Коронавирус в Грузии: 966 случаев заражения за сутки, 18 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 966 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 28,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,04%, за последние две недели – 3,96%, а за последнюю неделю – 4,57%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 303 751.

Около 59% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 567. В Аджарии выявлено 117 фактов, в Имерети – 77, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Кахетии – 42, в Шида Картли – 21, в Квемо Картли – 30, в Мцхета-Мтианети – 17, в Гурии – 15, в Самцхе-Джавахети – 7.

От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 025.

Выздоровели 1 222 человека, их общее число выросло до 285 971.

На данный момент в Грузии 13 729 активных случаев коронавируса. Из них 3 582 пациента (более 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 1 970 инфицированный, в Аджарии – 422, в Имерети – 397. Состояние 611 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 121 человек.

9 430 граждан (около 69% активных случаев) лечатся на дому, а 717 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 222 гражданина, в самоизоляции остаются около 24,4 тысячи человек.