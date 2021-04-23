Зурабишвили: «Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной»

Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной, – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети Twitter. Грузинский лидер отметила, что поддержка международных партнеров доказывает свою эффективность.

«Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной. Грузия и Украина стоят перед одинаковыми вызовами в плане стабильности и территориальной целостности. Поддержка международных партнеров доказывает свою эффективность», – написала Саломе Зурабишвили.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки боеготовности войск достигнуты, и приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

Сегодня Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины.

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность стран Запада и НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряжённость. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить российскую агрессию.

​Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. В Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ. В Вашингтоне отмечали, что с российской стороны у границы с Украиной сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года.