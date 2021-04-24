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«Защитники ущелья Риони» обещают начать бессрочные протесты в Тбилиси
Противники строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии считают недостаточными предложения правительства и обещают продолжить протесты до полного выполнения их требований. В движении «Защитники ущелья Риони» сегодня анонсировали масштабные протесты в Тбилиси. Предполагается, что перманентные митинги начнутся в столице через месяц, с 23 мая.
«С 23 мая мы начнем митинги в столице. Эти митинги будут продолжаться до тех пор, пока все наши требования не будут выполнены», - сказал Варлам Голетиани, один из лидеров «Защитников ущелья Риони».
Параллельно подготовке к митингу, в разных регионах Грузии периодически будут проходить акции солидарности с протестующими. По словам Голетиани, сегодня такие акции запланированы в 16:00 в нескольких городах страны.
«Нам очень не нравится то, по какому направлению нам приходится двигаться – по пути масштабных акций. И для нас лучше бы было разрешить эти вопросы в формате диалога, однако власти пытаются сместить вектор, не вдаваясь в суть и не проводя с нами действительно содержательного обсуждения вопросов», - заявил Голетиани.
Неделю назад между лидерами протестного движения и представителями правительства состоялась встреча. Противники строительства ГЭС озвучили три требования: вывод полиции и снятие оцеплений в ущелье Риони; прекращение подготовительных работ; возвращение снесенного палаточного городка протестующих в село Намахвани.
- Сегодня в правительстве ответили на них, в очередной раз подтвердив, что подготовительные работы в рамках действующего разрешения на строительство будут продолжены. Между тем строительство основных объектов ГЭС отложено на год до окончания повторных исследований.
- Кроме того, пообещали вывести полицейские силы из ущелья Риони. Также решено подключить к обсуждениям проекта представителя Энергетического союза ЕС. Минюсту поручено изучить контракт с компанией «ЭНКА», занимающейся строительством ГЭС, наняв для этого международную юридическую фирму, информирует агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Часть пострадавших на митинге 20 июня в Тбилиси выступили против закона об амнистии
Пострадавшие на митинге 20 июня провели акцию перед парламентом Грузии, сообщает Общественный вещатель. Они заявили, что парламент не должен принимать закон об амнистии по событиям 20 июня. По их мнению, 20 июня была проведена карательная операция, виновники которой должны понести наказание.
Пострадавшие на акции 20 июня считают, что данный законопроект является нарушением как международных, так и местных правовых принципов.
«Имеется множество отчетов об антиоккупационной акции, из которых видно, что это была карательная операция, а не полицейская операция, проведенная в рамках необходимой обороны. Во время этой карательной операции пострадало очень много людей.
Для нас очень печально и категорически неприемлемо, что желание «Грузинской мечты» избежать ответственности за кровавую ночь 20 июня должно быть исполнено руками оппозиции. Мы продолжаем судебные тяжбы как в Страсбурге, так и в Тбилиси, и хотим, чтобы виновные понесли наказание. Мы ни в коем случае не согласимся с их амнистией. Мы призываем представителей оппозиционного спектра не принимать в этом участия», - сказал один из участников акции Ираклий Павленишвили.
В Казахстане прошла акция протеста против сдачи земли в аренду иностранцам
До 500 человек приняли участие в акции протеста в Алма-Ате в Казахстане против законопроекта, разрешающего долговременную аренду земли иностранцами. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, на нем звучали лозунги против бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщают канал Настоящее время и Казахская служба Радио Свобода.
Участники требовали остановить рассмотрение поправок к законодательству о земле, которые предусматривают сдачу земли в долгосрочную аренду иностранным компаниям. Массовые выступления против передачи земли иностранцам уже проходили в стране в 2016 году, тогда это привело к введению моратория на вступление в силу позволяющих это поправок.
Теперь закон предусматривает на запрет передачи сельскохозяйственных угодий. Однако противники уверены, что он все равно приведет к сосредоточению участков земли в руках крупных собственников. По информации «Медиазоны», перед акцией в Алма-Ате были задержаны нескольких активистов.
На самом митинге присутствовали значительные силы полиции. Когда собравшиеся попытались устроить шествие, им преградил путь спецназ, сотовая связь в районе проведения акции была выключена. Участники пообещали повторить акцию в мае и объявить массовую голодовку, если их требования не будут выполнены.
