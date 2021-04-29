Лидер «Лейбористской партии Грузии» назвал посла США диктатором

Политик Алексей Навальный впервые с февраля появился на публике. Он выступил по видеосвязи на заседании Бабушкинского суда Москвы 29 апреля. Суд рассматривал апелляцию оппозиционера на приговор по делу о клевете на 93-летнего актёра из рекламного ролика в поддержку поправок к Конституции России. Приговор был оставлен без изменения.

Навальный ранее назвал всех участников съёмки "продажными холуями" и "предателями". Следствие утверждало, что это оскорбило и подорвало здоровье снявшегося в видео ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. В феврале оппозиционер был признан виновным по этому делу и оштрафован на 850 тысяч рублей, которые ушли в пользу государства. Политик и его адвокаты настаивали, что комментарий, который следствие сочло клеветой, на самом деле лишь представляет его оценочное суждение.

Обвинение настаивало, что своей реакцией на видео, в котором, кроме ветерана, снялись ещё актёры Иван Охлобыстин, Василий Лановой и Ирина Купченко, дизайнер Артемий Лебедев и хоккеист Вячеслав Фетисов, и другие известные люди, Навальный сознательно дискредитировал роль СССР во Второй мировой войне.

На заседании в четверг защита Навального ходатайствовала о проведении экспертизы почерка Артёменко. Адвокаты полагают, что за ветерана документы по делу могли подписывать другие люди. Исследователи заключили, что 52 подписи от имени Артеменко в материалах дела выполнены одним лицом, а пять подписей – другим человеком или другими людьми, рассказывает "Медиазона". Этот запрос был отклонён.

Навальному, свидетельствует корреспондент издания, удалось поговорить с женой. Он рассказал о своём выходе из голодовки. "Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня пять, завтра будет шесть. Жду десять ложек – это будет прорыв. Я написал ходатайство, чтобы мне дали 60 грамм морковки". По его словам, он похудел с предыдущего свидания с женой в колонии до 72 килограммов с 74.

– 72 тебе идут больше, чем 74, – ответила ему супруга.

В последнем слове Навальный заявил, что считает, что действующая в России власть, в частности президент Путин, пытается использовать победу во Второй мировой и присвоить её, чтобы скрывать положение в стране. "Ваш голый король украл Знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги", – заявил он, заявив, что сейчас проходит "оккупация страны".

Судья пыталась остановить его речь, заявив, что он должен выступать не с политическим выступлением, а с комментарием по материалам дела.