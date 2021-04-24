Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 4 тысячи

Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии превысило 4 тысячи. Согласно информации операционного штаба, за последние сутки в Грузии скончались еще 15 пациентов с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 4 007.

За минувшие сутки выявлено 1 270 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 32 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,91%, за последние две недели – 3,88%, а за последнюю неделю – 4,62%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 302 785. Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 770.

В Самегрело и Земо Сванети выявлено 115 фактов, в Аджарии – 78 фактов, в Имерети – 63, в Кахетии – 58, в Квемо Картли – 49, в Шида Картли – 40, в Гурии – 35, в Мцхета-Мтианети – 26, в Самцхе-Джавахети – 16.

Выздоровели 463 человека, их общее число выросло до 284 749.

На данный момент в Грузии 14 003 активных случаев коронавируса. Из них 3 566 пациентов (почти 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 1 946 инфицированных, в Аджарии – 416, в Имерети – 403. Состояние 609 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 116 человек.

9 731 гражданин (почти 70% активных случаев) лечатся на дому, а 706 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 242 гражданина, в самоизоляции остаются более 24,2 тысяч человек.