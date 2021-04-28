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СЕ: число нападений на журналистов в 2020 году выросло на 40%
К насилию и преследованиям добавились новые проблемы , связанные ограничениями, которые были введены властями из-за пандемии
В 2020 году свободной и независимой журналистике был нанесен чрезвычайный ущерб, говорится в опубликованном 28 апреля докладе Платформы Совета Европы (СЕ) по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. В неё входят 14 организаций — партнёров Совета Европы, в их числе Международная федерация журналистов и "Репортёры без границ" .
В прошлом году был зафиксирован 201 случай "серьезной угрозы свободе СМИ". Это — рекорд, почти на 40 процентов превышающий показатель 2019 года, отмечают авторы доклада.
Рекордное количество сообщений, согласно отчету, касалось физических нападений на журналистов (52 случая). Больше всего таких случаев было зарегистрировано в России, Италии и Великобритании. Во Франции, Польше, Турции и Украине было зарегистрировано большое количество случаев запугивания и преследования журналистов. Всего же в 2020 году выявлено не менее 70 таких случаев, говорится в документе Совета Европы.
В этой части доклада авторы упомянули главного редактора российского нижегородского издания KozaPress Ирину Славину, которая совершила самосожжение перед зданием МВД. Накануне самосожжения у журналистки провели обыск по делу о "нежелательной организации". На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
В некоторых странах ограничения, введённые правительствами для борьбы с распространением коронавируса , использовались как повод усилить давление на независимые СМИ, отмечают авторы доклада.
В России закон, предусматривающий суровое наказание для СМИ и частных лиц за распространение "заведомо ложной" информации, принят и активно применяется. Используя новые правила, полиция допросила журналиста Радио Свобода Татьяну Вольтскую из-за сообщения о том, что в больницах не хватает материалов для оказания помощи пациентам с COVID-19. Также суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 000 рублей за "умышленное распространение ложных новостей, представляющих угрозу для здоровья человека", а главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского — на 60 000 рублей за интервью с политологом, поставившим под сомнение достоверность официальной статистики заболеваемости.
В докладе СЕ анализируются случаи, когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, а также случаи захвата государством независимых СМИ, политического давления на общественные медиа, слежки за журналистами и судебного преследования по ложным уголовным обвинениям в терроризме или государственной измене. В этой связи в докладе упоминается дело бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.
Эксперты отмечают, что Россия представляет собой крайний пример захвата СМИ силами, связанными с государственной властью. На протяжении последних лет десять ведущих российских телеканалов оставались под контролем Кремля или аффилированных с ним бизнесменов.
Особое беспокойство у международных организаций, подготовивших доклад, вызывает нежелание властей России реагировать на информацию о нарушениях.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала правительства европейских стран к проявлению более серьезных намерений по защите журналистов и независимой журналистики.
Другие новости дня
В Грузии для вакцинированных граждан могут отменить «комендантский час»
Ограничение на передвижение в ночные часы в Грузии могут отменить для вакцинированных граждан, – заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«Центр по контролю заболеваний планирует обратиться с соответствующей инициативой к Координационному совету, чтобы эти лица пользовались льготами. Международный опыт предусматривает несколько пунктов: свободное передвижение во время «комендантского часа», выдача документа для путешествий за границу... Мы работаем и по другим инициативам, о которых не будем говорить заранее. Хотим, чтобы у этих людей было больше прав, чтобы население было заинтересовано в быстрой и полной вакцинации», – отметил он.
По данным на утро 28 апреля, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли лишь 4397 человек.
Ограничение на передвижение в ночные часы (21:00-05:00) действует в стране с 28 ноября прошлого года.
Россия вышлет дипломатов Эстонии, Литвы и Латвии
Российские власти делают это в ответ на высылку сотрудников своих посольств из стран Балтии
Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы в ответ на высылку сотрудников российских посольств из этих стран. Об этом сообщает ТАСС.
Из посольства Литвы вышлют двух дипломатов, а из посольств Латвии и Эстонии по одному. Министерство иностранных дел России утверждает, что это делается на основе принципа взаимности. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.
