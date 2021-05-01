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Лидер партии «Лело» навестил Нику Мелия в тюрьме
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе сегодня, 1 мая, навестил председателя «Единого национального движения» Нику Мелия в тюрьме города Рустави, сообщает агентство «Новости-Грузия». «Ника бодр, здоров. Он проникнут духом борьбы», - заявил Хазарадзе после встречи.
По его словам, состоявшийся разговор касался двух вопросов: внесения залога Евросоюзом и создания парламентской комиссии по расследованию событий на митинге в июне 2019 года. «Принципиально он согласен с тем, что залог ЕС действительно беспрецедентен… Евросоюз не платит залогов за преступников. Наверное, в ближайшие дни он сам сделает заявление в связи с парламентской комиссией. В принципе, он согласен с этой идеей», - заявил Хазарадзе.
Лидер ЕНД проходит по делу о попытке штурма парламента во время протестной акции 19-20 июня 2019 года, также известной, как «ночь Гаврилова». Мелия находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.
Залог в размере около 12 тысяч долларов, назначенный судом в качестве меры пресечения, политик не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.
Не так давно Хазарадзе выступил с инициативой освобождения Мелия под поручительство членов Европарламента. В ходе рабочего визита лидеров «Лело» в Брюссель несколько политиков выразили готовность помочь, однако дальше этого дело не пошло. Еще раньше Евросоюз предложил внести залог за Мелия посредством одного из своих фондов. В Брюсселе считают, что это может помочь урегулировать политический кризис, начавшийся после парламентских выборов осенью 2020 года.
Недавно лидер оппозиции согласился на предложение ЕС, но поставил условие: отозвать из парламента законопроект «Об амнистии», позволяющий освободить абсолютно всех фигурантов дела «ночи Гаврилова». Амнистия коснется не только Мелия, но и полицейских, которые на данный момент находятся под следствием за превышение служебных полномочий во время разгона демонстрации.
Другие новости дня
Мэрия Тбилиси отчиталась о ситуации в оползневой зоне Вашлиджвари после мощного ливня
После мощного ливня накануне вечером, 30 апреля, каких-либо изменений в зоне оползневой опасности над дорогой, соединяющей тбилисские районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, зафиксировано не было, сообщили мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани.
В результате стихии накануне ночью были затоплены несколько улиц в районе Диди Дигоми и поселке Дигоми, вода зашла в подвалы и на первые этажи некоторых частных домов, были повреждены крыши семи многоэтажек.
Эпицентр стихии находился всего в паре километров от улицы Мачавариани, жители которой полтора месяца назад оказались под угрозой схода гигантского оползня. По словам Бенделиани, специалисты вели усиленный мониторинг за склоном Вашлиджвари с первых минут после начала ливня.
«Сегодня утром геодезисты дополнительно произвели конкретные замеры, чтобы еще раз убедиться в том, наблюдается ли какое-либо движение оползневой массы или нет. Можно со всей ответственностью сказать, что вчерашние интенсивные осадки никак не повлияли на ситуацию», - заявил Бенделиани во время совместного прямого эфира с Каладзе в Facebook.
Чиновник считает, что все это говорит о том, что первый этап противооползневых мероприятий оказался эффективным. Он уверен, что участки, которые еще недавно беспокоили специалистов, теперь полностью безопасны.
Сам Каладзе анонсировал, что в ближайшее время на улице Мачавариани мэрия начнет второй этап превенционных работ. «Была большая критика со стороны так называемых экспертов, которой мы действительно не заслуживали. С первого же дня, как только возникла угроза, были предприняты конкретные шаги, чтобы обеспечить безопасность населения. Дорога закрыта, проведены соответствующие работы. В настоящее время подготавливают конкретный ареал уже для следующего этапа. Как только проект будет готов, мы начнем второй этап», - отметил Каладзе.
- О масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, стало известно в середине марта, сообщает агентство «Новости-Грузия». В 2019 году мэрия Тбилиси начала строить там дорогу – от озера Лиси до проспекта Геловани. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.
- По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. Геологи опасаются, что в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться до 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.
- По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и улице Броцеули. Специалисты не исключают и более тяжелый сценарий развития событий в случае схода и второго оползня, в нижней части горы.
В Тбилиси ожидают частицу благодатного огня из Иерусалима
Частицу благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят сегодня, 1 мая, в Тбилисский международный аэропорт к 23:00. Об этом архимандрит тбилисского кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), отец Иоанн (Мчедлишвили) сообщил в комментарии Общественному вещателю Грузии.
