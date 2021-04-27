В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом

Великобритания в понедельник внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с делом погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением 230 миллионов долларов из российского бюджета, которое расследовал Магнитский. Санкции введены на основании британского аналога американского «закона Магнитского» – закона о санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств, принятого в 2018 году и вступившего в силу после выхода Британии из ЕС.

Список опубликован на сайте британского МИД. Всего в нем 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.

Из российских граждан в список вошли лица, ранее упоминавшиеся в контексте дела о преследовании Магнитского или об отмывании денег. Ранее против них были введены санкции в США. В списке, в частности, бывший следователь Павел Карпов, бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений ГУВД по Москве Артем Кузнецов, бывший руководитель инспекции ФНС №28 по Москве Ольга Степанова, ее бывший муж Владлен Степанов, следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский и другие. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов включенных в список. Британия впервые использовала этот санкционный инструмент.

Действия Лондона высоко оценил финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский и который после его смерти стал инициатором принятия «законов Магнитского» в разных странах.

Аудитор Сергей Магнитский, утверждавший, что раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета, был арестован в России по делу об уклонении фонда Браудера Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина». Браудер и другие инициаторы преследования виновных в смерти Магнитского утверждают, что ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь и фактически сознательно довели до смерти в СИЗО.



В 2012 году США приняли «закон Магнитского», позволяющий вводить персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека, впоследствии этот документ приобрел глобальный характер – в список вошли граждане России и других стран, не связанные непосредственно с делом Магнитского.