Ранее послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД России. 23 апреля страны Балтии объявили о том, что высылают российских дипломатов. Литва выслала двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония – по одному. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трёх стран, в знак солидарности с Чехией в связи с "незаконной деятельностью российских разведслужб" в этой стране.
Дипломатический конфликт между Россией и Чехией начался после того, как власти этой страны заявили о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки Россией 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств двух стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут ещё десятки российских дипломатов и сотрудников посольства.
Прокуратура Болгарии: целью россиян могли быть боеприпасы, предназначенные для Грузии
Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России в организации серии взрывов в стране. Целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину. Возможные диверсии проходили как минимум с 2011 до как минимум 2020 года. Об этом ведомство сообщило на пресс-конференции в среду.
"С высокой степенью уверенности можно сделать вывод, что действия российских граждан были направлены на прекращение поставок спецпродукции в Грузию и Украину", - цитирует Болгарская служба Радио Свобода представителя генпрокуратуры Сийко Милеву.
Ранее сообщилось, что россияне — военнослужащие армейского Главного разведывательного управления могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.
Следствие изучает возможную причастность России к взрыву 12 ноября 2011 года на складе оружейной компании Гебрева EMCO, где находилась продукция, предназначенная для Грузии.
Два последовательных взрыва произошли на складах военного завода в Иганове в центре страны в марте и апреле 2015 года. Там, по данным министерства экономики Болгарии, также хранилась продукция EMCO.
31 мая 2015 года произошёл пожар в здании бывшего Института специальной техники, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов в Иганове. В 2020 году взрыв произошёл на складе завода "Арсенал" около города Мыглижа.
Заявление болгарской прокуратуры поступило через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов во Врбетице в октябре 2014 года.
По версии чешских спеслужб, к операции могут быть причастные высокопоставленные офицеры ГРУ, а личное руководство операцией мог вести генерал Андрей Аверьянов.
По подозрению в причастности к взрывам объявлены в розыск предполагаемые офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Их так же считают подозреваемыми в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Их же называют подозреваемыми в покушении на Гебрева — предполагается, что бизнесмен, как и Скрипаль, мог быть отравлен боевым ядом "Новичок", классифицированным как запрещённое к применению в мире химическим оружием.
Лавров: не хотим огульно записывать страны в недружественные
Москва не будет огульно записывать в «недружественные» любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что сейчас подготовкой списка занимается правительство по поручению президента, в работе, помимо МИД, участвуют и другие «соответствующие» ведомства.
«Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», – сказал Лавров.
Министр отметил, что «недружественным» странам будет запрещено нанимать персонал «на местах» не только из россиян, но и граждан третьих стран. При этом пока составление списка осуществляется именно в контексте конкретного указа российского президента.
«На данном этапе, для целей этого указа, который был подписан президентом Путиным, это – конкретно цель данного мероприятия», – сказал Лавров.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым Москва ограничивает заключение дипмиссиями иностранных государств, допускающих недружественные действия, найм сотрудников, находящихся в РФ. Согласно документу, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению. В МИД РФ заявили, что список «недружественных» стран сейчас формируется.
СМИ предположили, что в список могут попасть США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.
29 стран призвали Россию расследовать преследования ЛГБТ-людей в Чечне
29 стран из разных частей света напомнили властям России о международных рекомендациях расследовать преследования людей из ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской республики.
Речь идет о выводах, которые в декабре 2018 года сделал эксперт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он нашел "очевидные доказательства последовательных чисток, направленных против ЛГБТ-людей" в Чечне, наряду с многочисленными другими нарушениями прав человека. Согласно его заключению, представители ЛГБТ-сообщества в республике являются жертвами систематических издевательств, арестов, в том числе тайных, пыток, похищений и внесудебных казней.
"Призываем Российскую Федерацию больше не медлить с выполнением рекомендаций докладчика, в особенности в том, что касается запуска эффективного, непредвзятого и справедливого расследования фактов систематического преследования ЛГБТ-людей в Чечне, с тем чтобы положить конец безнаказанности тех, кто ответственен за эти действия", – говорится в документе, опубликованном 26 апреля на сайте правительства Люксембурга.