- Казахстан занимает второе место в мире по соотношению площади пригодных к сельскому хозяйству земель на душу населения, - сообщал Международный валютный фонд. Страна имеет доступ к крупным рынкам Китая и России. Тем не менее страна импортирует больше сельскохозяйственной продукции, чем продает, инфраструктура неразвита, а эффективность труда в отрасли в 10 раз ниже, чем в развитых странах, писал местный выпуск журнала Forbes.
- Протесты в 2016 году привели к фактическому сворачиванию земельной реформы. Ее противники опасаются, что скупка земли иностранцами может привести к потере суверенитета страны перед Москвой и Пекином.
Сенаторы США призвали ввести санкции против Абрамовича, Шувалова, Усманова
Руководители Хельсинкской комиссии США – сенатор-демократ Бен Кардин, сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Джо Уилсон – опубликовали заявления с призывами к администрации Джо Байдена более активно действовать в поддержку находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального. В заявлениях, помимо прочего, содержится призыв ввести санкции против крупных бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина, и называются конкретные фамилии.
Хельсинкская комиссия, или Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, – правительственная организация США, цель которой – следить за соблюдением прав человека в странах-членах ОБСЕ. В ее состав входят сенаторы, члены Палаты представителей и чиновники администрации.
Лидеры комиссии обратили внимание на сообщения о тяжелом состоянии здоровья Навального, об угрозе репрессий против его организации (очевидно, имеется в виду признанный властями РФ «иностранным агентом» Фонд борьбы с коррупцией, который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией), а также о задержаниях участников акций протеста в России 21 апреля.
Как говорится в заявлении сенатора Кардина, «администрация Байдена должна продолжать повышать цену для Владимира Путина и оставшихся у него союзников за эту... попытку запугать тех, кто откликнулся на призыв Навального к действию, бросив вызов коррупции Кремля и отстаивая свою свободу».
Сенатор Уикер напомнил о покушении на Навального, за которое он возложил ответственность на российские спецслужбы. «Теперь, когда он снова страдает в российской тюрьме, мы должны рассмотреть предложение Навального о санкциях для самых близких к Владимиру Путину людей, включая таких известных олигархов, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, Игорь Шувалов и Николай Токарев».
Все перечисленные были ранее героями антикоррупционных расследований Навального, включить их в санкционный список предлагал от имени ФБК один из его руководителей Владимир Ашурков. США ввели санкции против ряда официальных лиц, причастных к преследованию Навального, но не против бизнесменов.
По словам конгрессмена Уилсона, Кремль своими действиями «демонстрирует презрение к российскому народу». «Это последняя по времени попытка Владимира Путина удержаться у власти, и в конечном итоге она потерпит неудачу», – считает Уилсон.
Президент США Джо Байден неоднократно призывал российские власти освободить Навального, считая его преследование политически мотивированным.
Навальный более трех недель держал голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача, которому он доверяет. В пятницу стало известно, что Навальный начал выход из голодовки после того, как его осмотрели врачи, не связанные с системой ФСИН.
Власти Грузии приняли несколько решений в связи с Намахванской ГЭС
Администрация правительства Грузии опубликовала решения, связанные с проектом строительства Намахванской ГЭС, сообщает Общественный вещатель. В частности, по поручению премьер-министра Министерство юстиции изучит контракт с компанией «Enka». Кроме того, Минюст наймет международную юридическую фирму для определения соответствия данного контракта международной практике.
По приглашению правительства Грузии к процессу медиации с неправительственным сектором будет привлечен полномочный представитель Энергетического союза ЕС. Международный эксперт будет работать над вопросом возможного воздействия Намахванской ГЭС на окружающую среду.
Согласно сообщению, правительство Грузии продолжит уточнение условий соглашения с компанией «Энка». В целях усовершенствования проекта правительство в ближайшее время проведет встречи с руководством компании.
В правительственной администрации отметили, что на строительство плотины наложен мораторий на период от 9 до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.
«На данном этапе компания продолжит только подготовительные инфраструктурные работы первого этапа проекта, в рамках действующего разрешения на строительство.
Правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога со всеми заинтересованными лицами, в ходе которого состоятся обсуждения условий контракта по каждому пункту соглашения.
Также полиция уберет дополнительные заграждения в районе Намахванской ГЭС и сократит количество сотрудников правоохранительных органов на местах. Участникам акции протеста, в координации с полицией, будет предоставлена возможность выбрать место для проведения акции в рамках закона, и установить там палатку», - говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 4 тысячи
Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии превысило 4 тысячи. Согласно информации операционного штаба, за последние сутки в Грузии скончались еще 15 пациентов с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 4 007.
За минувшие сутки выявлено 1 270 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 32 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,91%, за последние две недели – 3,88%, а за последнюю неделю – 4,62%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 302 785. Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 770.
В Самегрело и Земо Сванети выявлено 115 фактов, в Аджарии – 78 фактов, в Имерети – 63, в Кахетии – 58, в Квемо Картли – 49, в Шида Картли – 40, в Гурии – 35, в Мцхета-Мтианети – 26, в Самцхе-Джавахети – 16.
Выздоровели 463 человека, их общее число выросло до 284 749.
На данный момент в Грузии 14 003 активных случаев коронавируса. Из них 3 566 пациентов (почти 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 1 946 инфицированных, в Аджарии – 416, в Имерети – 403. Состояние 609 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 116 человек.
9 731 гражданин (почти 70% активных случаев) лечатся на дому, а 706 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 242 гражданина, в самоизоляции остаются более 24,2 тысяч человек.
В Сванетии из-за непогоды повреждены мосты и размыты дороги
Из-за сильных осадков в высокогорной Сванетии оказались размыты проселочные дороги и повреждены мосты. Об этом сообщили в мэрии Местийского муниципалитета.
Наибольшие разрушения зафиксированы в селе Джабеши (община Мулахи). На месте работает тяжелая техника. Местные власти признают, что горная речка, вышедшая из берегов, угрожает населению. Сохраняется опасность активизации оползневого процесса.
В общине Ушгули в результате стихии полностью разрушен 100-метровый участок дороги, соединяющий села Муркмели и Чаджаши.
В административной единице Чубери река Девра повредила внутренние сельские дороги и мост.
Ведутся работы по устранению последствий стихии. После их завершения начнется восстановление поврежденной инфраструктуры.
Вакцинация в Грузии: активность медперсонала остается низкой
В процессе вакцинации от COVID-19 активность медицинских работников остается крайне низкой – за два месяца привиты были всего 5 тысяч сотрудников медицинских учреждений. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Вакцинация, начавшая в стране 15 марта, на первом этапе была предназначена только для медработников. Именно из-за низкой активности сотрудников больниц число групп, подлежащих вакцинации, впоследствии было расширено.
Всего в базе Минздрава было зарегистрировано 71 415 работников медицинских учреждений, которые могут сделать прививку от коронавируса – врачи, медсестры, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи и даже административный персонал (менеджеры, водители, регистраторы). Рассчитывалось, что уже на первом этапе вакцинации привить удастся до 65% граждан из данной группы – это 46 420 человек. Реальные темпы вакцинации медработников оказались в девять раз ниже.
По словам Гамкрелидзе, в период до 15 мая на прививку зарегистрировались еще 22 тысячи человек, из которых сотрудники больниц составляют только 4 тысячи.
По состоянию на 23 апреля в Грузии привиты 34 897 человек или около 0,94% населения страны. Из них 1 560 граждан были вакцинированы за последние сутки. Эпидемиологи призывают население активнее делать прививки против COVID-19. Как указывает Гамкрелидзе, уже сейчас в Грузии каждый день должны прививать как минимум 3 тысячи человек, а в июне — по 10-12 тысяч.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должно быть привито до 60% взрослого населения Грузии, примерно 1,7 миллиона человек. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.
На сегодняшний день граждан страны прививают двумя препаратами - AstraZeneca и Pfizer, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо медицинских работников записаться на вакцинацию могут также лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. С 4 мая в стране также начнется вакцинация китайским препаратом Sinopharm, 100 тысяч доз которого прибыли в Грузию 3 апреля.
