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Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального
Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов политика. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно, так как оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.
"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — сообщил Волков.
При этом он отметил, что есть десятки "мощных и крутых региональных политиков", есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами.
26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании организаций экстремистскими.
После этого штабы оппозиционера Алексея Навального в различных регионах России заявили, что временно прекращают свою деятельность, а также "обезличат" свои страницы в соцсетях.
Ранее прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.
Иск прокуратуры был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций".
Опасаясь уголовного преследования, сторонники Алексея Навального уезжают из России. Как сообщает "МБХ медиа", активист из Магнитогорска Александр Вильховский уехал в Нидерланды, где попросил политического убежища. Ранее Вильховский писал на своей странице в "ВКонтакте", что после акций в поддержку Навального на него и его родственников оказывали давление сотрудники полиции.
Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу.
После серии задержаний, арестов и вызовов в военкомат уезжают из России и активисты Либертарианской партии. Председатель партии Ярослав Конвей уехал в Грузию, а пресс-секретарь Александр Гуд сообщил "Открытым медиа", что он находится в Армении и пока не планирует возвращаться в Россию. Ранее Конвей жаловался изданию на слежку за собой, которую заметил после митинга в поддержку Навального 21 апреля.
Другие новости дня
Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.
Дело было возбуждено ещё в начале февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Ннавального экстремистскими организациями, сообщается на сайте политика.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Кроме того, в мае прошлого года президент России Владимир Путин расширил вменяемой оппозиционерам статьёй список уголовных обвинений, осуждённым по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности, — напоминает "Медиазона".
Других подробностей об уголовном деле пока нет. Навальный сейчас находится в колонии по уголовному делу восьмилетней давности. Согласно приговору, он должен выйти на свободу летом 2023 года. Жданов и Волков уехали за границу, последнего в марте отказалась задерживать по запросу из России Литва. Он является подозреваемым по делу о вовлечении подростков в незаконные акции протеста и по делу о нарушении санитарных норм на митингах.
- Ранее прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы сторонников оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Они заподозрены в "создании условий для изменения основ конституционного строя" в стране.
Кристина Озган в Москве встретилась с потенциальным инвестором Сухумского аэропорта
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган встретилась в Москве с потенциальным инвестором Сухумского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, не указывая личность инвестора или название компании.
«В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта», – сказано в сообщении.
Ранее в интервью ТАСС абхазский президент Аслан Бжания заявил, что до полетов еще долго, но Владимир Путин на встрече с ним сказал: «Полетим».
Вопрос возобновления авиасообщения Бжания недавно обсудил с руководителем российского Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). А в ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
Судебный процесс по делу Ники Мелия отложен по просьбе защиты
В Тбилисском городском суде сегодня был отложен процесс над председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никой Мелия.
Ходатайство о переносе судебного заседания подала защита. Как заявил перед процессом адвокат Георгий Кондахашвили, «они не собираются участвовать в имитации правосудия».
«Новости-Грузия» пишет, что решение о переносе приняла судья Нино Чахнашвили. Сам обвиняемый на сегодняшнем слушании не присутствовал, так как на предыдущем судья удалила его из зала заседаний за неуважение к суду.
Суд должен определить, следует ли продлевать в отношении Мелия меру пресечения в виде тюремного заключения.
Следующее судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 13 мая в 12 часов дня. Расписание последующих процессов будет таким: 21 мая, в 11:00, 25 мая в 15 часов, 27 мая в 12.00.
Лидер «Национального движения» находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.
Назначенный судом залог в размере около 12 тысяч долларов для выхода на свободу на время следствия Ника Мелия не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.
Освобождение из заключения Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.
Как армянский «Боинг» оказался в Иране? Версия авиакомпании
Авиакомпания «Флай Армения Эйрвейз» сегодня представила детали происшествия, связанного с пропажей в феврале текущего года самолета «Боинг 737-300» с армянской регистрацией EK-FAA. В авиакомпании заявили, что хотят положить конец распространению ложной информации.
В пресс-релизе говорится, что «Флай Армения Эйрвейз» приобрела самолет в лизинг у европейской компании. Над самолетом проводились технические работы в Таллиннском аэропорту. В авиакомпании подтверждают, что подали заявку в Комитет Гражданской Авиации на выполнение одного технического рейса по маршруту Таллин-Гостомель, где по плану должны были завершить техническое обслуживание самолета.