В тексте отмечается, что за два года после доклада ОБСЕ от российских федеральных властей не последовало никакой конструктивной реакции на результаты наблюдения эксперта. Между тем появляются новые сообщения о серьезных нарушений прав человека в Чечне, в особенности о систематических арестах и пыток ЛГБТ-людей и критиков республиканской власти.
Помимо Люксембурга, призыв подписали Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Коста-Рика, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Слования, США, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония.
- Международное расследование сообщений о нарушениях прав человека в Чечне было запущено в ноябре 2018 года в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ и прошло без участия эксперта, которого имела право выдвинуть Россия. Коалиция, состоящая из 15 европейских стран и США, заявила, что имеет сведения о том, что чеченские власти причастны к арестам, задержаниям, пыткам и убийствам. Москва, по мнению коалиции, потворствует нарушениям прав человека в Чечне.
- В ответ на обвинения омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев утверждал, что группу правозащитников из ОБСЕ мало интересуют права человека в республике. По его убеждению, тайные цели этой организации связаны с попытками политического и экономического давления на Россию.
- Ранее сообщалось, что Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович потребовала от России провести "незамедлительное, беспристрастное и независимое расследование" информации о внесудебных расправах в Чечне, которая была опубликована в "Новой газете". Миятович назвала сведения журналистов "шокирующими".
У лидера «Лейбористской партии» Шалвы Нателашвили подтвердился коронавирус
У лидера «Лейбористской партии Грузии» Шалвы Нателашвили диагностировали коронавирус. Об этом он написал в своём Facebook-аккаунте. По словам Нателашвили, болезнь протекает у него в легкой форме.
«Дорогие друзья, у меня подтвердился COVID-19. Процесс проходит легко. Я нахожусь в двухнедельной изоляции и работаю из дома. Очень скучаю по всем вам и люблю вас», — написал Нателашвили.
За минувшие сутки в Грузии выявили 1551 новый случай коронавируса, выздоровели 878 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 17 пациентов.
Лавров: Саакашвили вычеркнул ключевые положения из соглашения Медведева-Саркози
Аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев-Саркози, который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией», – сказал Лавров.
По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили».
«Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров.
«В случае с Донбассом, там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» - президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин - они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он.
В центре Петербурга появилось граффити с Навальным, но его сразу закрасили
В центре Санкт-Петербурга в Пушкарском саду появилось граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным с подписью "Герой нового времени". Фотографию рисунка опубликовал в твиттере журналист Георгий Марков.
Автор граффити - неизвестен. Марков отмечает, что оно появилось рано утром и, возможно, скоро исчезнет усилиями сотрудников коммунальных служб.
В 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал серию фотографий из парка, в котором появились сотрудники полиции. А ещё через час он сообщил, что граффити с Навальным закрасили.
- Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 в Покрове Владимирской области. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. 31 марта политик начал голодовку с требованием допустить к нему лечащего врача. Ранее сам Навальный и его адвокаты заявляли о резком ухудшении здоровья. У политика начались боли в спине и онемение ног. 19 апреля Алексея Навального госпитализировали в областную больницу для осужденных.
- Лечащие врачи Навального сообщили о том, что его доставили в одну из больниц Владимира для диагностики. Получив результаты обследования через адвокатов, медики попросили Навального прекратить голодовку, поскольку она представляет опасность для его здоровья. В поддержку Навального развернули общественную кампанию с требованием обеспечить политику необходимую помощь. В ней приняли участие многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры, ученые.
- 21 апреля в России прошли акции в поддержку Навального, в ходе которых полиция задержала более 1900 человек. В четверг Навальный опубликовал обращение в инстаграме, где поблагодарил участников митингов.
В Грузии с официальным визитом находится глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис находится с официальным визитом в Грузии. По информации грузинского внешнеполитического ведомства, Ландсбергис встретится с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучава.