Государственные иностранные СМИ обязали маркировать свою продукцию в США
Все видео и аудио материалы, изготовленные по заказу или на деньги иностранного государства или политических партий иностранных государств, транслируемые по американскому радио и телевидению, должны будут иметь соответствующую маркировку. Такое решение приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC).
В конце и начале радио или телепередачи, но не реже, чем один раз в час в эфире должно звучать напоминание: «Данная программа (спонсирована, оплачена или предоставлена) полностью или частично иностранным государственным учреждением по поручению (название иностранного государства)». Объявление должно оставаться на экране не менее четырех секунд и занимать не менее четырех процентов «вертикальной высоты кадра».
Цель этого решения - дать американцам знать, что иностранные правительства спонсируют и оплачивают программы, в которых нередко обсуждаются вопросы, раскалывающие общество. Американцы должны знать, что иностранное правительство пытается в чем-то убедить американскую общественность, говорится в заявлении FCC. Во время обсуждения этой директивы глава Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел напомнила о том, что программы, оплаченные китайским и российским правительствами, транслируются в Вашингтоне.
Иностранные компании и граждане не имеют права владеть телевизионными и радиостанциями в Соединенных Штатах, поэтому они покупают эфирное время у американских владельцев. Например, одна из радиостанций в Вашингтоне ведет круглосуточную трансляцию англоязычных передач Радио Спутник. Передачи Радио Спутник транслируются в других регионах. Телекомпания RT круглосуточно транслирует свои программы в кабельных сетях американских городов. RT и Радио Спутник внесены в США в список «иностранных агентов» и должны были и прежде маркировать свои материалы. Решение FCC касается также программ, произведенных компаниями, не включенными в список иноагентов.
В Сенат США поступила резолюция о разрешении политического кризиса в Грузии
Проект резолюции, призывающей все партии Грузии к выполнению соглашения о преодолении внутриполитического кризиса в стране, внесен в Сенат США. Об этом сообщает грузинская служба «Голоса Америки».
Автор резолюции – сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената. Соавторами документа являются сенаторы Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) и Джим Риш (от штата Айдахо, старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США).
В резолюции говорится о важности прекращения нынешнего политического кризиса в Грузии. Сенаторы призывают парламент Грузии без промедления возобновить работу в полном объеме, продолжить судебные и избирательные реформы.
После отправки текста резолюции в Сенат, Джим Риш сообщил, что доволен достижением договоренности между сторонами в Грузии, однако, по его словам, самая «тяжелая работа» начинается именно сейчас. Он подтвердил, что власти США готовы помочь Грузии в построении «гибкой демократии».
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия - движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.
- Соглашение, предложенное главой Европейского совета, предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.
- В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.
- Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. Подписание соглашение всеми партиями гарантирует то, что более трети депутатов парламента – члены оппозиционных партий, прекратят бойкот и преступят к работе в законодательном органе.
Байден в июне посетит Британию и саммит НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию, где примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), и Бельгию, где пройдет саммит НАТО. Это будет первая зарубежная поездка Байдена на посту президента США после вступления в должность в январе.
Число зарубежных поездок лидеров стран и международных встреч на высшем уровне сейчас невелико - из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в прошлом году саммит G7 был отменен, многие международные встречи проходят в формате онлайн. Однако встречу лидеров «семерки» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии) в Британии 11-13 июня и саммит НАТО в Брюсселе 14 июня решено было провести в очном формате. Также в Брюсселе, как ожидается, пройдут переговоры президента США с руководством ЕС.
Как заявил Белый дом, поездка Байдена станет свидетельством его стремления восстановить отношения США с их союзниками и вдохнуть новую жизнь в трансатлантическое сотрудничество.
Недавно Байден пригласил президента России Владимира Путина провести с ним встречу на высшем уровне в одной из европейских стран. Несмотря на напряженные отношения между США и Россией, вопрос о проведении встречи обсуждается, Кремль пока не дал ни официального согласия, ни отказа. В сообщении о поездке Байдена в Европу в июне не говорится о том, мог ли бы в ее рамках пройти саммит с Путиным.
22-23 апреля под председательством США прошел саммит лидеров 40 государств, посвященный проблеме изменений климата. В нем участвовал и российский президент. Байден в пятницу заявил, что был «воодушевлен» заявлениями Путина о возможном сотрудничестве США по вопросу о климате. Дискуссий между Байденом и Путиным на этом саммите не было.
