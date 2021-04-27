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В МИД России вызваны послы четырех европейских государств
Послы трех балтийских государств, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Словакии вызваны в среду в министерство иностранных дел России.
Об в этом во вторник, не приведя подробностей, сообщили журналистам в министерстве.
На прошлой неделе из четырех перечисленных стран были высланы российские дипломаты. Премьер-министры Словакии, Польши и Венгрии заявили 26 апреля, что они поддерживают власти Чешской республики в ее решении выслать сотрудников российской дипмиссии - в связи с подозрениями о причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в чешском селении Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
Литва, Латвия и Эстония 22 апреля пополнили растущий список стран-членов ЕС и НАТО, которые потребовали покинуть их территорию часть российских дипломатов за предполагаемые действия, связанные со шпионажем.
Последней европейской страной, объявившей в понедельник персоной нон грата российского дипломата - на фоне дипломатического конфликта между Прагой и Москвой - стала Румыния. Она высылает советника военного атташе российского посольства Бухаресте Алексея Гришаева.
Москва ранее назвала выдвинутые Прагой обвинения абсурдными и надуманными. Ситуация привела к значительному сокращению штата российского посольства в Праге и посольства Чешской республике в Москве.
Другие новости дня
Помилованный президентом Георгий Руруа вышел на свободу
Совладелец телеканала «Мтавари» Георгий Руруа, которого сегодня помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили, уже вышел на свободу.
Руруа поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, послов ЕС и США, американских сенаторов и депутатов Европейского парламента.
Руруа заявил, что сейчас на свободу должен выйти и лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, который, по его словам, находится в незаконном заключении.
- Тбилисский городской суд в июле 2020 года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он отбывал наказание в Глданской тюрьме. Оппозиция считала Руруа политическим заключенным.
- Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя «Единого национального движения» Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.
ФАС РФ оштрафовала Apple на $12 миллионов за запрет следить за пользователями айфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала корпорацию Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов) за запрет приложений, позволяющих собирать конфиденциальную информацию пользователей айфонов. В ведомстве посчитали, что корпорация фактически является монополистом на рынке распространения приложений для телефонов своего производства.
Жалобу на корпорацию подал российский производитель антивирусов и программ в области компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского". Компания пожаловалась на то, что Apple потребовали от них сократить функционал их приложения для родительского контроля. Оно позволяло родителям следить за местоположением детей, тем, сколько времени они проводят за экранами устройств, какими приложениями пользуются, контролировать доступные им сайты.
В апреле 2019 года Apple заявила, что ограничения против производителей такого программного обеспечения вводятся из-за того, что они могут поставить под угрозу безопасность данных пользователей. Отмечается, что принцип работ таких программ позволяет посторонним фактически перехватывать управление устройством.
"В страхе за своего ребёнка и его опыт в сети родители не должны идти на компромисс в вопросах конфиденциальности и безопасности", — говорилось в сообщении производителя. — Никто, кроме вас, не должен иметь доступ к управлению устройством вашего ребенка".
В августе 2019 года ФАС выдал Apple предписание об устранении нарушения. Служба потребовала от корпорации убрать из документации правила, позволяющие ей не допускать к продаже на своих устройствах приложения сторонних разработчиков по любой причине.
Кроме того, предписание потребовало от корпорации обеспечить разработчиков приложений родительского контроля дать возможность распространять их на айфонах без потери важного функционала. Это предписание обжаловано в суде и до завершения разбирательств его действие приостановлено. Штраф корпорация намерена обжаловать.
«Ингури ГЭС» возобновила работу после ремонта деривационного тоннеля
Ингурская гидроэлектростанция сегодня, в 17:40 по тбилисскому времени возобновила работу. Станция уже подключена к сети, сообщается на официальном сайте «Ингури ГЭС».
Ранее директор станции Леван Мебония сообщил, что ремонтные работы в деривационном тоннеле, которые начались 20 января, завершены раньше намеченного срока.
Ремонт проходил на наиболее проблемных участках тоннеля, где происходила наибольшая утечка воды. Всего из-за проблем в деривационном тоннеле в год терялось около 250-280 млн киловатт часов.