«Авиакомпания получила разрешение в период от 12 по 22 февраля текущего года. Ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19, процесс получения Шенгенской визы для армянских летчиков затянулся, и экипаж для технического перелета был предложен со стороны лизингодателя, который был валидирован Комитетом Гражданской Авиации РА для выполнения данного перелета», – говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, 20 февраля текущего года они обнаружили, что самолет вылетел из Таллина, однако не приземлился в аэропорту Гостомеля. Связавшись с аэропортом Таллина стало известно, что самолет выполнил рейс не по запланированному маршруту.
«Начав расследование о пропаже борта, авиакомпанией было установлено, что экипаж, без разрешения и согласия авиакомпании, взял направление в аэропорт Варны, Республика Болгария. Затем, как стало известно, в 11:41 по местному времени самолет вылетает из аэропорта Варны и направляется в Шарджу, ОАЭ, что так же не соответствовало плану полета. «Флай Армения Эйрвейз» незамедлительно сообщила о случившемся инциденте в Комитет Гражданской Авиации Армении, описав ситуацию о выполнении полета по незапланированному маршруту», – заявляют в авиакомпании.
Во «Флай Армения Эйрвейз» отмечают, что об инциденте были осведомлены и правоохранительные органы Армении. Информация была также передана в Евроконтроль, где подтвердили, что самолет вылетел по направлению Шарджи (ОАЭ).
«Между тем, аэропорт Шарджи не подтвердил, что самолет был зафиксирован в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов и не выполнял посадку в вышеупомянутом аэропорту. Получив отрицательный ответ из ОАЭ, компания ищет самолет в соседних странах. В результате оперативного расследования авиакомпании, выяснилось, что самолет приземлился в международном аэропорту Мехрабад, столице Исламской Республики Иран. После подтверждения о прибытии самолета в Тегеран, авиакомпания связывается с правоохранительными органами Исламской Республики», – сказано в заявлении.
По информации авиакомпании, 28 февраля делегация «Флай Армения Эйрвейз», совместно с представителями Комитета гражданской авиации Армении отправилась в Иран для детального изучения происшествия, а также для выполнения всех необходимых мероприятий для перегона самолета в Ереван.
«Прилагая большие усилия, благодаря совместной работе авиакомпании с государственными структурами Республики Армения, 23 апреля самолет B737-300 был доставлен в Армению. «Флай Армения Эйрвейз» предоставила все факты о происшествии специальным службам Республики Армения. На данный момент проводится расследование для выявления всех деталей произошедшего инцидента», – сказано в заявлении.
Отметим, что наиболее распространенной циркулирующей версией было то, что армянская сторона продала самолет Ирану, поскольку Иран находится под американскими санкциями, а США запретили продажу и предоставление Ирану любых самолетов, включая технические детали. Следовательно, эта страна периодически ищет способы обойти эти санкции.
Саломе Зурабишвили: «Грузинская армия едина, аполитична, верна стране и народу»
Грузинская армия едина, аполитична, верна стране, её народу и, таким образом, является величайшим примером единства, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 30-летия Сил обороны.
«Поздравляю все население Грузии с этим праздником. Поздравляю тех, кто самоотверженно служит в международных миссиях», – отметила она. Как пишет Первый канал Грузии, президент поблагодарила всех грузинских военных за службу.
«Сегодня мы отмечаем 30-летие грузинской армии, но все мы прекрасно знаем, что не 30 лет, а века насчитывает грузинская армия, и наша армия сегодня является достойным преемником всех войн, оплаченных Грузией. Сегодня у нас есть вооруженные силы высокого стандарта, которые на протяжении многих лет участвуют в международных миротворческих миссиях и вносят свой вклад в борьбу за глобальный мир и безопасность. Профессионализм и боевая готовность наших военных всегда заслуживают высокой оценки. Все международные партнеры выражают доверие грузинской армии, то есть выражают доверие Грузии. Эти 30 лет были тяжелыми годами формирования и испытаний грузинской армии, её борьбы за национальные интересы, национальное достоинство, независимость страны, территориальную целостность и свободу. Это была борьба за наш западный, европейский выбор, за достойное будущее, поэтому и плата была огромной. Многие люди погибли, потеряли здоровье, потеряли семьи. Мы преклоняемся перед погибшими, чтить их память», – заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что в день 30-летия Сил обороны Грузию посещает председатель Военного комитета НАТО. Стюарта Фитча принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией и шаги, предпринимаемые страной в процессе евроатлантической интеграции.
