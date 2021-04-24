В ЕНД не планируют отменять протестную акцию, намеченную на 15 мая

Намеченная на 15 мая протестная акция с требованием о назначении досрочных выборов в парламент Грузии на данном этапе остается в силе. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Митинг был анонсирован незадолго до того, как большая часть оппозиции подписала соглашение с правящей партией «Грузинская мечта» о выходе из политического кризиса, существующего в стране. По словам Деканоидзе, на данном этапе не известно, продолжат ли политики, подписавшие документ, участвовать в организационных вопросах.

«Акция, намеченная на 15 мая, пока что остается в силе. У нас не было консультаций с другими оппозиционными партиями, которые подписали соглашение и вошли в парламент. В ближайший период мы проведем с ними встречу по поводу этого вопроса», - сказала Деканоидзе.

Она не исключила, что формат акции будет изменен. Одновременно Деканоидзе снова повторила, что ЕНД не собирается подписывать соглашение до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия остается в заключении.

«Я понимаю их отношение, они приняли решение, которое считают важным в плане разрядки кризиса. Мы примем решение после освобождения Ники Мелия. Невообразимо, чтобы партия обсуждала какие-либо решения в условиях, когда ее председатель остается в тюрьме», - отметила Деканоидзе.

Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия — движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.