Полная стоимость проведенных работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами
В Нагорном Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-секретаря МВД самопровозглашённой республики Унана Тадевосяна.
Уточняется, что инцидент произошёл 25 апреля. Раненые миротворцы были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что из-за подрыва автомобиля с российскими военнослужащими пришлось приостановить поиски останков погибших в недавнем военном конфликте.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи московского времени 10 ноября.
- Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 2 тысячи военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Президент Грузии помиловала Георгия Руруа
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которого оппозиция считала политическим заключенным.
Как пишет президент в социальной сети, она приветствует выполнение первого этапа соглашения, подписанного между властями и оппозицией.
«Я, в свою очередь, выполнила свое обещание и подписала акт о помиловании», – отметила Саломе Зурабишвили.
Ранее грузинский лидер говорила, что Руруа не соответствует критериям для помилования, однако она готова принять «скандальное» решение ради стабильности и будущего страны.
- Тбилисский городской суд в июле прошлого года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он отбывает наказание в Глданской тюрьме.
- Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя «Единого национального движения» Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.
«Аруаа» выступает против законопроекта, позволяющего «восстановить национальную принадлежность»
Ветеранская организация «Аруаа» обратилась в парламент самопровозглашенной республики Абхазия с предложением отложить обсуждение поправок к закону «Об актах гражданского состояния».
Как пишет «Нужная газета», поводом для обращения стало обсуждение в парламентском комитете поправок, связанных с облегчением процедуры изменения фамилий и национальной принадлежности.
Нет сомнения, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают по сегодняшний день
«Аруаа» советует спикеру и депутатам парламента не спешить с поправками к данному закону, а провести общественные дискуссии с привлечением общественных и политических организаций и консультации с представителями научного сообщества.
По мнению «Аруаа», цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
«Для любого государства важна не национальность, а то, гражданином какой страны он считает себя. Готов ли он с оружием в руках защищать свою Родину в случае опасности», – говорится в обращении.
В «Аруаа» заявляют, что давно развеян миф о том, что 70% жителей Гальского района осознают себя этническими абхазами.
«Подавляющее большинство из них, в реальности, обеспокоены не восстановлением исторической справедливости, а получением паспорта гражданина Абхазии при сохранении одновременно гражданства Грузии. Нет сомнения, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают по сегодняшний день. Большинство из них не получают даже сигнала Абхазского телевидения, но смотрят телевидение Грузии! Интеграция мырзаканских абхазов, как и всех жителей Галского района в общеабхазское культурное и политическое пространство - комплексная, многоуровневая задача. И она будет решаться не за два-три года. Решить эту задачу, только внесением изменений в законодательство – невозможно», – говорится в обращении.
Отметим, что с новой законодательной инициативой 1 марта выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Согласно законопроекту, статья 64 закона об актах гражданского состояния «Перемена национальной принадлежности» дополняется словами «или восстановление абхазской национальной принадлежности».
«В нашем законодательстве речь идет о гражданах Абхазии. Гражданин Абхазии имеет право изменить фамилию, национальность, принять национальность матери или отца. Но у нас нет закона, который регулировал бы желание восстановить национальность и фамилию лицам, не имеющим гражданство Абхазии. Речь идет об абхазах, проживающих в разных странах мира и о самурзаканцах, которым насильственно изменили национальность», – заявил 1 марта Валерий Кварчия.
Новым спикером парламента Грузии стал Кахабер Кучава
41-летний Кахабер Кучава стал новым председателем парламента Грузии – он был избран на этот пост на сегодняшнем пленарном заседании.
На пост председателя парламента Кучава представила правящая партия «Грузинская мечта» после того, как 24 апреля в отставку подал предыдущий спикер Арчил Талаквадзе. Свое решение он объяснил «ротацией». После отставки Талаквадзе занял пост вице-спикера законодательного органа, – пишет «Новости-Грузия».