Как пишет в соцсети Twitter посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра, главная тема переговоров – реформы, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии. Литовский министр проведет встречу и с представителями грузинского гражданского общества.
В рамках визита Габриэлюс также посетит село Одзиси и вместе с представителями миссии наблюдателей ЕС ознакомится с ситуацией у разделительной линии. Визит главы МИД Литвы завершится 29 апреля.
COVID-19 в Грузии: 1551 новый случай, 17 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4077 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 17 пациентов.
За сутки в стране выявили 1551 новый случай (днем ранее – 1578). Накануне провели 29 487 тестов: PCR-тестов – 17 609, экспресс‐тестов на антиген – 11 878.
Выздоровели еще 878 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 307 401, выздоровевших – 288 816.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,26%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 4,63%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Госдепартамент США рекомендовал части госслужащих покинуть Кабул
Госдепартамент США выпустил рекомендацию о поездках, которая обязывает американских правительственных служащих покинуть столицу Афганистана Кабул, если у них есть возможность организовать свою работу из другого места.
"Перемещения по всей территории Афганистана небезопасны из-за критического уровня похищений людей, захвата заложников, террористических атак, взрывов с использованием смертников, установки фугасов, а также военных операций", - говорится в распространённой рекомендации.
В электронном пояснительном письме агентству Reuters пресс-служба Госдепартамента отметила, что распоряжение незамедлительно затронет лишь относительно небольшую часть сотрудников посольства США в Кабуле. Но точное число таких госслужащих ведомство не привело.
"Мы не ожидаем каких-либо изменений в наших операциях и возможностях в связи с данным шагом", - подчеркнули в Госдепартаменте.
Рекомендация сделана на фоне объявленного вывода из Афганистана всех остающихся там американских военнослужащих – то есть 2500 тысяч человек. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует вернуть всех своих солдат к 11 сентября нынешнего года, к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, организованных террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в России). Эти нападения и стали причиной ввода сил международной коалиции на территорию Афганистана.
В Тбилиси до 14 мая полностью зарезервирован препарат Sinopharm от коронавируса
В Тбилиси регистрация на вакцинацию китайским препаратом Sinopharm сегодня, 27 апреля, закончилась за два часа. Вакцинация китайской вакциной в Грузии начнется с 5 мая и продолжится до 14 мая. После этого будет проведен новый этап регистрации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Регистрация, в которой могли принять участие граждане Грузии с 18 лет, началась сегодня в 20:00 и уже к 22:00 в масштабах Тбилиси все распределенное для прививок время было зарезервировано. В отличие от Тбилиси свободные места на вакцинацию есть в клиниках почти во всех регионах Грузии.
Грузия закупила 100 тысяч доз препарата Sinopharm. Сегодня же было решено, что эту вакцину смогут использовать все жители Грузии старше 18 лет. До сих пор вакцинироваться в Грузии могли только врачи или граждане старше 55 лет. По данным на 27 апреля, в Грузии вакцинированы 40 095 человек (препаратом Pfizer или Astrazaneca), из них двумя дозами - 3 622 человека.
- Препарат Sinopharm разработан в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. Третья фаза испытаний вакцины проводилась в десяти странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Перу, Сербию, Марокко, Аргентину, Иорданию и Пакистан. По заявлению производителя, по промежуточным результатам препарат показал эффективность на уровне 79,3%.
- Вакцинация Sinopharm в настоящее время идет в КНР, ОАЭ, Турции, Узбекистане, Бахрейне, Беларуси, Кыргызстане, Венгрии, Черногории и еще нескольких странах. Несмотря на это, вакцина пока не получила авторизацию Всемирной организации здравоохранения - по последним данным, этот вопрос может быть решен до конца месяца.
- Грузии необходимо 3,5-3,9 миллиона доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать двумя дозами препарата 1,7 миллиона человек - 60% населения.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 355 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 408 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 479 человек.
В МИД России вызваны послы четырех европейских государств
Послы трех балтийских государств, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Словакии вызваны в среду в министерство иностранных дел России.
