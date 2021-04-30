Экс-футболист московского «Спартака» Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо»

Грузинский футболист Джано Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба грузинского клуба.

Контракт заключен на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В сентябре прошлого года полузащитник расторг контракт с волгоградским «Ротором», за который не провел ни одного матча. До этого он выступал за кипрский «Анортосис».

«Интерфакс» напоминает, что 28-летний Ананидзе является воспитанником московского «Спартака», всего за клуб он провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории «Спартака» (16 лет). В 2017 году в составе красно-белых Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Также полузащитник на правах аренды выступал за «Ростов», с которым выиграл Кубок России сезона-2013/14, и самарские «Крылья Советов». За сборную Грузии он провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.