УЕФА перенес матчи чемпионата Европы из Дублина в Петербург из-за пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенес три матча запланированного на лето чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Российские власти гарантировали заполняемость трибун во время пандемии. Власти Ирландии не могли этого сделать из-за низкого уровня вакцинации. Он приблизительно в два раза выше, чем в России.
Матчи Евро запланированы на середину июня – начало июля, впервые чемпионат должен пройти сразу в нескольких странах. В Петербурге должны были пройти четыре игры – с тремя, перенесенными из Дублина, их будет семь. В том числе – четвертьфинал, запланированный на 2 июля.
УЕФА требует, чтобы страны – хозяйки турнира гарантировали присутствие как минимум 25 процентов зрителей на стадионах. Власти Ирландии не смогли гарантировать этого из-за пандемии и низкого уровня иммунизации – только чуть больше 7 процентов населения получили две дозы вакцины, около 18 процентов – первую дозу, свидетельствует статистика Irish Times.
Показатели вакцинации в Ирландии – одни из самых плохих в Евросоюзе. Тем не менее, они почти в два раза выше, чем в России. По утверждению вице-премьера Татьяны Голиковой, оба компонента в России получили по состоянию на 23 апреля 6,8 миллиона человек. Это – 4,64 процента населения. Один компонент получили 11,1 миллиона человек – то есть, около 7,5 процента населения.
- Россия – одна из немногих развитых стран в мире, фактически не ограничившая обычную повседневную жизнь граждан во время пандемии коронавируса нового типа. Это преподносится властями как свидетельство победы над болезнью. Как утверждают демографы, ссылаясь на показатели избыточной смертности, Россия занимает одно из первых мест в мире по числу смертей от инфекции - хотя из официальной статистики это не следует.
Путин сократит дипмиссии «недружественных государств» за счет россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии «недружественных государств». Документ выложен на сайте Кремля.
Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на «недружественные действия США и иных иностранных государств».
Указ позволяет правительству определять, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Он не распространяется на аккредитованных дипломатов.
Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.
Например, посольство США в Москве в 2019 году нанимало делопроизводителя. В посольстве Великобритании открыта вакансия торгового советника. На ситуацию обратил внимание в середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, пообещавший прекратить эту практику.
Из-за недостатка персонала выдачу виз россиянам в консульствах остановили США, скорость выдачи виз в посольстве резко замедлилась. Были сокращены культурные программы ряда европейских государств.
В качестве одной из мер после высылки Чехией на прошлой неделе 18 сотрудников российского диппредставительства в Праге российские власти существенно сократили квоту на найм граждан России на работу в чешское посольство в Москве.
Указ предполагает, что граждане России, сокращенные из-за его вступления в силу, должны увольняться в соответствии с российским законодательством. Сокращение штата в российских законах в общем случае гарантирует потерявшему место работы выплату одного среднемесячного заработка.
Арчил Талаквадзе и депутаты почтили память погибших во время вооруженного конфликта в Абхазии
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе вместе с депутатами присутствовал на гражданской панихиде по жертвам вооруженного конфликта в Абхазии и почтил память погибших, сообщает Общественный вещатель.
Гражданская панихида прошла в соборе Пресвятой Троицы (Самеба). Останки 13 человек (6 военных, 7 мирных жителей), пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии, были перевезены с абхазской территории.
В результате вооруженных действий в Грузии в 1990-х годах и войны в августе 2008 года более 2300 человек считаются пропавшими без вести. Установление их судьбы и местонахождения является частью государственной политики.
COVID-19 в Абхазии: 65 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 322 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 51 человек, 38 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- В Гагрской ЦРБ 22 апреля скончалась пациентка 84 лет. У женщины была выявлена новая коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 247 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13 375 человек.
Во Франции убийство служащей полиции расследуется как теракт
Во Франции в городе Рамбуйе к юго-западу от Парижа в пятницу была убита служащая полиции. Нападавший, имя которого не называется, дважды ударил ее ножом в горло прямо на территории полицейского участка. Он был застрелен полицией. Женщина умерла от полученных ранений.
Убитая не была офицером полиции, она работала ассистентом.