Глава абхазского Минздрава встретится в Сочи с руководителем Роспотребнадзора
30 апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаза Цахнакия с руководителем Роспотребнадзора, главным санитарным врачом России Анной Поповой. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона.
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19. Многие туристы после этого отказываются от однодневных поездок в Абхазию.
23 апреля с Анной Поповой в Москве встретился абхазский президент Аслан Бжания. Он заявил «о готовности Абхазии обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон».
В Грузии сообщили о первом росте ВВП с начала пандемии
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в марте текущего года вырос на 4% (в годовом исчислении).
Рост зафиксирован впервые за время пандемии. Отметим, что в марте 2020 года в Грузии ввели первый локдаун, а ВВП страны в том месяце сократился на 2.7%. Март текущего года страна провела с минимальными экономическими ограничениями.
По данным Грузстата, в январе 2021 года спад ВВП Грузии составил 11,5%, в феврале экономика сократилась на 5.1%. После роста в марте на 4%, средний показатель снижения ВВП в первом квартале составил –4.2%.
В январе-марте экспорт грузинской продукции вырос на 5.2%, импорт сократился на 2.4%. Внешнеторговый оборот Грузии за три месяца упал на 0.3%.
- В Азиатском банке развития накануне заявили, что рост ВВП Грузии в 2021 году составит 3.5%. Прогноз совпадает с данными Международного валютного фонда.
COVID-19 в Грузии: 1433 новых случая, 18 человек скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4095 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 1433 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1551). Накануне провели 29 024 теста: PCR-тестов – 17 839, экспресс‐тестов на антиген – 11 185.
Выздоровели еще 1160 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 308 834, выздоровевших – 289 976.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,94%, за последние 14 дней составляет 4,54%, за неделю – 4,72%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Президент США Джо Байден: Америка снова движется вперед
Президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу, в котором он представил стране масштабный план действий, который, по его словам , "закрепит будущее за Америкой".
Президент начал выступление с отчета об успехе кампании вакцинации американцев и резком росте экономики страны, достигнутом, как он сказал, благодаря очередному пакету экономического стимулирования, одобренному Конгрессом уже в ходе его президентства. Но это только начало, заявил президент Байден. Он призвал Конгресс одобрить "Американский план создания рабочих мест". Программу, предусматривающую выделение около двух триллионов долларов на инфраструктурные инвестиции: строительство мостов и дорог, линий электропередач, сотен тысяч станций заправки электромобилей, замену водопровода и другие проекты. Президент призывает поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час и расширить право на создание профсоюзов.
Согласно плану президента "Американская семья", в США должно быть введено бесплатное дошкольное образование и бесплатное обучение в двухгодичных общественных колледжах. Семьи с детьми получат дополнительные налоговые скидки. Президент США призывает Конгресс сделать все необходимое, чтобы снизить стоимость медицинского страхования и лекарств.
Джо Байден пообещал, что эти планы будут финансироваться за счет повышения налогов на корпорации и самую богатую прослойку населения, теми, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год.
Президент Байден противопоставил Соединенные Штаты авторитарным режимам. Они считают, что демократии проигрывают, потому что они не могут ни о чем договорится, мы докажем автократам, что демократия жива и работает, заявил президент.
«По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем в прошлом», - подчеркнул Байден.
Джо Байден уделил часть речи отношениям США с Китаем и Россией. Соединенные Штаты не будут искать эскалации напряженности в отношениях с Россией, но Вашингтон пропорционально ответит на враждебные действия Москвы, заявил американский президент . Защита прав человека в мире будет важной частью внешней политики, поскольку Америка воплощает идею о том, что все люди созданы равными.
Осуществление этих планов не гарантировано. В традиционном ответном слове Тим Скотт, сенатор-республиканец от Южной Каролины заявил о том, что президент раскалывает американцев, предлагая планы, которые не имеют поддержки Республиканской партии. "Наше лучшее будущее не воплотится благодаря созданным в Вашингтоне планам или социалистическим мечтаниям, оно будет обеспечено вами, американцами", - заявил Тим Скотт, по словам которого, президент Байден и Демократическая партия пытаются непомерно расширить роль государства в жизни страны, в то время, как необходимо делать ставку на рыночные силы.
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с Навальным
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после появления граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Об этом сообщает "Фонтанка".
Дело возбуждено по статье о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы. Следствие полагает, что художников было несколько.
Официальных сообщений об уголовном деле на сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области нет.
