Россия должна сократить число дипломатов в Праге до пяти

Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Сейчас там работают пять человек с дипломатическим статусом. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек.

В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. В противном случае численность российского посольства в Праге будет сокращена до пяти человек, заявили в МИД Чехии. По словам министра, на ультиматум Москва не ответила.

Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", - заявил Кулганек.

Решение Чехии сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, поддержал действия правительства.

Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.