Имя нападавшего не называется. По данным СМИ, речь идет о 36-летнем уроженце Туниса, который долгое время жил во Франции нелегально, однако затем смог легализовать свой статус.
Полиция считает, что нападение было совершено по террористическим мотивам. По данным СМИ, нападавший выкрикивал исламистские лозунги.
На место убийства прибыл премьер-министр Жан Кастекс, который выразил поддержку полиции и назвал нападение «варварским проявлением безграничной жестокости». Президент Франции Эммануэль Макрон написал в твиттере, что страна будет бороться с «исламским терроризмом».
Осенью прошлого года во Франции произошел ряд терактов, совершенных, по данным следствия, приверженцами радикального ислама. Наиболее известный случай – убийство учителя Самюэля Пати юношей чеченского происхождения. В качестве реакции на эти нападения Макрон инициировал изменения в законодательство, направленные на укрепление светского характера государства и дерадикализацию исламских сообществ.
Власти Беларуси запретили ввоз продукции «Шкоды» и «Нивеа»
Правительство Беларуси запретило ввозить в страну и продавать в ней продукцию ряда зарубежных компаний. В постановлении говорится, что это сделано для обеспечения защиты национальных интересов и «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».
В санкционный список попали компании «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf». Последняя из названных компаний - в частности, владелец торговой марки Nivea. Таким образом, продажа, например, автомобилей «Шкода» и косметики «Нивеа» и ряда других марок в стране будет запрещено.
Возможность вводить подобные запреты в конце марта своим указом предоставил правительству Александр Лукашенко.
«Шкода» и «Нивеа» являются генеральными спонсорами Чемпионата мира по хоккею на льду, который в этом году должен был состояться в Минске и Риге. После многочисленных свидетельств фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году и силового разгона акций протеста многие политики и общественные деятели на Западе, как и представители белорусской оппозиции, начали призывать отнять у Минска право принимать чемпионат. Компании-спонсоры в конце концов заявили о том, что не будут поддерживать чемпионат, если его матчи пройдут в Беларуси. После этого международная федерация хоккея перенесла все первенство в Латвию.
В сообщении белорусского кабмина не говорится, что нынешние санкции - ответ на позицию спонсоров чемпионата.
Ранее ЕС ввел несколько пакетов санкций против Минска из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.
Аслан Бжания встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился сегодня, 23 апреля, с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. На встрече была обсуждена ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19.
Аслан Бжания сообщил о готовности республики обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон. Он отметил, что местные медицинские учреждения готовы в случае необходимости оказать необходимую помощь.
Анна Попова сообщила о готовности обсудить с представителями заинтересованных абхазских ведомств вопросы открытия нового туристического сезона.
Президент выразил благодарность Роспотребнадзору за оказываемую поддержку, в борьбе с коронавирусом. На встрече было отмечено успешное взаимодействие между российскими и абхазскими эпидемиологами.
Ранее сегодня Аслан Бжания провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Во встрече приняли участие начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Каха Каладзе: Я продолжаю свою деятельность и не собираюсь уходить из политики
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, распространяемая информация о его уходе из политики не соответствует действительности, и он продолжает выполнять свои обязанности, сообщает Общественный вещатель.
Мэр Тбилиси ответил на вопрос и еще раз пояснил, что сделает все на благо страны.
«Я генеральный секретарь «Грузинской мечты». Параллельно, я мэр столицы. Соответственно, я продолжаю свою деятельность и обязанности, возложенные на меня большинством населения Тбилиси», - заявил Каха Каладзе.
Что касается предстоящих выборов, то, по словам мэра Тбилиси, информация о кандидатуре мэра будет известна общественности позже.
Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов
Страны Балтии в понедельник заявили о том, что объявили персона нон грата сотрудников российских дипломатических представительств. Литва высылает двух дипломатов, Латвия и Эстония - по одному.
Литва, Эстония и Латвия действовали скоординированно. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трех стран, в знак солидарности с Чехией в связи с «незаконной деятельностью российских разведслужб» в этой стране.
Речь идет об утверждениях властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия на днях выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки Россией 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств двух стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут еще десятки российских дипломатов и сотрудников посольства.