Об в этом во вторник, не приведя подробностей, сообщили журналистам в министерстве.
На прошлой неделе из четырех перечисленных стран были высланы российские дипломаты. Премьер-министры Словакии, Польши и Венгрии заявили 26 апреля, что они поддерживают власти Чешской республики в ее решении выслать сотрудников российской дипмиссии - в связи с подозрениями о причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в чешском селении Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
Литва, Латвия и Эстония 22 апреля пополнили растущий список стран-членов ЕС и НАТО, которые потребовали покинуть их территорию часть российских дипломатов за предполагаемые действия, связанные со шпионажем.
Последней европейской страной, объявившей в понедельник персоной нон грата российского дипломата - на фоне дипломатического конфликта между Прагой и Москвой - стала Румыния. Она высылает советника военного атташе российского посольства Бухаресте Алексея Гришаева.
Москва ранее назвала выдвинутые Прагой обвинения абсурдными и надуманными. Ситуация привела к значительному сокращению штата российского посольства в Праге и посольства Чешской республике в Москве.
Помилованный президентом Георгий Руруа вышел на свободу
Совладелец телеканала «Мтавари» Георгий Руруа, которого сегодня помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили, уже вышел на свободу.
Руруа поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, послов ЕС и США, американских сенаторов и депутатов Европейского парламента.
Руруа заявил, что сейчас на свободу должен выйти и лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, который, по его словам, находится в незаконном заключении.
- Тбилисский городской суд в июле 2020 года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он отбывал наказание в Глданской тюрьме. Оппозиция считала Руруа политическим заключенным.
- Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя «Единого национального движения» Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.
ФАС РФ оштрафовала Apple на $12 миллионов за запрет следить за пользователями айфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала корпорацию Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов) за запрет приложений, позволяющих собирать конфиденциальную информацию пользователей айфонов. В ведомстве посчитали, что корпорация фактически является монополистом на рынке распространения приложений для телефонов своего производства.
Жалобу на корпорацию подал российский производитель антивирусов и программ в области компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского". Компания пожаловалась на то, что Apple потребовали от них сократить функционал их приложения для родительского контроля. Оно позволяло родителям следить за местоположением детей, тем, сколько времени они проводят за экранами устройств, какими приложениями пользуются, контролировать доступные им сайты.
В апреле 2019 года Apple заявила, что ограничения против производителей такого программного обеспечения вводятся из-за того, что они могут поставить под угрозу безопасность данных пользователей. Отмечается, что принцип работ таких программ позволяет посторонним фактически перехватывать управление устройством.
"В страхе за своего ребёнка и его опыт в сети родители не должны идти на компромисс в вопросах конфиденциальности и безопасности", — говорилось в сообщении производителя. — Никто, кроме вас, не должен иметь доступ к управлению устройством вашего ребенка".
В августе 2019 года ФАС выдал Apple предписание об устранении нарушения. Служба потребовала от корпорации убрать из документации правила, позволяющие ей не допускать к продаже на своих устройствах приложения сторонних разработчиков по любой причине.
Кроме того, предписание потребовало от корпорации обеспечить разработчиков приложений родительского контроля дать возможность распространять их на айфонах без потери важного функционала. Это предписание обжаловано в суде и до завершения разбирательств его действие приостановлено. Штраф корпорация намерена обжаловать.
«Ингури ГЭС» возобновила работу после ремонта деривационного тоннеля
Ингурская гидроэлектростанция сегодня, в 17:40 по тбилисскому времени возобновила работу. Станция уже подключена к сети, сообщается на официальном сайте «Ингури ГЭС».
Ранее директор станции Леван Мебония сообщил, что ремонтные работы в деривационном тоннеле, которые начались 20 января, завершены раньше намеченного срока.
Ремонт проходил на наиболее проблемных участках тоннеля, где происходила наибольшая утечка воды. Всего из-за проблем в деривационном тоннеле в год терялось около 250-280 млн киловатт часов.
Полная стоимость проведенных работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами
В Нагорном Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-секретаря МВД самопровозглашённой республики Унана Тадевосяна.
