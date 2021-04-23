В Сенат США поступила резолюция о разрешении политического кризиса в Грузии

Проект резолюции, призывающей все партии Грузии к выполнению соглашения о преодолении внутриполитического кризиса в стране, внесен в Сенат США. Об этом сообщает грузинская служба «Голоса Америки».

Автор резолюции – сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената. Соавторами документа являются сенаторы Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) и Джим Риш (от штата Айдахо, старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США).

В резолюции говорится о важности прекращения нынешнего политического кризиса в Грузии. Сенаторы призывают парламент Грузии без промедления возобновить работу в полном объеме, продолжить судебные и избирательные реформы.

После отправки текста резолюции в Сенат, Джим Риш сообщил, что доволен достижением договоренности между сторонами в Грузии, однако, по его словам, самая «тяжелая работа» начинается именно сейчас. Он подтвердил, что власти США готовы помочь Грузии в построении «гибкой демократии».

Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия - движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.

Соглашение, предложенное главой Европейского совета, предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.