Чехия призвала своих союзников по ЕС и НАТО продемонстрировать солидарность, после чего ряд стран решили выслать российских дипломатов - в частности, Словакия сообщила о высылке трех сотрудников посольства России.
Российский МИД пока не сообщал об ответных мерах по отношению к Латвии, Эстонии и Литве. В пятницу стало известно, что Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши. Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать трех российских дипломатов.
Добыча марганца в Чиатура остановлена из-за забастовки шахтеров
Работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура (регион Имерети) приостановлена из-за забастовки. Об этом сообщил председатель профсоюза химической и горно-металлургической отрасли Паата Самхарадзе.
Более 3,5 тысяч работников компании «Грузинский марганец» (Georgian Manganese), которая является оператором шахт в Чиатура, отказываются возвращаться к работе. Бастующие требуют увеличения зарплат на 50%, а также улучшения условий страхового полиса, – пишет «Новости-Грузия».
Сегодня утром шахтеры собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета. Протестующие настроены решительно. Они отказываются рассматривать какие-либо компромиссные предложения.
«Мы обратились с письмом к компании, потребовав увеличения зарплат, не указав на сколько именно процентов, улучшения условий страхования здоровья, и оформление коллективного соглашения. Компания согласилась с частью этих требований, и с учетом разных обстоятельств, обещала работникам немного увеличить зарплаты, но они не соглашаются. Все работники требуют повышения зарплат в два раза», – сказал Самхарадзе.
В настоящее время шахтеры продолжают митинг воле одного из объектов, принадлежащих «Грузинскому марганцу». До конца сегодняшнего дня они встретятся с представителем компании Николозом Чиковани, которому расскажут о своих требованиях и дальнейших планах.
Параллельно акции шахтеров у районной мэрии также собралисб жители села Шукрути, которые заявляют, что из-за работ, проводимых «Грузинским марганцем», их дома серьезно пострадали. Теперь они хотят возмещения ущерба. В компании пока что никак не комментировали претензии граждан.
Мишустин и Кадыров нарушили масочный режим на встрече в Грозном
Глава правительства России Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочим визитом в Чечню. В аэропорту Грозного его встречала делегация местных чиновников во главе с руководителем республики.
Мишустин поздоровался со всеми за руку и обнялся с Рамзаном Кадыровым. Все собравшиеся у трапа самолёта при этом были без масок, несмотря на предписания возглавляемого Мишустиным органа власти о всеобщем масочном режиме в России, пишет Кавказ.Реалии.
Весной прошлого года Мишустин и Кадыров вступили в заочный спор после того, как глава Чечни принял решение закрыть границы республики из-за распространения коронавируса. Глава российского правительства тогда указал, что такие меры не входят в полномочия руководителей регионов. Кадыров в ответ обвинил Мишустина в том, что он не изучил ситуацию.
В начале этого года с главой Чечни поспорила подчинённая Мишустина – глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала на неполномочное решение Кадырова, комментируя его заявление об отмене масочного режима в республике.
"Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ, где пунктом первым установлено: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок. Собственно, пунктом вторым на руководителей субъектов возложена обязанность следить за соблюдением пункта первого", – заявляла Попова.
- Российский премьер перенёс коронавирус весной прошлого года. Тогда же, по информации СМИ, переболел и Рамзан Кадыров. Однако, согласно исследованию учёных из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются в организме в течение трёх месяцев.
- Если верить официальным данным, Чечня занимает одно из последних мест в России по числу заболевших коронавирусом. В то же время, по данным Росстата, республика так же стала лидером по избыточной смертности за 2020 год.
- В начале апреля сюжет Первого канала об эпидемиологической ситуации в Чечне стал причиной жалобы депутата Госдумы России от фракции КПРФ Валерия Рашкина в Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Парламентарий попросил проверить заявление телеведущей Елены Малышевой о том, что ношение медицинских масок не снижает риск инфицирования COVID-19. В сюжете Малышева выходит из прилетевшего в Чечню самолёта и говорит: "Островок счастья живёт без масок!"
Минюст России признал издание «Медуза» СМИ-«иноагентом»
Министерство юстиции России внесло расположенное в Латвии издание "Медуза" в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении сказано, что такое решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".
