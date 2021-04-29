Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального

Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов политика. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно, так как оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.

"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — сообщил Волков.

При этом он отметил, что есть десятки "мощных и крутых региональных политиков", есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами.

26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании организаций экстремистскими.

После этого штабы оппозиционера Алексея Навального в различных регионах России заявили, что временно прекращают свою деятельность, а также "обезличат" свои страницы в соцсетях.

Ранее прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Иск прокуратуры был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций".

Опасаясь уголовного преследования, сторонники Алексея Навального уезжают из России. Как сообщает "МБХ медиа", активист из Магнитогорска Александр Вильховский уехал в Нидерланды, где попросил политического убежища. Ранее Вильховский писал на своей странице в "ВКонтакте", что после акций в поддержку Навального на него и его родственников оказывали давление сотрудники полиции.

Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу.

После серии задержаний, арестов и вызовов в военкомат уезжают из России и активисты Либертарианской партии. Председатель партии Ярослав Конвей уехал в Грузию, а пресс-секретарь Александр Гуд сообщил "Открытым медиа", что он находится в Армении и пока не планирует возвращаться в Россию. Ранее Конвей жаловался изданию на слежку за собой, которую заметил после митинга в поддержку Навального 21 апреля.