и его сожительница убиты в одно время», – поделился он.

Пухаев добавил, что пока проводятся следственные мероприятия, у правоохранительных органов есть несколько версий случившегося, – пишет агентство «Рес».