- Граффити с Алексеем Навальным появилось рано утром 28 апреля на трансформаторной будке в центре Петербурга. Портрет политика, который сейчас отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше", сопровождался надписью "Герой нового времени". Через несколько часов на место приехали сотрудники полиции, они составили протоколы и взяли краску на экспертизу. Затем граффити закрасили сотрудники "Россетей".
- 21 апреля в России прошли акции в поддержку Навального, в ходе которых полиция задержала более 1900 человек. В четверг Навальный опубликовал обращение в инстаграме, где поблагодарил участников митингов.
Судан приостановил строительство российской военной базы
Судан приостановил строительство на своей территории российской военно-морской базы. Об этом сообщают арабские СМИ. По их данным, Хартум также заявил, что заблокирует любое новое размещение российских военных кораблей.
Телеканал Al Arabia сообщает, что действие договора между двумя странами приостановлено до утверждения суданским законодательным органом. Хартум уведомил об этом Москву.
О том, что Россия собирается открыть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота на территории Судана, на побережье Красного моря, стало известно в ноябре 2020 года. Проект обсуждался еще с бывшим президентом и диктатором Судана Омар аль-Баширом, свергнутым в результате военного переворота в 2019 году. Он связывал необходимость строительства российской базы с «защитой от агрессивных действий США».
В конце 2020 года расследователи из центра «Досье» Михаила Ходорковского и британская газета The Guardian сообщили, что советниками у аль-Башира работали российские политтехнологи, имеющие отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.
Минфин США внес в санкционный список несколько человек и компаний, по данным Вашингтона, связанных с Пригожиным. Они базируются в Судане, Гонконге и Таиланде. Минфин заявил, что сеть бизнесмена использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и «распространения пагубного влияния» в мире. В ведомстве также указывали, что Пригожин считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая среди прочего действует в Судане.
Российские власти неоднократно заявляли, что не вмешиваются во внутреннюю политику иностранных государств и не имеют отношение к деятельности частных военных компаний.
В Абхазии за сутки выявлено 53 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 270 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, 40 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 461 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 517 человек.
Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Досрочные выборы пройдут 11 июля.
Распустить парламент ранее разрешил Конституционный суд страны после того, как у депутатов в течение трех месяцев не получилось сформировать правительство.
Контроль в парламенте сохранил бывший президент Молдавии и соперник Санду на последних выборах Игорь Додон. Его считают пророссийски настроенным политиком. После решения президента о роспуске парламента Додон обвинил Санду в мелких политических амбициях и разбазаривании государственных денег. Кроме того, по словам Додона, президент не заботится о населении на фоне пандемии коронавируса.
- Санду пришла в политику в начале 2010-х годов. Она создала проевропейскую «Партию действия и солидарности», которая, как ведущая оппозиционная сила, боролась как против социалистов тогдашнего президента Игоря Додона и против сторонников олигарха Владимира Плахотнюка.
- Как оппозиционный лидер Санду победила Додона на выборах осенью нынешнего года. Президент выступает за европейскую ориентацию Молдавии, мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из Приднестровья в рамках сохранения хороших отношений с Москвой.
Индия переживает масштабный кризис из-за новой волны COVID-19
Индия переживает сильнейший кризис коронавируса, демонстрируя антирекорды по числу ежедневных заражений и смертей от COVID-19. С 26 на 27 апреля там было зарегистрировано свыше 362 тысяч случаев болезни. Это самый высокий показатель, когда-либо выявленный в ходе пандемии среди всех стран мира. В последнюю неделю от коронавирусной инфекции каждый день погибает более двух тысяч индийцев, а общее число умерших в стране превысило 200 тысяч.
Стремительный рост заболеваний привел к кризису системы здравоохранения, которая перестает справляться с потоком госпитализаций. Особенно остро стоит проблема нехватки кислорода в больницах. Родственники коронавирусных больных в отчаянии рассылают в соцсетях призывы о помощи с кислородными баллонами, больничными койками и важнейшими лекарствами.
США и другие страны высказали готовность помочь индийским медикам средствами индивидуальной защиты, тестами и запасами кислорода. Америка отправит в Индию дополнительное сырьё для ускорения производства вакцины, в том числе препарата AstraZeneca. Великобритания направила туда аппараты искусственной вентиляции легких.
В качестве главных причин происходящего эксперты называют масштабные массовые мероприятия – индуистские фестивали и гигантские предвыборные митинги. Отчасти, как считается, виноваты сами власти: они преждевременно объявили о победе над эпидемией и тем самым побудили людей перестать придерживаться строгих правил, таких как социальное дистанцирование и ношение масок.