«Делегация из трех человек отправилась в Израиль. Сегодня к 23:00 они доставят благодатный огонь», - заявил он.
Из-за ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии, традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его прямо в Самеба, где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Именно отсюда огонь будет разослан во все епархии Грузинской православной церкви.
По словам Мчедлишвили, как в Самеба, так и в других храмах страны все готово к пасхальной литургии. Заранее были проведены дезинфекционные работы, расклеены стикеры с обозначением безопасного расстояния, во дворах церквей установлены звуковые системы. Чтобы прихожане могли соблюдать социальную дистанцию, часть прихожан будет слушать службу на улице.
«Конечно же, мы призываем всех использовать маски и соблюдать дистанцию. Все это элементарно. Соблюдая эти правила, мы заботимся друг о друге», - подчеркнул Мчедлишвили.
В пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии будет действовать не восемь, а пять часов. 1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00. Граждане, которые решат присутствовать на пасхальной службе, не смогут покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляют только лица, получившие спецпропуска, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За прошедшие сутки в Абхазии подтверждено 63 случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 390 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 63 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 11 из них – тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 557 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 623 человека.
Крыши 150 домов были повреждены в результате града в Кахетии
Крыши примерно 150 жилых домов в селе Качрети Гурджаанского муниципалитета (Кахетия) были повреждены в результате сильного града накануне вечером, 30 апреля, сообщает телеканал «Рустави 2».
Местные власти с утра приступили к оценке ущерба. В районной мэрии не исключают, что число пострадавших окажется гораздо больше предварительных данных.
Жители Качрети опасаются, что в случае ухудшения погоды им придется в спешке покидать свои дома. Накануне крыши были пробиты градом размером с куриное яйцо, и теперь вода может хлынуть прямо в комнаты. В зоне стихии побывал мэр Гурджаани Арчила Хандамашвили. Он пообещал, что уже сегодня муниципальные службы накроют тентом поврежденные кровли.
Стихия затронула сразу несколько сел Гурджаанского района. Наряду с Качрети пострадали Арашенда, Кодало и Джимити. Помимо крыш домов, град повредил сельскохозяйственные угодья – побиты виноградники и посевы однолетних культур. Погибла домашняя птица.
За последние три дня из-за непогоды ущерб был нанесен примерно десятку сел в районах Лагодехи, Гурджаани и Кварели. Некоторые фермеры сообщили, что из-за стихии в этом году они останутся без урожая. Местные жители просят власти помочь им, а банки – отсрочить выплаты по кредитам.
Местные власти предупредили пострадавших, чтобы они не рассчитывали на компенсации ущерба сельскому хозяйству со стороны государства. Самоуправления берут на себя только работы по восстановлению инфраструктуры.
Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с супругой
Актер Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси, рядом со своей женой Белой Мирианашвили. На похоронах присутствовали бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Гражданская панихида проходила в течение трех дней в Национальном театре имени Руставели. На гражданской панихиде побывали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, члены кабинета министров, а также члены оппозиционных партий.
Все расходы, связанные с похоронами Кавсадзе, взяло на себя государство.
Кахи Кавсадзе многие годы был ведущим актером Театра имени Шота Руставели. Он также снялся в более 80 фильмов.
Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо». В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере под названием: «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!».
Актер грузинского театра и кино Кахи Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет. 28 ноября 2020 года у него был подтвержден коронавирус. Кавсадзе находился в Первой университетской клинике ТГМУ с острой дыхательной недостаточностью.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Традиционная церемония схождения благодатного огня в храме Воскресения Христова в этом году состоялась при участии ограниченного числа паломников, представителей греческой, армянской, ассирийской и коптской церквей.
Уже второй год подряд традицию изменяют из-за мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса. В 2020 году церемония прошла и вовсе без участия паломников. В соответствии с санитарными ограничениями, сегодня внутрь храма Гроба Господня смогли войти не более 2,5 тысячи человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма бывает до 9 тысяч паломников.
Прибывающих в храм разбили на группы, разрешение на проход предоставили тем, у кого есть паспорта вакцинации или свидетельства об отрицательных результатах тестов на коронавирус.
Сходит благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Верующие считают, что благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если он не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.
Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран – Грузии, Беларуси, Болгарии, Греции, Казахстана, Кипра, Молдовы, Польши, Румынии, России и Украины.
