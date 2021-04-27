Бразилия отказалась зарегистрировать вакцину «Спутник V»

В понедельник Национальное агенство санитарного контроля Бразилии (Anvisa)отказалось выдать разрешение на импорт в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив "свойственный препарату риск" и "серьезные дефекты". Об этом сообщает Reuters.

Против одобрения российской вакцины для использования в Бразилии проголосовали все пять членов совета директоров регулятора. Согласно заявлению представителя Anvisa, это решение было принято в результате оценки представленной в агентство документации, информации, полученной от других регуляторов и данных "личных инспекций". Основная претензия к российской вакцине состоит в наличии в ее составе способного к репродукции аденовируса, что, по словам Густаво Мендеша, главы отдела биологических и медицинских продуктов Национального агентства санитарного контроля Бразилии является "серьезным дефектом".

Решение не регистрировать вакцину было принято несмотря на резкий рост числа зараженных COVID-19 в Бразилии и призывы властей всех 19 штатов к федеральному правительству разрешить импорт в страну российской вакцины "Спутник V". Месяц назад стало известно, что регистрация российской вакцины в Бразилии была приостановлена из-за недостатка информации, представленной производителем.

Разработчики российской вакцины считают, что решение Бразилии отказаться от "Спутника V" носит политический характер.

"Спутник V" был одобрен для использования в нескольких странах, включая Индию. Медицинские власти Европейского союза пока не одобрили российскую вакцину для применения. Они хотят получить больше информации о результатах тестирования и процессе производства вакцины.