Столица Нью-Дели, а также южные штаты закрыты, в то время как другие регионы вернули ранее действовавшие ограничения в попытке обуздать распространение вируса. На помощь в борьбе с эпидемией мобилизованы военные.
Темпы вакцинации в Индии пока невысоки: менее 10 процентов населения получили одну прививку и лишь 1,5 процента – обе дозы. Уже через несколько дней возможность привиться будет доступна для всех совершеннолетних жителей страны.
Специалисты не исключают, что реальные данные по коронавирусу в Индии могут быть куда хуже официальных. Точный учет вести трудно из-за огромного количества жителей (почти 1,4 миллиарда человек), а также из-за их постоянных перемещений.
Проблема Индии является общемировой: условия в этой стране способствуют появлению и распространению новых штаммов COVID-19, потенциально устойчивых к нынешним вакцинам.
Всего в мире к настоящему моменту выявлено порядка 150 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Свыше трех миллионов человек погибли. Показатель летальности снижается (с трех до двух процентов), однако сейчас в странах Запада заговорили о "третьей волне" COVID-19. К лету власти США и европейских стран надеются привить 70 процентов населения для достижения так называемого коллективного иммунитета.
В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не дискредитировать президента
Региональные власти в Туркменистане запрещают гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам. Таким образом они отреагировали на критику со стороны сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Вице-премьер Сердар Бердымухамедов посчитал, что толпы у магазинов дискредитируют его отца. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык.
В Туркменабаде сотрудники полиции запрещают очереди у магазинов больше чем из четырёх человек, протестующим угрожают арестом или исключением из листа ожидания, рассказал радиостанции житель города. В столице Ашхабаде стоять у магазинов запрещено полностью. Запреты введены на фоне продолжающегося экономического и продовольственного кризиса в республике и роста потребности населения в субсидированных товарах.
В государственных магазинах субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц на одного человека обычно продаётся по литру хлопкового и подсолнечного масла, килограмму сахара и килограмму риса. Изредка в продаже попадаются куриные яйца и окорочка. 13 апреля в городе Мары на юге страны около тысячи человек ждали возможности купить по два килограмма замороженного мяса. Оно продавалось за 36 манатов за килограмм – это около 10 долларов США по официальному курсу и около одного – по ценам чёрного рынка валюты.
При этом продуктов по официальным ценам на всех не хватает. Часто в нагрузку к еде жителям приходится покупать дополнительные товары. Например, портреты президента. Проблемы у граждан возникают и с наличными деньгами, что приводит к натуральному обмену на чёрном рынке, сообщал ранее Азатлык. Сообщается о случаях ареста игнорирующих запреты на очереди или проявляющих недовольство.
- Туркменистане находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет – несмотря на то, что обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа. После начала пандемии коронавируса нового типа ситуация ухудшилась. Но это, как и кризис, отрицается властями.
Freedom House: демократический рейтинг Грузии вернулся на позиции 2011 года
Правозащитная организация Freedom House предупредила об «антидемократическом повороте» в Европе и Евразии, заявив, что избранные лидеры во многих странах подрывают демократические институты.
В ежегодном докладе организации «Страны переходного периода» за 2021 год, посвященном состоянию демократии, отмечается, что ситуация в большинстве стран, которые отслеживает Freedom House, «в настоящее время хуже, чем десять лет назад».
Рейтинг Грузии вернулся на позиции 2011 года – «последнего года перед тем, как нынешняя правящая партия сменила непопулярное и более репрессивное правительство», отмечается в документе.
Как пишет Голос Америки, снизился и демократический рейтинг Армении за последний год.
«Армянская демократия впервые утратила позиции со времен Бархатной революции 2018 года», – говорится в докладе.
Россия и Беларусь отнесены к категории «укрепившихся авторитарных режимов», где за последний год усилились репрессии.
«Жестокое подавление протестов в поддержку демократии в Беларуси, попытка Кремля убить антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального и недавняя демонстрация силы у границы с Украиной российскими военными показывают, на что готовы пойти эти режимы, чтобы остаться у власти», – заявила Freedom House.
В докладе говорится, что Кыргызстан совершил «резкий разворот к правлению сильной руки» при президенте Садыре Жапарове, после того как добился успехов на пути к демократическому правлению. В результате его рейтинг оказался «немного ниже, чем в 2010 году, когда там произошла последняя революция».
