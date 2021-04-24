«Защитники ущелья Риони» обещают начать бессрочные протесты в Тбилиси

Противники строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии считают недостаточными предложения правительства и обещают продолжить протесты до полного выполнения их требований. В движении «Защитники ущелья Риони» сегодня анонсировали масштабные протесты в Тбилиси. Предполагается, что перманентные митинги начнутся в столице через месяц, с 23 мая.

«С 23 мая мы начнем митинги в столице. Эти митинги будут продолжаться до тех пор, пока все наши требования не будут выполнены», - сказал Варлам Голетиани, один из лидеров «Защитников ущелья Риони».

Параллельно подготовке к митингу, в разных регионах Грузии периодически будут проходить акции солидарности с протестующими. По словам Голетиани, сегодня такие акции запланированы в 16:00 в нескольких городах страны.

«Нам очень не нравится то, по какому направлению нам приходится двигаться – по пути масштабных акций. И для нас лучше бы было разрешить эти вопросы в формате диалога, однако власти пытаются сместить вектор, не вдаваясь в суть и не проводя с нами действительно содержательного обсуждения вопросов», - заявил Голетиани.

Неделю назад между лидерами протестного движения и представителями правительства состоялась встреча. Противники строительства ГЭС озвучили три требования: вывод полиции и снятие оцеплений в ущелье Риони; прекращение подготовительных работ; возвращение снесенного палаточного городка протестующих в село Намахвани.