За кандидатуру Кахи Кучава проголосовали 86 депутатов, шестеро голосовали против. Те оппозиционные депутаты, которые сегодня впервые после полугодичного бойкота приняли участие в пленарном заседании, не присутствовали на процедуре утверждения нового спикера.
Что касается остальной оппозиции, то в голосовании принимали участие депутаты от партии «Европейские социалисты» – они голосовали «за», также кандидатуру Кучава поддержали двое депутатов от партии «Граждане» – Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.
Для избрания председателя законодательного органа было достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 места в парламенте.
«Вместе мы должны укрепить уверенность международных партнеров в том, что Грузия всегда будет придерживаться избранного курса и всегда будет стабильной базой для Запада в регионе. Это задача, над которой мы должны работать вместе, чтобы достичь желаемого результата.
Сегодня перед нашей страной стоит много вызовов. Прежде всего, главная забота — это восстановление территориальной целостности, что требует наших совместных усилий с каждой стороны, на ежедневной основе, с использованием всех возможных платформ.
Прекращение политической поляризации позволит нам более эффективно решать существующие проблемы и единогласно принимать необходимые решения по жизненно важным вопросам», – сказал Каха Кучава.
Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copper and Gold. Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме «Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури».
На 86-м году жизни скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе
В Тбилиси на 86-м году жизни скончался легендарный актер Кахи Кавсадзе. Он проходил лечение в Первой университетской клинике.
Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября прошлого года. У него отмечалась острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.
В декабре в клинике сообщили, что он вылечился от коронавируса. В феврале актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией. Врачи в течение двух месяцев боролись за его жизнь.
Кахи Кавсадзе окончил Театральный институт в Тбилиси в 1959 году, был актёром Академического театра имени Шота Руставели, тогда же дебютировал в кино. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов.
Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
Боец UFC Хамзат Чимаев разбил подаренный Кадыровым автомобиль
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев попал в ДТП в Грозном, серьезно повредив свой Mercedes-Benz. Этот тот самый автомобиль, который спортсмену подарил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается, что Чимаев врезался в трубу.
По предварительным данным, сам боец не пострадал, сообщает Youtube-канал "Чечня представляет", который 24 апреля выложил кадры с разбитой машиной бойца. Это подтверждается видео, которыми молодой спортсмен делится с подписчиками в Instagram: на них он без видимых следов травм.
Утром 26 апреля Чимаев разместил в Instagram фотографию себя, стоящего у целого Mercedes-Benz. Этот снимок он никак не прокомментировал.
- Хамзат Чимаев до этого года жил в Швеции. Выступая в UFC, он установил рекорд чемпионата, одержав три досрочные победы за 66 дней. В январе этого года боец подвергся критике со стороны правозащитников за поездку в Чечню и фотографии с главой республики Рамзаном Кадыровым, который подарил спортсмену "мерседес".
- После этого скандала боец заявил о прекращении карьеры по состоянию здоровья. Но в начале марта Кадыров на частном самолёте вывез Чимаева из Швеции, объявив, что он всё же продолжит участвовать в боях, но уже за клуб "Ахмат". Между тем спортсмен остается в UFC, где его следующим соперником может стать американец Ник Диас.
- На днях Чимаев был замечен за прослушиванием песен барда Тимура Муцураева, многие композиции которого запрещены в России как экстремистские. Видео, на которых Чимаев за рулём слушает чеченского певца, он опубликовал в Instagram-сторис.
Вакцинироваться препаратом Sinopharm в Грузии смогут граждане старше 18 лет
К процессу вакцинации препаратом Sinopharm будут привлечены граждане старше 18 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе после заседания Совета по иммунизации.
«Решено, что сегодня, в 20:00 откроется портал для граждан старше 18 лет, на котором они смогут зарегистрироваться для прохождения вакцинации. Основанием для этого послужило то, что существует ряд важных исследований, в которых вакцина Sinopharm является безопасной для граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Поэтому Совет опирался на международное решение, и мы предоставляем нашим гражданам возможность пройти вакцинацию препаратом Sinopharm», – заявила Тикарадзе.
Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.
- Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. До сих пор для граждан были доступны две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer.