«В Украине усилия правительства по проведению реформ в 2020 году продолжали встречать сильное сопротивление со стороны влиятельных кругов», – говорится в докладе.
Freedom House пришла к выводу, что «общая крепость демократии» в Европе и Евразии снижается 17 лет подряд.
Югоосетинские депутаты изучат сомнительные схемы поставок табачной продукции
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия создадут комиссию, которая изучит вопросы ввоза табачной продукции. Об этом пишет агентство «Рес».
Решение было принято парламентариями на сегодняшней сессии – исходя из информации, представленной депутатом Гарри Мулдаровым об итогах рабочей поездки в Москву.
«Основной целью нашей поездки было обсуждение с представителями Федеральной таможенной службы вопроса временного ввоза транспортных средств на пункте «Нижний Зарамаг». Однако во время нашего пребывания в Москве интерес к нашему визиту проявили и другие компетентные структуры. К нам попали сведения, которые свидетельствуют о «гигантских» потоках табачной продукции в нашу республику», – сказал он.
Мулдаров отметил, что «по полученной информации, география и способ доставки сигарет на территорию Южной Осетии охватывают все известные в мире логистики, поступают фурами и даже посредством морских перевозок».
«Нам сообщили, что в 2019 году для отправки в Южную Осетию было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами, завозилась табачная продукция и транспортными самолетами из Армении. В 2018-2019 годах ежемесячно в аэропорту Адлера приземлялся борт с сигаретами в адрес подставных юридических и физических лиц Южной Осетии. Это ООО «Ир глобал» - гендиректор Келехсаев С.А, ООО «Созидатель» – гендиректор Багаев М.Н, ООО «LM» гендиректор Маргиева Л. М. Всего из Армении в Адлере выбыло порядка 300 тонн сигарет по этой схеме», – сказал он.
Спикер парламента Алан Тадтаев дал поручение проработать возможность создания комиссии парламентского расследования.
«Проработайте до следующей сессии данный вопрос, подготовьте положение о комиссии, предложите кандидатуры с определением их полномочий», – отметил Алан Тадтаев, обратившись к председателю комитета по обороне и безопасности Ацамазу Бибилову.
Ландсбергис: «Литва - истинный друг Грузии и настоящий сторонник её евроатлантических устремлений»
«Литва – истинный друг Грузии, грузинского народа и настоящий сторонник евроатлантических устремлений Грузии, мы находимся здесь, чтобы помочь вам любым путем и с точки зрения любой необходимости», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
По словам литовского дипломата, на встрече с его грузинским коллегой обсуждалась ситуация на Южном Кавказе и обстановка безопасности, была также подчеркнута важность мирного развития региона.
По информации МИД Грузии, на встрече министров иностранных дел двух стран обсуждались вопросы тесного сотрудничества между Грузией и Литвой, в том числе в процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Была подчеркнута значительная поддержка Литвы в этом направлении, – пишет Первый канал Грузии.
«Нас не остановят внутриполитические проблемы по нашим стратегическим вопросам, чтобы Грузия стала более безопасной, чтобы регион был безопасным. Мы продолжим обсуждение трансатлантического направления, частью которого является Грузия», – заявил Габриэлюс Ландсбергис.
Министр иностранных дел Литвы сегодня почтил память воинов, погибших за единство Грузии, возложив венок к Мемориалу Героев. В рамках визита Габриэлюс Ландсбергис встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахой Кучава. Запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
29 апреля Габриэлюс Ландсбергис отправится в село Одзиси, расположенном у разделительной линии, где вместе с представителями Миссии наблюдателей ЕС на месте ознакомится с ситуацией.
В Грузии для вакцинированных граждан могут отменить «комендантский час»
Ограничение на передвижение в ночные часы в Грузии могут отменить для вакцинированных граждан, – заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«Центр по контролю заболеваний планирует обратиться с соответствующей инициативой к Координационному совету, чтобы эти лица пользовались льготами. Международный опыт предусматривает несколько пунктов: свободное передвижение во время «комендантского часа», выдача документа для путешествий за границу... Мы работаем и по другим инициативам, о которых не будем говорить заранее. Хотим, чтобы у этих людей было больше прав, чтобы население было заинтересовано в быстрой и полной вакцинации», – отметил он.
По данным на утро 28 апреля, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли лишь 4397 человек.
