В Индии пятый день рекордное число заболевших COVID-19

В Индии пятый день фиксируется рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции – почти 353 тысячи за последние сутки.

Больницы, которые уже не справляются с наплывом больных, в том числе в Дели, вынуждены отказывать пациентам в госпитализации из-за нехватки медицинского кислорода и коек. Ряд стран, включая Великобританию, Германию и Соединённые Штаты, пообещали руководству Индии экстренную помощь, чтобы справиться с кризисом.

В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан не затягивать с вакцинацией и соблюдать меры предосторожности.

В некоторых из наиболее пострадавших городов, включая столицу, тела умерших сжигают во временных местах, предлагающих такие услуги. Телеканал NDTV показал кадры, как трое медработников в штате Бихар волокут тело на кремацию по земле, так как не хватает носилок.

В Индии с населением в один миллиард 300 миллионов человек за время пандемии коронавирусом заразились 17 миллионов 310 тысяч жителей, умерли более 195 тысяч. С воскресенья число летальных исходов составило чуть выше 2800 умерших. Это официальные данные министерства здравоохранения страны. Ряд медицинских экспертов не исключают, что реальный показатель намного выше, передаёт Reuters.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Индии компоненты для производства вакцин, медицинское оборудование и средства защиты. К списку государств, пообещавших поддержку, также присоединилась ФРГ.