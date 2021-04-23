Алексей Навальный объявил, что заканчивает голодовку в колонии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки.

По его словам, благодаря огромной поддержке людей по всей стране и по всему миру им удалось добиться многого.

«Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?» – написал он.

Сейчас, как рассказывает политик, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, последний раз прямо перед митингом: ему делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

«Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку, – отметил он. – Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня».

«Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю – у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», – написал он.