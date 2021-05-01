Лидер партии «Лело» навестил Нику Мелия в тюрьме

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе сегодня, 1 мая, навестил председателя «Единого национального движения» Нику Мелия в тюрьме города Рустави, сообщает агентство «Новости-Грузия». «Ника бодр, здоров. Он проникнут духом борьбы», - заявил Хазарадзе после встречи.

По его словам, состоявшийся разговор касался двух вопросов: внесения залога Евросоюзом и создания парламентской комиссии по расследованию событий на митинге в июне 2019 года. «Принципиально он согласен с тем, что залог ЕС действительно беспрецедентен… Евросоюз не платит залогов за преступников. Наверное, в ближайшие дни он сам сделает заявление в связи с парламентской комиссией. В принципе, он согласен с этой идеей», - заявил Хазарадзе.

Лидер ЕНД проходит по делу о попытке штурма парламента во время протестной акции 19-20 июня 2019 года, также известной, как «ночь Гаврилова». Мелия находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.

Залог в размере около 12 тысяч долларов, назначенный судом в качестве меры пресечения, политик не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.

Не так давно Хазарадзе выступил с инициативой освобождения Мелия под поручительство членов Европарламента. В ходе рабочего визита лидеров «Лело» в Брюссель несколько политиков выразили готовность помочь, однако дальше этого дело не пошло. Еще раньше Евросоюз предложил внести залог за Мелия посредством одного из своих фондов. В Брюсселе считают, что это может помочь урегулировать политический кризис, начавшийся после парламентских выборов осенью 2020 года.

Недавно лидер оппозиции согласился на предложение ЕС, но поставил условие: отозвать из парламента законопроект «Об амнистии», позволяющий освободить абсолютно всех фигурантов дела «ночи Гаврилова». Амнистия коснется не только Мелия, но и полицейских, которые на данный момент находятся под следствием за превышение служебных полномочий во время разгона демонстрации.