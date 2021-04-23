Суд в Тбилиси отправил за решетку обвиняемых в издевательствах над солдатами-срочниками

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Чибелашвили и Дмитрия Девдариани, обвиняемых в издевательствах над военнослужащими, проходящими обязательную военную службу.

Судья Роман Хорава полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Он пояснил, что существует большая вероятность того, что обвиняемые попытаются повлиять на свидетелей, если они останутся на свободе. Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал.

«Я действительно не думал, что подобное могло произойти в грузинской армии», – заявил судья на заседании.

Сторона защиты ходатайствовала об освобождении обвиняемых под залог до окончания следствия. Адвокат Дмитрия Девдариани предлагал залог в размере 5 тысяч лари (примерно, 1,5 тысячи долларов), а адвокат Бичелашвили – 10 тысяч лари (примерно 3 тысяч долларов). Оба этих обращения суд отклонил.

Чибелашвили и Девдариани обвиняются в превышении служебных полномочий с применением насилия и с оскорблением личного достоинства военнослужащих. Им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

В деле фигурируют несколько эпизодов предполагаемых преступлений, которые произошли на учебной военной базе Яглуджа с января по июль 2020 года.

По данным следствия, начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Управления охраны объектов МВД Д.Д. и Г.Д. превышали свои служебные полномочия и применяли к солдатам запрещенные методы наказания, которые ущемляли их личное достоинство и причиняли физическую боль. Все это происходило в присутствии других военнослужащих.

По информации следствия, один из задержанных – начальник смены Д.Д. на базе «Ялгуджа» заставлял солдат чистить помещение казармы в унизительной форме. Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего.

14 марта 2020 года Д.Д. заставил солдата в течение от одного до двух часов в полном боевом снаряжении, в бронежилете и каске, весом до 10 килограмм, стоя на коленях, зубной и обувной щеткой чистить пол туалета в казарме.

25 мая 2020 года Д.Д. проделал то же самое с другим солдатом-срочником, заставив его в течение 10-11 часов убирать классную комнату, чистить пол и двери туалета, унитазы и раковины для умывания.

3 июля 2020 года Д.Д. нанес физическое оскорбление солдату, который стоял в строю возле казармы, в частности, ударил его рукой по шее, а также стукнул головой в лоб.

Другой задержанный – Г.Б., проходит по трем эпизодам дела.

28 января 2020 года Г.Б. заставил одного из солдат-срочников в течение от 30 минут до часа зубной щеткой и на коленях чистить пол и раковины в умывальной комнате туалета.

24 мая 2020 года тот же начальник смены заставил двух солдат-срочников в течение от двух до четырех часов в бронежилете и касках обувными щетками на коленях чистить классную комнату в казарме, комнату для умывания и дверь туалета.

Кроме того, 17 июня 2020 года Г.Б. заставил солдата-срочника в течение полутора часов обувной щеткой, стоя на коленях, чистить классную комнату, комнату для умывания и дверь туалета.

Вышеперечисленные обстоятельства, по данным следствия, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, заключениями проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото-доказательствами и запрошенными у МВД документами.