- Все дозы Pfizer, прибывшие в Грузию, уже распределены. Одновременно 8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
- По последним данным, в стране вакцинацию прошли 40 095 человек. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить более 60% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
Дочь Навального Дарья выступит в Женеве на саммите по правам человека
Двадцатилетняя дочь заключённого российского оппозиционера Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве, который пройдёт 7–8 июня. Об этом сообщается в твиттере саммита.
В феврале Алексей Навальный был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. Тогда организаторы выразили надежду, что политик "будет скоро освобождён и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". В случае если этого не произойдёт, на саммит планировали пригласить члена семьи Навального.
Женевский форум по правам человека проводят 25 правозащитных неправительственных организаций. В этом году на форуме выступит также бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а в работе саммита примет участие российский оппозиционер, лауреат Премии мужества 2018 года Владимир Кара-Мурза.
Дарья Навальная – студентка Стэнфордского университета в Калифорнии. Университет регулярно входит в списки 10 лучших образовательных учреждений мира, занимая сейчас второе место в рейтингах Times Higher Education и QS World University Rankings.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области: 2 февраля суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности.
- В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
- С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.
Часть оппозиционных сил прекратила бойкот парламента Грузии
Часть оппозиционных сил прекратила бойкот парламента Грузии. Депутаты, которые подписали план президента Европейского совета Шарля Мишеля, пришли в здание законодательного органа. Оппозиционеры должны принять участие в инициировании законопроекта об амнистии, который коснется нарушений и задержаний, связанных с протестами 20 июня 2019 года.
Документ Шарля Мишеля подписали и, соответственно, к работе парламента должны подключиться: партия «Лело» (четыре мандата), партия «Стратегия Агмашенебели» (три мандата), лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили, Давид Бакрадзе, Григол Вашадзе, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
В парламенте Грузии также представлены партия «Гирчи» (три мандата), партия «Граждане» (два мандата), «Европейские социалисты» (четыре мандата), соратники экс-премьера Георгия Гахария (шесть мандатов).
Часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», продолжает бойкот парламента, который может прекратиться после освобождения лидера партии Ники Мелия.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказывались от участия в работе парламента.
- 19 апреля в резиденции президента Грузии состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. План разрешения политического кризиса предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
В Грузии за сутки выявили более 1500 новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4060 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 17 пациентов.
За сутки в стране выявили 1578 новых случаев коронавируса. Накануне провели 27 373 теста: PCR-тестов – 14 156, экспресс‐тестов на антиген – 13 217.
Выздоровели еще 909 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 305 850, выздоровевших – 287 938.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,76%, за последние 14 дней составляет 4,19%, за неделю – 4,48%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Граждан Грузии в Польше обвинили в организации канала нелегальной миграции
Польские пограничники задержали 10 нелегальных мигрантов, которые перешли беларусско-польскую границу, и трех организаторов канала нелегальной миграции, которые ждали их на польской стороне.
В группе мигрантов было четверо мужчин, две женщины и четыре ребенка. Шесть из них – граждане России чеченской национальности, остальные – граждане Азербайджана. На польской стороне мигрантов ждали трое граждан Грузии – двое организаторов канала и их помощник, сообщает портал REFORM.by со ссылкой на Подляский отдел пограничной службы Польши.
Чеченцев и азербайджанцев отправили в охраняемые центры для иностранцев в Кентшине и Белостоке. Двух организаторов, граждан Грузии, арестовали до суда на три месяца за организацию незаконного пересечения границы. Их помощник признал вину и получил шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года.
Зеленский: Всё идёт к тому, что встреча с Путиным состоится
Президент Украины Владимир Зеленский призвал "модернизировать" заключённые в 2015 году Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. О своём видении дальнейших шагов для установления мира он рассказал в интервью британской газете Financial Times.
По словам Зеленского, минский процесс должен стать "более гибким". Президент Украины предложил или изменить минский формат переговоров, в которых сейчас участвуют представители Украины, ОБСЕ и России (с участием поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса), или использовать другой формат, в частности "нормандский" (переговоры Украины, России, Франции и Германии), который он тоже предложил модернизировать, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания.