Традиционно в Тбилиси частичку благодатного огня доставляют спецрейсом Georgian Airways. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб, сообщает агентство «Новости-Грузия».
ВОЗ одобрила применение пятой вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила в список рекомендованных для экстренного использования во время пандемии ковида вакцину американской компании Moderna. Это пятый препарат, рекомендованный организацией, и третий, предлагаемый рынку американскими компаниями.
В списке уже находятся американские вакцины от Pfizer/BioNTech и Jannsen (подразделение Johnson & Johnson), британо-шведская AstraZeneca и ее индийский вариант. Из массово использующихся препаратов чиновники ООН не рекомендовали ни одной вакцины из Китая или России.
Пандемия коронавируса нового типа началась в Китае в конце позапрошлого года. По состоянию на утро 1 мая известно о 151 с половиной миллионе заражённых и 3 миллионах 182 тысячах умерших, свидетельствует статистика, собираемая Университетом Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Эти данные опираются на сообщения национальных властей, последние часто могут скрывать реальную ситуацию с заболеванием или не обладать возможностями по достоверному мониторингу ситуации.
Так, в России, по официальным данным, сообщаемым оперативным центром по борьбе с распространением болезни, выявлено чуть больше 4 миллионов 800 тысяч случаев, 110 520 человек умерли. Однако уже статистика Росстата учитывает как минимум 250 тысяч умерших с коронавирусной инфекцией, а число заболевших власти часто оценивают на словах многократно выше официальных данных.
Изданию «Проект» в инстаграме присвоили статус умершего пользователя после расследования про жен Кадырова
Аккаунту интернет-издания «Проект» в социальной сети Instagram присвоили статус умершего пользователя. Из-за этого журналисты в почти сутки не могли публиковать в нем посты. Они связываю произошедшее с недавним расследованием об имуществе жен главы Чечни Рамзана Кадырова. После выхода этого материала сайт издания несколько раз подвергался ddos-атакам. Кроме того, по жалобе государственного телеканала «Грозный» видеохостинг YouTube заблокировал видео «Проекта», посвященное тому же расследованию.
«Этот сюр не прекращается с момента выхода расследования про жен Рамзана Кадырова. Нам обрушивали сайт в результате ddos-атаки. Затем нам заблокировали ролик на YouTube – ЧГТРК «Грозный» пожаловалась на нас за то, что мы использовали небольшой фрагмент из их новостей. На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все», – заявили журналисты в телеграм-канале.
Расследование проекта об имуществе жен Кадырова было опубликовано 7 апреля. В нем утверждается, что две супруги главы Чечни – Медни Кадырова и Аминат Ахмадова – владеют престижной недвижимостью в Москве на общую сумму не менее 800 миллионов рублей. В Грозном официально эту информацию никак не комментировали. В Кремле уклонились от вопросов журналистов по теме.
- Ранее журналисты выяснили, что близкие родственники главы Чечни, занимающие государственные посты, владеют квартирами в Москве в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо». Они не указаны в их декларациях о доходах.
- Согласно последней декларации Кадырова о доходах, в 2019 году он заработал 147,9 миллиона рублей. Таким образом глава Чечни увеличил свой доход в 20 раз: к концу 2018 года он составлял 7,58 миллиона рублей.
В Ингушетии нашли схрон с оружием: гранатомет, снаряды к нему, автомат и патроны
МВД Ингушетии заявило об обнаружении схрона с оружием вблизи станицы Нестеровская Сунженского района республики.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, неизвестные прятали в лесном массиве гранатомет РПГ-18, две гранаты Ф-1 без запалов, осколочный гранатометный боеприпас ВОГ-25, снаряженный магазин к автомату АК-74 и 179 патронов калибра 5,45 мм.
«В целях безопасности гранатомет РПГ-18 и снаряд ВОГ-25 накладным зарядом уничтожены на месте сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН По факту устройства схрона проводится проверка», – заявили в ингушском МВД.
- В апреле глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что за последние годы уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился, в регионе, по его словам, остаются лишь малочисленные ячейки.
- В марте директор ФСБ Александр Бортников заявил о «ликвидации всех основных очагов террористической активности и всех бандглаварей» на Северном Кавказе.
«Медуза» рассказала о подготовке «блокады» иностранных СМИ в России
Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента. Это ограничит их возможности работы для российской аудитории. Такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник.
Заседание Совета, о котором рассказывает «Медуза» состоялось 16 апреля, в совещании принимали участи президент России Владимир Путин, заместитель главы Совета Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.