Ограничение на передвижение в ночные часы (21:00-05:00) действует в стране с 28 ноября прошлого года.
СЕ: число нападений на журналистов в 2020 году выросло на 40%
К насилию и преследованиям добавились новые проблемы , связанные ограничениями, которые были введены властями из-за пандемии
В 2020 году свободной и независимой журналистике был нанесен чрезвычайный ущерб, говорится в опубликованном 28 апреля докладе Платформы Совета Европы (СЕ) по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. В неё входят 14 организаций — партнёров Совета Европы, в их числе Международная федерация журналистов и "Репортёры без границ" .
В прошлом году был зафиксирован 201 случай "серьезной угрозы свободе СМИ". Это — рекорд, почти на 40 процентов превышающий показатель 2019 года, отмечают авторы доклада.
Рекордное количество сообщений, согласно отчету, касалось физических нападений на журналистов (52 случая). Больше всего таких случаев было зарегистрировано в России, Италии и Великобритании. Во Франции, Польше, Турции и Украине было зарегистрировано большое количество случаев запугивания и преследования журналистов. Всего же в 2020 году выявлено не менее 70 таких случаев, говорится в документе Совета Европы.
В этой части доклада авторы упомянули главного редактора российского нижегородского издания KozaPress Ирину Славину, которая совершила самосожжение перед зданием МВД. Накануне самосожжения у журналистки провели обыск по делу о "нежелательной организации". На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
В некоторых странах ограничения, введённые правительствами для борьбы с распространением коронавируса , использовались как повод усилить давление на независимые СМИ, отмечают авторы доклада.
В России закон, предусматривающий суровое наказание для СМИ и частных лиц за распространение "заведомо ложной" информации, принят и активно применяется. Используя новые правила, полиция допросила журналиста Радио Свобода Татьяну Вольтскую из-за сообщения о том, что в больницах не хватает материалов для оказания помощи пациентам с COVID-19. Также суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 000 рублей за "умышленное распространение ложных новостей, представляющих угрозу для здоровья человека", а главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского — на 60 000 рублей за интервью с политологом, поставившим под сомнение достоверность официальной статистики заболеваемости.
В докладе СЕ анализируются случаи, когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, а также случаи захвата государством независимых СМИ, политического давления на общественные медиа, слежки за журналистами и судебного преследования по ложным уголовным обвинениям в терроризме или государственной измене. В этой связи в докладе упоминается дело бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.
Эксперты отмечают, что Россия представляет собой крайний пример захвата СМИ силами, связанными с государственной властью. На протяжении последних лет десять ведущих российских телеканалов оставались под контролем Кремля или аффилированных с ним бизнесменов.
Особое беспокойство у международных организаций, подготовивших доклад, вызывает нежелание властей России реагировать на информацию о нарушениях.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала правительства европейских стран к проявлению более серьезных намерений по защите журналистов и независимой журналистики.
Россия вышлет дипломатов стран Балтии и Словакии
Российские власти делают это в ответ на высылку сотрудников своих посольств из стран Балтии
Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии в ответ на высылку сотрудников российских посольств из этих стран. Об этом сообщает ТАСС.
Посольство Словакии должны покинуть трое сотрудников. Из страны обязаны выехать двое дипломатов из Литвы, и по одному из Латвии и Эстонии. Министерство иностранных дел России утверждает, что это делается на основе принципа взаимности. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.
Ранее послы этих стран были вызваны в МИД России. 23 апреля страны Балтии объявили о том, что высылают российских дипломатов. Литва выслала двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония – по одному. Троих выслала Словакия. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств этих стран, в знак солидарности с Чехией в связи с незаконной деятельностью российских разведслужб в этой стране.
Дипломатический конфликт между Россией и Чехией начался после того, как власти этой страны заявили о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки Россией 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств двух стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут ещё десятки российских дипломатов и сотрудников посольства.
Прокуратура Болгарии: целью россиян могли быть боеприпасы, предназначенные для Грузии
Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России в организации серии взрывов в стране. Целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину. Возможные диверсии проходили как минимум с 2011 до как минимум 2020 года. Об этом ведомство сообщило на пресс-конференции в среду.
"С высокой степенью уверенности можно сделать вывод, что действия российских граждан были направлены на прекращение поставок спецпродукции в Грузию и Украину", - цитирует Болгарская служба Радио Свобода представителя генпрокуратуры Сийко Милеву.
Ранее сообщилось, что россияне — военнослужащие армейского Главного разведывательного управления могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.