Зеленский прямо не призвал видоизменить какие-либо из договорённостей, заключённых в Минске. Официально Украина не отказывается от них, однако выступает за изменение последовательности их реализации - например, за передачу ей контроля над границей с Россией раньше, чем в ныне контролируемых сепаратистами районах Донбасса будут проведены выборы.
Зеленский также подтвердил свою готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что место для него особого значения не имеет. Зеленский приглашал Путина приехать в украинский Донбасс, а Путин в ответ заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет. Также российский президент предложил ему встретиться с лидерами сепаратистов, но эту идею президент Украины отверг, назвав их террористами.
- На брифинге 26 апреля Зеленский сказал, что "всё идет к тому", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку вести переговоры о месте и сроках встречи с администрацией Путина.
Зеленский назвал "маленькой победой" Украины сообщения об отводе части российских войск от украинской границы. Он также приветствовал сообщения о возможной встрече президентов США и России, сказав, что, если такая встреча состоится, скорее всего на ней будут достигнуты какие-то результаты, пусть и небольшие.
Российские власти неоднократно заявляли, что не хотят ничего менять в Минских соглашениях. Многие украинские политические силы выступают против их реализации в нынешнем виде, утверждая, что они предоставляют России рычаги влияния на украинскую политику.
- В понедельник тема Украины обсуждалась в телефонном разговоре президентов России и Франции. Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина к разрядке напряжённости на границе. Он также поднял вопрос о соблюдении прав находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального. Кремль признал, что эта тема обсуждалась. Также речь шла об обвинениях Чехии в адрес России в причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Путин назвал эти обвинения "абсурдными".
Бразилия отказалась зарегистрировать вакцину «Спутник V»
В понедельник Национальное агенство санитарного контроля Бразилии (Anvisa)отказалось выдать разрешение на импорт в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив "свойственный препарату риск" и "серьезные дефекты". Об этом сообщает Reuters.
Против одобрения российской вакцины для использования в Бразилии проголосовали все пять членов совета директоров регулятора. Согласно заявлению представителя Anvisa, это решение было принято в результате оценки представленной в агентство документации, информации, полученной от других регуляторов и данных "личных инспекций". Основная претензия к российской вакцине состоит в наличии в ее составе способного к репродукции аденовируса, что, по словам Густаво Мендеша, главы отдела биологических и медицинских продуктов Национального агентства санитарного контроля Бразилии является "серьезным дефектом".
Решение не регистрировать вакцину было принято несмотря на резкий рост числа зараженных COVID-19 в Бразилии и призывы властей всех 19 штатов к федеральному правительству разрешить импорт в страну российской вакцины "Спутник V". Месяц назад стало известно, что регистрация российской вакцины в Бразилии была приостановлена из-за недостатка информации, представленной производителем.
Разработчики российской вакцины считают, что решение Бразилии отказаться от "Спутника V" носит политический характер.
"Спутник V" был одобрен для использования в нескольких странах, включая Индию. Медицинские власти Европейского союза пока не одобрили российскую вакцину для применения. Они хотят получить больше информации о результатах тестирования и процессе производства вакцины.
Техас и Флорида получат в 2024-м больше выборщиков, Калифорния - меньше
В Соединённых Штатах обнародованы предварительные итоги переписи населения, которая прошла весной прошлого года. Результаты переписи повлияют на конфигурацию округов на выборах в Палату представителей и как следствие – на состав коллегии выборщиков, которая будет избирать президента в 2024 году.
На выборах в нижнюю палату Конгресса – 450 избирательных округов, они распределяются между штатами пропорционально численности населения. Каждые 10 лет по итогам переписи населения в одних штатах избирательных округов и, следовательно, конгрессменов от них может стать меньше, в других – больше. Каждое дополнительное место в Конгрессе означает и дополнительный голос в коллегии выборщиков.
