В Багдаде при пожаре в госпитале погибли более 80 человек

В офисе партии «Стратегии Агмашенебели» представители грузинской оппозиции обсудили принципы законопроекта об амнистии. На встрече присутствовали представители партий, подписавших соглашение.

Некоторые политики отзываются об этой инициативе, как о «попытке переписать историю». Они опасаются, что принятие законопроекта обернется тем, что события двухлетней давности, в ходе которых пострадали более 200 человек, а двое демонстрантов лишились глаза, так и не будут расследованы. Противники амнистии напоминают, что речь идет о фактах нарушения прав митингующих, непропорциональном применения силы, жестоком обращении в период содержания под стражей, незаконном вмешательстве в журналистскую деятельность и так далее.

Как заявила по завершении встречи Саломе Самадашвили, «очень важный принцип, который должен быть заложен в этот закон, - это согласие самого потерпевшего на амнистирование обвиняемого».

«Мы обсудили и сформулировали свою позицию по амнистии. Амнистия может затронуть исключительно конкретные статьи и людей, которым уже предъявлено обвинение. То есть речь идет о 16 лицах со стороны демонстрантов и 3 сотрудниках полиции. Хочу еще раз сказать - очень важный принцип, который, на мой взгляд, должен быть закреплен в этом законопроекте - это согласие потерпевшего на амнистирование. Посмотрим, какую позицию займет «Грузинская мечта» в отношении законопроекта об амнистии», - сказала Самадашвили.

По словам лидера партии «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, «никто не собирается, чтобы эта амнистия коснулась палачей, тех, кто отдавал приказы».

«Это была общая атмосфера встречи, таким будет позиционирование с нашей стороны. Трое полицейских, как они сами говорят. Спасибо всем, кто нас критиковал, всем, кто нас призывал - не делайте так, не делайте этого. Никто и так не собирался допускать подобное, как я выяснил», - сказал Джапаридзе.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также заявил, что амнистия не коснется «палачей». «У парламента Грузии нет на это права… Я надеюсь, что политики не будут продолжать эти спекуляции», - заявил он. Политик считает, что неоднозначная ситуация вокруг законопроекта об амнистии возникла из-за ошибок оппозиции. По мнению Вашадзе, если бы они лично связались с потерпевшими и разъяснили им суть данного положения подписанного документа, то неверных интерпретаций удалось бы избежать.

Одна из лидеров партии «Лело» Анна Нацвлишвили также считает, что опасения некоторых ее коллег и НПО беспочвенны. «То, о чем мы договариваемся, не может иметь такого содержания, которое нарушает достоинство и права жертв. Это неприемлемо, и парламент не имеет на это права», - сказала она.