Уточняется, что инцидент произошёл 25 апреля. Раненые миротворцы были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что из-за подрыва автомобиля с российскими военнослужащими пришлось приостановить поиски останков погибших в недавнем военном конфликте.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи московского времени 10 ноября.
- Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 2 тысячи военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Президент Грузии помиловала Георгия Руруа
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которого оппозиция считала политическим заключенным.
Как пишет президент в социальной сети, она приветствует выполнение первого этапа соглашения, подписанного между властями и оппозицией.
«Я, в свою очередь, выполнила свое обещание и подписала акт о помиловании», – отметила Саломе Зурабишвили.
Ранее грузинский лидер говорила, что Руруа не соответствует критериям для помилования, однако она готова принять «скандальное» решение ради стабильности и будущего страны.
- Тбилисский городской суд в июле прошлого года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он отбывает наказание в Глданской тюрьме.
- Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя «Единого национального движения» Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.
«Аруаа» выступает против законопроекта, позволяющего «восстановить национальную принадлежность»
Ветеранская организация «Аруаа» обратилась в парламент самопровозглашенной республики Абхазия с предложением отложить обсуждение поправок к закону «Об актах гражданского состояния».
Как пишет «Нужная газета», поводом для обращения стало обсуждение в парламентском комитете поправок, связанных с облегчением процедуры изменения фамилий и национальной принадлежности.
Нет сомнения, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают по сегодняшний день
«Аруаа» советует спикеру и депутатам парламента не спешить с поправками к данному закону, а провести общественные дискуссии с привлечением общественных и политических организаций и консультации с представителями научного сообщества.
По мнению «Аруаа», цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
«Для любого государства важна не национальность, а то, гражданином какой страны он считает себя. Готов ли он с оружием в руках защищать свою Родину в случае опасности», – говорится в обращении.
В «Аруаа» заявляют, что давно развеян миф о том, что 70% жителей Гальского района осознают себя этническими абхазами.
«Подавляющее большинство из них, в реальности, обеспокоены не восстановлением исторической справедливости, а получением паспорта гражданина Абхазии при сохранении одновременно гражданства Грузии. Нет сомнения, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают по сегодняшний день. Большинство из них не получают даже сигнала Абхазского телевидения, но смотрят телевидение Грузии! Интеграция мырзаканских абхазов, как и всех жителей Галского района в общеабхазское культурное и политическое пространство - комплексная, многоуровневая задача. И она будет решаться не за два-три года. Решить эту задачу, только внесением изменений в законодательство – невозможно», – говорится в обращении.
Отметим, что с новой законодательной инициативой 1 марта выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Согласно законопроекту, статья 64 закона об актах гражданского состояния «Перемена национальной принадлежности» дополняется словами «или восстановление абхазской национальной принадлежности».
«В нашем законодательстве речь идет о гражданах Абхазии. Гражданин Абхазии имеет право изменить фамилию, национальность, принять национальность матери или отца. Но у нас нет закона, который регулировал бы желание восстановить национальность и фамилию лицам, не имеющим гражданство Абхазии. Речь идет об абхазах, проживающих в разных странах мира и о самурзаканцах, которым насильственно изменили национальность», – заявил 1 марта Валерий Кварчия.
Новым спикером парламента Грузии стал Кахабер Кучава
41-летний Кахабер Кучава стал новым председателем парламента Грузии – он был избран на этот пост на сегодняшнем пленарном заседании.
На пост председателя парламента Кучава представила правящая партия «Грузинская мечта» после того, как 24 апреля в отставку подал предыдущий спикер Арчил Талаквадзе. Свое решение он объяснил «ротацией». После отставки Талаквадзе занял пост вице-спикера законодательного органа, – пишет «Новости-Грузия».
За кандидатуру Кахи Кучава проголосовали 86 депутатов, шестеро голосовали против. Те оппозиционные депутаты, которые сегодня впервые после полугодичного бойкота приняли участие в пленарном заседании, не присутствовали на процедуре утверждения нового спикера.