"Медуза" — русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко с сотрудниками редакции после их массового исхода из её увольнения. По данным РБК, владелец издания Александр Мамут, разрывая с Тимченко контракт, заявил ей, что считает её хорошим главным редактором, но её отставки требуют в Кремле.
Редакция начала работать в октябре 2014 года. По данным "Медиалогии", "Медуза" заняла десятое место в списке самых цитируемых интернет-ресурсов в 2020 году и первое место по гиперссылкам в социальных сетях, обращает внимание The Bell.
Включение в список иностранных агентов, в частности, обязывает от изданий указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита, — напоминает "Медиазона".
- В реестр СМИ-"иноагентов" также внесли издание "Первое антикоррупционное СМИ". Главный редактор издания заявил, что считает это ошибкой, так как оно не получает иностранного финансирования.
Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян
Президент Армении Армен Саркисян ожидает от своего американского коллеги Джо Байдена официального признания геноцида армян в Османской империи.
«Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов», – говорится в письме, которое Саркисян направил Байдену.
Признание геноцида армян означает признание преступления против человечности, отметил Саркисян. Он приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армян, за которым последовало соответствующее решение Сената США, – пишет Deutsche Welle.
Ранее ряд ведущих мировых СМИ, в том числе The Wall Street Journal, The New York Times, Reuters и The Guardian сообщили, что Джо Байден намерен 24 апреля официально признать геноцид армян.
The New York Times пишет, что глава Белого дома собирается заявить, что массовые убийства в Османской империи были актом геноцида. Издание отмечает, что этот шаг будет свидетельствовать о том, что приверженность Америки правам человека важнее, чем перспектива поставить под угрозу союзнические отношения с Турцией. Газета подчеркивает, что таким образом Байден станет первым американским президентом, который сделает такое заявление, напоминая также о письменном заявлении президента США Рональда Рейгана в 1981 году, в котором тот, говоря о Холокосте, кратко упомянул также геноцид армян.
В интервью CNN несколько анонимных источников сообщили, что американские официальные лица уже уведомили своих союзников, что президент признает геноцид армян.
Бывшие президенты США, говоря о резне 1,5 миллионов армян в Турции в 1915 году, всегда избегали термина «геноцид», ограничиваясь терминами «резня» или «Мец егерн».
«Этим символическим шагом Белый дом откажется от продолжавшейся на протяжении десятилетий практики осторожного подбирания формулировок, и это в тот период, когда между Анкарой и Вашингтоном уже есть глубокие разногласия по ряду вопросов», – пишет Reuters и, также ссылаясь на свои источники в американской администрации, подтверждает, что президент Байден, как и обещал во время предвыборной кампании, в своем послании 24 апреля официально признает геноцид армян.
«Насколько мне известно, он принял решение и в своем заявлении в субботу использует слово "геноцид"», - цитирует анонимного чиновника агентство Reuters.
Белый дом отказался комментировать эту информацию, в то же время не опровергнув ее. Пресс-секретарь президента Джен Псаки вчера поздно вечером в ответ на вопрос одного из журналистов лишь сообщила, что администрация скажет больше на эту тему в День памяти - 24 апреля.
Армен Саркисян поблагодарил Саломе Зурабишвили за тёплый приём в ходе его официального визита в Грузию
Президент Армении Армен Саркисян направил благодарственное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили за тёплый приём в ходе его официального визита в Грузию, а также за конструктивные обсуждения по двусторонним и региональным вопросам.
Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что прошедшая в атмосфере полного взаимного доверия и уважения встреча наметила новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Арменией и Грузией.
«Совершенно согласен, что мы несём ответственность за формирование отношений между грядущими поколениями армянского и грузинского народов.
Рад констатировать, что существуют общие интересы и многообещающее перспективное взаимодействие в сферах новых технологий, образования и науки, инфраструктур, искусственного интеллекта, энергетики, транспорта и в ряде других отраслей.
Уверен, что достигнутые в ходе визита практические и эффективные договорённости ещё более углубят сотрудничество между нашими странами в различных отраслях во благо наших братских народов», – говорится в письме президента Армении.
Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян с официальным визитом посетил Грузию 15-16 апреля. Кроме президента Грузии, он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Саркисян также возложил цветы к Мемориалу Героев и посетил армянскую церковь в Тбилиси.
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