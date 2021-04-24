Часть пострадавших на митинге 20 июня в Тбилиси выступили против закона об амнистии

Пострадавшие на митинге 20 июня провели акцию перед парламентом Грузии, сообщает Общественный вещатель. Они заявили, что парламент не должен принимать закон об амнистии по событиям 20 июня. По их мнению, 20 июня была проведена карательная операция, виновники которой должны понести наказание.

Пострадавшие на акции 20 июня считают, что данный законопроект является нарушением как международных, так и местных правовых принципов.

«Имеется множество отчетов об антиоккупационной акции, из которых видно, что это была карательная операция, а не полицейская операция, проведенная в рамках необходимой обороны. Во время этой карательной операции пострадало очень много людей.

Для нас очень печально и категорически неприемлемо, что желание «Грузинской мечты» избежать ответственности за кровавую ночь 20 июня должно быть исполнено руками оппозиции. Мы продолжаем судебные тяжбы как в Страсбурге, так и в Тбилиси, и хотим, чтобы виновные понесли наказание. Мы ни в коем случае не согласимся с их амнистией. Мы призываем представителей оппозиционного спектра не принимать в этом участия», - сказал один из участников акции Ираклий Павленишвили.