Согласно итогам переписи 2020 года, Техас на выборах в будущем году должен будет получить 2 дополнительных места в Конгрессе; Флорида, Северная Каролина, Колорадо, Монтана и Орегон – по одному. Потеряют по одному месту такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, а также Иллинойс, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния.
Агентства обращают внимание, что такое перераспределение благоприятно для республиканцев. На выборах в прошлом году демократ Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп – 232. Если бы места в коллегии выборщиков распределялись по-новому, то у Байдена было бы только 303 голоса.
Общая численность населения США в апреле 2020 года, согласно переписи, превышала 331 миллион человек. За 10 лет она выросла на 7,4 процента, или более чем на 20 миллионов.
Коронавирус в Абхазии: 32 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 236 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 26 апреля скончалась пациентка 1939 года рождения. Основной диагноз пациентки - новая коронавирусная инфекция, также у нее была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 321 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 479 человек.
Грузинский фильм получил российскую премию «Ника»
Фильм грузинского режиссера Дито Цинцадзе «Вдох-выдох» получил приз за лучший фильм СНГ, Балтии и Грузии по версии российской кинематографической премии «Ника». Об этом сообщает Национальный киноцентр Грузии.
Премия «Ника» учреждена одноименной Российской академией кинематографических искусств. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники. Первая церемония вручения кинопремии состоялась в декабре 1988 года в московском Центральном доме кинематографистов.
Мировая премьера фильма «Вдох-выдох» состоялась в 2019 году на Шанхайском международном кинофестивале, где лента получила приз жюри.
Сыгравшая главную роль в фильме актриса Саломе Демурия получила награду на Алматинском международном кинофестивале, а также на Международном кинофестивале в Минске «Лiстапад» за лучшую женскую роль.
В центре сюжета 37-летняя героиня Ирина, врач по профессии. Женщина выходит из тюрьмы, и ее одолевает желание начать жизнь с чистого листа. Ирина пытается вновь обрести доверие близких.
Британия ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского
Великобритания в понедельник внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с делом погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением 230 миллионов долларов из российского бюджета, которое расследовал Магнитский. Санкции введены на основании британского аналога американского «закона Магнитского» – закона о санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств, принятого в 2018 году и вступившего в силу после выхода Британии из ЕС.
Список опубликован на сайте британского МИД. Всего в нем 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.
Из российских граждан в список вошли лица, ранее упоминавшиеся в контексте дела о преследовании Магнитского или об отмывании денег. Ранее против них были введены санкции в США. В списке, в частности, бывший следователь Павел Карпов, бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений ГУВД по Москве Артем Кузнецов, бывший руководитель инспекции ФНС №28 по Москве Ольга Степанова, ее бывший муж Владлен Степанов, следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский и другие. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов включенных в список. Британия впервые использовала этот санкционный инструмент.
Действия Лондона высоко оценил финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский и который после его смерти стал инициатором принятия «законов Магнитского» в разных странах.
Аудитор Сергей Магнитский, утверждавший, что раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета, был арестован в России по делу об уклонении фонда Браудера Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина». Браудер и другие инициаторы преследования виновных в смерти Магнитского утверждают, что ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь и фактически сознательно довели до смерти в СИЗО.
В 2012 году США приняли «закон Магнитского», позволяющий вводить персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека, впоследствии этот документ приобрел глобальный характер – в список вошли граждане России и других стран, не связанные непосредственно с делом Магнитского.
Ника Мелия готов выйти под залог, если «Грузинская мечта» отзовет амнистию
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обращается к представителям оппозиции, которые подписали документ президента Европейского совета Шарля Мишеля. Мелия призывает их «не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня», – пишет Первый канал Грузии.
«Ни я, ни кто-либо другой не стоят того, чтобы дать хотя бы малый шанс полицейским и отдавшим им приказ о разгоне антиоккупационной акции, чтобы они избежали справедливого правосудия. Совершенно очевидно, что «Грузинская мечта» распространит эту амнистию на все и вся, даже если вы не проголосуете за неё (в чем я не сомневаюсь), вы все равно будете дискредитированы этим процессом. Это навредит вам, повредит единству оппозиции, нанесёт ущерб стране. К сожалению, в глазах грузинского народа это навредит репутации медиаторов и стоящих за ними наших главных друзей», – пишет Мелия в соцсети и заявляет, что на данном этапе самым важным является единство оппозиции.
