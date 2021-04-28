СЕ: число нападений на журналистов в 2020 году выросло на 40%

К насилию и преследованиям добавились новые проблемы , связанные ограничениями, которые были введены властями из-за пандемии

В 2020 году свободной и независимой журналистике был нанесен чрезвычайный ущерб, говорится в опубликованном 28 апреля докладе Платформы Совета Европы (СЕ) по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. В неё входят 14 организаций — партнёров Совета Европы, в их числе Международная федерация журналистов и "Репортёры без границ" .

В прошлом году был зафиксирован 201 случай "серьезной угрозы свободе СМИ". Это — рекорд, почти на 40 процентов превышающий показатель 2019 года, отмечают авторы доклада.

Рекордное количество сообщений, согласно отчету, касалось физических нападений на журналистов (52 случая). Больше всего таких случаев было зарегистрировано в России, Италии и Великобритании. Во Франции, Польше, Турции и Украине было зарегистрировано большое количество случаев запугивания и преследования журналистов. Всего же в 2020 году выявлено не менее 70 таких случаев, говорится в документе Совета Европы.

В этой части доклада авторы упомянули главного редактора российского нижегородского издания KozaPress Ирину Славину, которая совершила самосожжение перед зданием МВД. Накануне самосожжения у журналистки провели обыск по делу о "нежелательной организации". На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В некоторых странах ограничения, введённые правительствами для борьбы с распространением коронавируса , использовались как повод усилить давление на независимые СМИ, отмечают авторы доклада.

В России закон, предусматривающий суровое наказание для СМИ и частных лиц за распространение "заведомо ложной" информации, принят и активно применяется. Используя новые правила, полиция допросила журналиста Радио Свобода Татьяну Вольтскую из-за сообщения о том, что в больницах не хватает материалов для оказания помощи пациентам с COVID-19. Также суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 000 рублей за "умышленное распространение ложных новостей, представляющих угрозу для здоровья человека", а главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского — на 60 000 рублей за интервью с политологом, поставившим под сомнение достоверность официальной статистики заболеваемости.

В докладе СЕ анализируются случаи, когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, а также случаи захвата государством независимых СМИ, политического давления на общественные медиа, слежки за журналистами и судебного преследования по ложным уголовным обвинениям в терроризме или государственной измене. В этой связи в докладе упоминается дело бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Эксперты отмечают, что Россия представляет собой крайний пример захвата СМИ силами, связанными с государственной властью. На протяжении последних лет десять ведущих российских телеканалов оставались под контролем Кремля или аффилированных с ним бизнесменов.

Особое беспокойство у международных организаций, подготовивших доклад, вызывает нежелание властей России реагировать на информацию о нарушениях.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала правительства европейских стран к проявлению более серьезных намерений по защите журналистов и независимой журналистики.