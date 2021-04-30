В Израиле в давке на религиозном празднике погибли десятки людей

На северо-востоке Израиля в результате давки на религиозном празднике погибли десятки человек и более сотни пострадали. Об этом сообщают информационные агентства и местные СМИ.

Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее, куда прибыли десятки тысяч человек. Газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов, что в четверг вечером на месте праздника присутствовали порядка 100 тысяч человек, несмотря на введенный властями из-за пандемии лимит в 10 тысяч участников.

Изначально сообщалось, что люди погибли из обрушения одной из трибун во время праздника. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка. По версии полиции, десятки участников праздника поскользнулись на ступеньках и упали на людей, находящихся под ними.



По разным данным, жертвами трагедии стали от 38 до 44 человек. Экстренная медицинская служба Маген Давид Адом отмечает в твиттере, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, 18 – в тяжёлом. В эвакуации раненых и тел погибших принимают участие военнослужащие израильской армии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой". Трагедия стала одной из самых крупных в мирное время современного Израиля. В 2010 году во время лесных пожаров в Израиле также погибли 44 человека.

Праздник Лаг ба-Омер проводится ежегодно у места захоронения раввина Шимона бар Иохая, жившего во II веке нашей эры. Согласно традиции он считается основоположником каббалистического учения. Праздник, отмечаемый в день его кончины, сопровождается разведением костров, песнопениями и танцами. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений он был отменён.