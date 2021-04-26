Зона отчуждения для грузинских чернобыльцев

35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидационных работах, которые проводились в первые годы после трагедии, среди прочих участвовали и группы грузинских специалистов. Первое самое сильное впечатление в зоне отчуждения, вспоминает Элене Кереселидзе – это пустой детский сад. Игрушки, куклы, детские кроватки, посуда – жизнь, еще совсем недавно шедшая здесь своим чередом, вмиг остановилась.

«Эти было очень тяжелое чувство. Его очень сложно описать словами», – говорит Элене. В этом детском саду она и еще 40 женщин, приехавших вместе с ней в Чернобыльскую зону отчуждения из Грузии, прожили пять месяцев. Для мужчин – их было более 100 человек, во дворе школы разбили палатки, а в самой школе – госпиталь. Именно для его функционирования и были отправлены группы военных, врачей и других специалистов из Армении, Азербайджана и Грузии.

Поначалу, вспоминает Элене, все время хотелось пить, но постепенно чувство неутолимой жажды прошло. В селе Опачичи на момент их приезда проживали только два человека: «Село было полностью вымершим. Два человека жили только – пожилые, женщина и мужчина. Они там родились, выросли, говорили, что, если уж суждено умереть – то лучше дома. Они были одинокими. У них ни скотины не было, ничего, даже не знаю, как они жили. Нам их очень жаль было, делились с ними продуктами». Людей из зоны уже тогда постепенно начал вытеснять новый мир флоры и фауны. Важа Чадунели, который был назначен начальником продовольственной и вещевой службы, рассказывает о комарах размером с воробьев и фруктах весом в несколько килограммов: «Мы приехали туда летом, а уже осенью, как-то одна медсестра вдруг почувствовала сильное недомогание. Собрались наши врачи, я тоже подхожу – вижу глаза у нее распухли, еле говорит. Оказалось, что она съела грушу. Знаете какую? Килограмма два весила, наверное. Две недели потом под капельницами пролежала».

О том, что работать им придется в 30-километровой зоне, так тогда называли Чернобыльскую зону отчуждения, их заранее не предупредили, говорит Элене Кереселидзе: «Нам говорили, что нас везут в Белую Церковь, о Чернобыле и речи не шло. Ехали 7 суток, на поезде черед Азербайджан, без воды, а было лето – жара. Когда уже поезд прибыл, и мы поняли, куда нас собирались везти. Никто, конечно, не хотел входить (в зону), но нас фактически как овец погрузили в грузовики и повезли».

Важа Чадунели говорит, что существовала устная договоренность – обещали, что их разместят отдаленно, в 400-500 километрах от АЭС. Впрочем, отказаться входить в зону никто уже не смог, «сверху» пригрозили тюрьмой. «Эти наши девочки, совсем детьми были – 19-20-летние. Мы тогда не знали, что они права не имели отправлять туда тех, кому 25 лет не было – ни девочек, ни мальчиков».