Следствие изучает возможную причастность России к взрыву 12 ноября 2011 года на складе оружейной компании Гебрева EMCO, где находилась продукция, предназначенная для Грузии.
Два последовательных взрыва произошли на складах военного завода в Иганове в центре страны в марте и апреле 2015 года. Там, по данным министерства экономики Болгарии, также хранилась продукция EMCO.
31 мая 2015 года произошёл пожар в здании бывшего Института специальной техники, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов в Иганове. В 2020 году взрыв произошёл на складе завода "Арсенал" около города Мыглижа.
Заявление болгарской прокуратуры поступило через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов во Врбетице в октябре 2014 года.
По версии чешских спеслужб, к операции могут быть причастные высокопоставленные офицеры ГРУ, а личное руководство операцией мог вести генерал Андрей Аверьянов.
По подозрению в причастности к взрывам объявлены в розыск предполагаемые офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Их так же считают подозреваемыми в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Их же называют подозреваемыми в покушении на Гебрева — предполагается, что бизнесмен, как и Скрипаль, мог быть отравлен боевым ядом "Новичок", классифицированным как запрещённое к применению в мире химическим оружием.
Лавров: не хотим огульно записывать страны в недружественные
Москва не будет огульно записывать в «недружественные» любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что сейчас подготовкой списка занимается правительство по поручению президента, в работе, помимо МИД, участвуют и другие «соответствующие» ведомства.
«Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», – сказал Лавров.
Министр отметил, что «недружественным» странам будет запрещено нанимать персонал «на местах» не только из россиян, но и граждан третьих стран. При этом пока составление списка осуществляется именно в контексте конкретного указа российского президента.
«На данном этапе, для целей этого указа, который был подписан президентом Путиным, это – конкретно цель данного мероприятия», – сказал Лавров.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым Москва ограничивает заключение дипмиссиями иностранных государств, допускающих недружественные действия, найм сотрудников, находящихся в РФ. Согласно документу, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению. В МИД РФ заявили, что список «недружественных» стран сейчас формируется.
СМИ предположили, что в список могут попасть США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.
29 стран призвали Россию расследовать преследования ЛГБТ-людей в Чечне
29 стран из разных частей света напомнили властям России о международных рекомендациях расследовать преследования людей из ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской республики.
Речь идет о выводах, которые в декабре 2018 года сделал эксперт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он нашел "очевидные доказательства последовательных чисток, направленных против ЛГБТ-людей" в Чечне, наряду с многочисленными другими нарушениями прав человека. Согласно его заключению, представители ЛГБТ-сообщества в республике являются жертвами систематических издевательств, арестов, в том числе тайных, пыток, похищений и внесудебных казней.
"Призываем Российскую Федерацию больше не медлить с выполнением рекомендаций докладчика, в особенности в том, что касается запуска эффективного, непредвзятого и справедливого расследования фактов систематического преследования ЛГБТ-людей в Чечне, с тем чтобы положить конец безнаказанности тех, кто ответственен за эти действия", – говорится в документе, опубликованном 26 апреля на сайте правительства Люксембурга.
В тексте отмечается, что за два года после доклада ОБСЕ от российских федеральных властей не последовало никакой конструктивной реакции на результаты наблюдения эксперта. Между тем появляются новые сообщения о серьезных нарушений прав человека в Чечне, в особенности о систематических арестах и пыток ЛГБТ-людей и критиков республиканской власти.
Помимо Люксембурга, призыв подписали Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Коста-Рика, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Слования, США, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония.
- Международное расследование сообщений о нарушениях прав человека в Чечне было запущено в ноябре 2018 года в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ и прошло без участия эксперта, которого имела право выдвинуть Россия. Коалиция, состоящая из 15 европейских стран и США, заявила, что имеет сведения о том, что чеченские власти причастны к арестам, задержаниям, пыткам и убийствам. Москва, по мнению коалиции, потворствует нарушениям прав человека в Чечне.
- В ответ на обвинения омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев утверждал, что группу правозащитников из ОБСЕ мало интересуют права человека в республике. По его убеждению, тайные цели этой организации связаны с попытками политического и экономического давления на Россию.
- Ранее сообщалось, что Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович потребовала от России провести "незамедлительное, беспристрастное и независимое расследование" информации о внесудебных расправах в Чечне, которая была опубликована в "Новой газете". Миятович назвала сведения журналистов "шокирующими".
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