В то же время Ника Мелия обращается к «Грузинской мечте», подписавшей документ:
«Отзовите амнистию и снимите её с повестки дня раз и навсегда. Если это невозможно, амнистия должна распространяться только на т.н протестантов Гаврилова. Отзовите амнистию, в этом случае, я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на залог, предложенный ЕС, и покину тюрьму на этом условии».
- Документ «Путь вперед для Грузии», принятый при посредничестве ЕС, предусматривает инициирование в парламенте закона об амнистии, который касается всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.
Вакцинированным гражданам в Грузии будут выдавать ковид-паспорта
В Грузии в ближайшее время будет внедрена практика выдачи ковид-паспортов, заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Она отметила, что в данный момент разрабатываются параметры документа, который должен стать свидетельством о том, что человек прошел полный курс вакцинациии от коронавирус, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы действительно рассматриваем ковид-паспорта, идет работа над теми основными параметрами – это будет история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста. В ближайшее время уже реально будет внедрить такую практику», – сказала Габуния.
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе уточнил, что работа над проектом ковид-паспорта завершится в течение двух недель. По его словам, документ будет соответствовать принципам, которые существуют в этом направлении в ЕС.
Как отметил Гамкрелидзе, в Грузии 2887 человек уже получили две дозы вакцины и они могут потребовать выдать им ковид-паспорт.
«Сегодня мы можем выдать документы из электронной базы иммунизации», – пояснил Гамкрелидзе.
Завершились ремонтные работы в деривационном тоннеле «Ингури ГЭС»
Ремонтные работы в деривационном тоннеле «Ингури ГЭС» завершены, сообщил «Апсныпресс» директор станции Леван Мебония.
«Сейчас идет заполнение тоннеля водой, после чего ГЭС будет подключена к единой энергосети», – сказал Мебония.
По его словам, тоннель будет наполняться водой в течение одного–двух дней.
На вопрос, как прошли ремонтные работы, не было ли какого-либо ЧП, Мебония с улыбкой ответил: «ЧП – одно. Мы раньше намеченного срока запустим станцию. Ремонтные работы прошли без происшествий».
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
- Работы на «Ингури ГЭС» начались 20 января. Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
- Длина деривационного тоннеля 15,5 км, диаметр - 9,5 метров. Ремонтные работы велись на наиболее проблемных участках протяженностью до трех километров, где происходила наибольшая утечка воды. Всего из-за утечек воды в деривационном тоннеле в год терялось около 250-280 млн киловатт часов.
СГБ Грузии указывает на попытки вмешательства иностранных спецслужб во внутриполитические процессы страны
Иностранные спецслужбы, посредством управляемых и финансируемых ими мероприятий и кампаний, напрямую и косвенно пытались вмешаться во внутриполитические процессы и общественную жизнь Грузии. Кроме того, они задавались целью нарушить конституционный порядок и функционирование государственных систем, – об этом заместитель руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Алекси Батиашвили заявил в парламенте страны, представляя отчет СГБ за 2020 год.
По словам Батиашвили, были зафиксированы попытки оказать влияние на значительные процессы и вызвать беспорядки в стране. Также, путем манипулирования общественным мнением, имели место действия, направленные на разобщение и поляризацию населения, – пишет «Интерпрессньюс».
Представитель СГБ также заявил, что отдельные страны ради достижения своих геополитических целей пытались оказать воздействие на внешнеполитический курс Грузии.
«В процессе приближения оборонных систем Грузии к стандартам НАТО, предметом особо интереса упомянутых акторов являлись военные возможности нашей страны и проходящие в сфере обороны мероприятия. В 2020 году Служба безопасности активно продолжала обеспечение ВС Грузии контрразведкой и нейтрализацию угроз, исходящих от иностранных спецслужб», – отметил Алекси Батиашвили.
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