В Южной Осетии выявили шесть новых случаев коронавируса

Коронавирус подтвержден у шести из 58 человек, прошедших тестирование в Южной Осетии в минувшую пятницу, сообщила сегодня агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«За время пандемии в Южной Осетии было проведено 21 783 исследования на коронавирусную инфекцию, количество инфицированных составило 3302 человека», – сказала Кочиева.

По её словам, общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 2968 человек, за минувшие выходные с учета медиков снято пять граждан, под наблюдением остаются 334.

Ранее вице-спикер югоосетинского парламента Александр Плиев заявил в интервью «Эху Кавказа», что коронавирусом переболели около половины жителей Южной Осетии, скончались около ста человек. Процесс вакцинации от коронавируса в Цхинвали еще не стартовал – власти все еще ожидают российскую вакцину.