Что касается остальной оппозиции, то в голосовании принимали участие депутаты от партии «Европейские социалисты» – они голосовали «за», также кандидатуру Кучава поддержали двое депутатов от партии «Граждане» – Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.
Для избрания председателя законодательного органа было достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 места в парламенте.
«Вместе мы должны укрепить уверенность международных партнеров в том, что Грузия всегда будет придерживаться избранного курса и всегда будет стабильной базой для Запада в регионе. Это задача, над которой мы должны работать вместе, чтобы достичь желаемого результата.
Сегодня перед нашей страной стоит много вызовов. Прежде всего, главная забота — это восстановление территориальной целостности, что требует наших совместных усилий с каждой стороны, на ежедневной основе, с использованием всех возможных платформ.
Прекращение политической поляризации позволит нам более эффективно решать существующие проблемы и единогласно принимать необходимые решения по жизненно важным вопросам», – сказал Каха Кучава.
Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copper and Gold. Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме «Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури».
На 86-м году жизни скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе
В Тбилиси на 86-м году жизни скончался легендарный актер Кахи Кавсадзе. Он проходил лечение в Первой университетской клинике.
Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября прошлого года. У него отмечалась острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.
В декабре в клинике сообщили, что он вылечился от коронавируса. В феврале актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией. Врачи в течение двух месяцев боролись за его жизнь.
Кахи Кавсадзе окончил Театральный институт в Тбилиси в 1959 году, был актёром Академического театра имени Шота Руставели, тогда же дебютировал в кино. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов.
Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
Боец UFC Хамзат Чимаев разбил подаренный Кадыровым автомобиль
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев попал в ДТП в Грозном, серьезно повредив свой Mercedes-Benz. Этот тот самый автомобиль, который спортсмену подарил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается, что Чимаев врезался в трубу.
По предварительным данным, сам боец не пострадал, сообщает Youtube-канал "Чечня представляет", который 24 апреля выложил кадры с разбитой машиной бойца. Это подтверждается видео, которыми молодой спортсмен делится с подписчиками в Instagram: на них он без видимых следов травм.
Утром 26 апреля Чимаев разместил в Instagram фотографию себя, стоящего у целого Mercedes-Benz. Этот снимок он никак не прокомментировал.
- Хамзат Чимаев до этого года жил в Швеции. Выступая в UFC, он установил рекорд чемпионата, одержав три досрочные победы за 66 дней. В январе этого года боец подвергся критике со стороны правозащитников за поездку в Чечню и фотографии с главой республики Рамзаном Кадыровым, который подарил спортсмену "мерседес".
- После этого скандала боец заявил о прекращении карьеры по состоянию здоровья. Но в начале марта Кадыров на частном самолёте вывез Чимаева из Швеции, объявив, что он всё же продолжит участвовать в боях, но уже за клуб "Ахмат". Между тем спортсмен остается в UFC, где его следующим соперником может стать американец Ник Диас.
- На днях Чимаев был замечен за прослушиванием песен барда Тимура Муцураева, многие композиции которого запрещены в России как экстремистские. Видео, на которых Чимаев за рулём слушает чеченского певца, он опубликовал в Instagram-сторис.
Вакцинироваться препаратом Sinopharm в Грузии смогут граждане старше 18 лет
К процессу вакцинации препаратом Sinopharm будут привлечены граждане старше 18 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе после заседания Совета по иммунизации.
«Решено, что сегодня, в 20:00 откроется портал для граждан старше 18 лет, на котором они смогут зарегистрироваться для прохождения вакцинации. Основанием для этого послужило то, что существует ряд важных исследований, в которых вакцина Sinopharm является безопасной для граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Поэтому Совет опирался на международное решение, и мы предоставляем нашим гражданам возможность пройти вакцинацию препаратом Sinopharm», – заявила Тикарадзе.
Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.
- Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. До сих пор для граждан были доступны две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer.
- Все дозы Pfizer, прибывшие в Грузию, уже распределены. Одновременно 8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
- По последним данным, в стране вакцинацию прошли 40 095 человек. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить более 60% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
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