По словам собеседника «Медузы», на встрече обсуждалась «блокада» иностранных СМИ на русском языке. Список их не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, например, Би-би-си.
26 марта состоялось еще одно заседание организации, на котором, по официальным данным, обсуждалась «международная информационная безопасность». Во вступительном слове президент Путин заявил, что Москва выступает за «незыблемость цифрового суверенитета» и за разработку универсальных правил «ответственного поведения государств в информационном пространстве». Шла ли речь только об интернет-технологиях, или о медиа тоже - из официального сообщения понять нельзя.
Закон о СМИ - иностранных агентах в России был принят в 2017 году, его действие несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для таких изданий создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают такие издания создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям. Статус иностранного агента усложняет цитирование издания другими журналистами, общение с государственными органами, и фактически лишает редакции возможности привлекать рекламодателей. Невыполнение условий может повлечь блокировку издания в России.
До недавнего времени в реестр были включены только редакции, финансируемые Конгрессом США, - подразделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Голос Америки. Список начал расширяться в 2020 году, отдельно был принят закон, позволяющий признать СМИ-иностранным агентом фактически любого человека, а не организацию.
23 апреля российское министерство юстиции включило в реестр «Медузу». Редакция объявила, что это разрушает ее бизнес-модель, основанную на продажах рекламы. Издание объявило о резких сокращениях расходов и попросило у читателей финансовой помощи.
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 319
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 319.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане, Калмыкии и Чечне зафиксировано по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9335 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарский крае, меньше всего – в Адыгее.
- Краснодарский край + 102 (45 596 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 84 (53 084)
- Дагестан + 44 (32 371)
- Кабардино-Балкария + 23 (23 785)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 077)
- Калмыкия + 13 (20 423)
- Ингушетия + 12 (15 444)
- Северная Осетия + 11 (16 733)
- Чечня + 10 (12 005)
- Адыгея + 8 (14 432)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 253 950 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 мая, выявлено 4 814 558 заболевших коронавирусом.
В Южную Осетию накануне доставили первую партию вакцины «Спутник V»
Первая партия вакцины «Спутник V» в четырех контейнерах была доставлена накануне вечером, 30 апреля, в медцентр самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Препараты приняли замминистра здравоохранения Сослан Наниев и директор РММЦ Маирбег Кокоев. Вакцины будут храниться в операционно-хирургическом корпусе больницы. Как сообщили в медучреждении, рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата.
Заместитель главы Минздрава Сослан Наниев отметил, что вакциной в первую очередь будут прививать работников социальной сферы, которые контактируют с наибольшим количеством людей.
«Вакцинация начнется в период майских праздников. Вакцины будут храниться в холодильниках в клинической лаборатории РММЦ. Рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата, в случае если пациенту станет плохо. Вакцинация добровольная и бесплатная», - сказал он.
Сроки поставок вакцины «Спутник V» в количестве 2 тысяч доз в конце прошлой недели обсудил президент Анатолий Бибилов с и.о. министра здравоохранения и социального развития Георгием Тотчиевым. По словам главы республики, учитывая потребности населения в вакцине, был найден поставщик российской вакцины «Спутник V».
Президент подчеркнул, что в Южной Осетии довольно много желающих привиться российской вакциной «Спутник V». Главная цель руководства республики, отметил Бибилов, – это здоровье населения. Он поручил Тотчиеву проработать вопросы скорейшей доставки вакцины в республику, сообщает информагентство «Рес».
Киргизия обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов
Пограничная служба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле жилых домов на границе двух стран. Инцидент произошел в Лейлекском районе Киргизии, утверждают в ведомстве. До этого из села уже были эвакуированы жители из-а продолжающегося пограничного конфликта между двумя странами. Таджикская сторона ситуацию не комментировала.
Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, передает Киргизская служба Радио Свобода. Обстановку в районе киргизская погранслужба характеризует как напряженную.
Вооруженный конфликт на границе двух стран начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска, сообщалось о перемещениях регулярной армии. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
Общее число погибших с обеих сторон оценивается по состоянию на утро 1 мая приблизительно в 45 человек, еще около 210 ранены.
- Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. Существуют 70 спорных участков, что часто приводит к конфликтам местных жителей из-за воды, пастбищ и земли.
Коронавирус в Грузии: 1 147 случаев заражения за сутки, 20 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 147 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,7%, за последние две недели – 4,87%, а за последнюю неделю – 5,13%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 311 457.
Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 923. В Аджарии выявлено 107 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 104, в Имерети – 90, в Квемо Картли – 82, в Шида Картли – 48, в Мцхета-Мтианети – 47, в Кахетии – 44, в Гурии – 24, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 130.
Выздоровели 690 человек, их общее число выросло до 291 457.
На данный момент в Грузии 15 844 активных случаев коронавируса. Из них 3 919 пациентов (более 22%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 125 инфицированных, в Аджарии – 447, в Имерети – 415. Состояние 743 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 144 человека.
11 175 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 750 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 96 граждан, в самоизоляции остаются более 33,2 тысячи человек.
В Грузии сократят действие «комендантского часа» в пасхальную ночь
«Комендантский час», действующий в Грузии из-за коронавируса, в пасхальную ночь – с 1 на 2 мая - будет сокращен почти в два раза.
1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00.
Запрет на передвижение в ночные часы будет ослаблен только в Светлое Христово Воскресение. Соответствующее решение власти страны приняли для того, чтобы граждане могли посетить пасхальные богослужения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Поскольку в течение последнего месяца в Грузии фиксировался роста числа новых случаев заражения коронавирусом, власти страны ввели ряд дополнительных ограничений, призванных уменьшить мобильность граждан в период пасхальных праздников.
В частности, со 2 по 4 мая, все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Нарушение запрета на посещение кладбищ в пасхальные дни будет наказываться штрафами в размере 2 тысяч лари (602,5 доллара).
4-11 мая объявлены официальными выходными днями. С 3 по 12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт.
Улицы нескольких районов на окраине Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня
Улицы нескольких районов на окраине Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня, обрушившегося на город накануне поздно вечером, 30 апреля.
Наиболее сложная ситуация в Диди Дигоми и поселке Дигоми. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры стихии, на которых видно, что мощные потоки сносили легковые машины, припаркованные на обочине дороге.
По сообщению телеканал «Рустави 2», оказались затоплены и частные жилые дома. Среди них Фонд монаха Андрия, оказывающий помощь детям, больным раком. Вода зашла в подвал их центра, где находится кухня. Как пишет администрация фонда на своей странице в Facebook, повреждена бытовая техника. Кроме того, полностью уничтожены продукты, заготовленные при поддержке спонсоров к Пасхе.
Информации о пострадавших в результате удара стихии не поступала.
В масштабах Тбилиси помощь гражданам в ликвидации последствий стихии оказывало до 20 бригад МЧС.
Путин подписал закон о штрафах за неупоминание статуса СМИ-«иноагентов»
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал поправки к законодательству, предусматривающие штрафы за неупоминание о статусе «СМИ-иностранных агентов» при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.
Штрафам могут подвергнуть журналистов или редакции СМИ, не указавших в публикациях в интернете на статус цитируемых ими «СМИ-иностранных агентов». На обычных пользователей интернета норма о штрафах не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей.
Ранее были введены штрафы за неуказание статуса других категорий «иностранных агентов», в частности НКО и физических лиц, которым российские власти предоставили такой статус.
Законопроект, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для граждан, которые неправомерно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.
- В реестре так называемых СМИ-иностранных агентов в России к 30 апреля - 18 позиций, в том числе Радио Свобода, его региональные проекты и другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также 5 граждан России - физических лиц, не все из которых журналисты. Несколько дней назад в реестр было внесено зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Медуза». Редакция заявила, что результатом включения в список «СМИ-иноагентов» стала потеря практически всех рекламодателей в России и обратилась к читателям с просьбой о пожертвованиях на продолжение работы.
Зонд NASA подлетел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Зонд «Паркер» установил новый рекорд во время восьмого по счету пролета возле Солнца. На этот раз аппарат прошел возле звезды на расстоянии 10,5 миллионов километров со скоростью 147 километров в секунду. Об этом говорится на сайте миссии.
В течение ближайшей недели зонд продолжит собирать научные данные и затем будет передавать их на Землю в течение месяца.
В конце года ему предстоит совершить еще более тесное сближение с Солнцем: он пролетит возле него на расстоянии шести миллионов километров. В середине декабря 2024 года – на финальном этапе своей семилетней миссии – зонд подберется к звезде еще ближе и фактически войдет в солнечную атмосферу.
«Паркер» – космический аппарат NASA, запущенный в 2018 году. С помощью зонда ученые проводят обширные исследования солнечного ветра и внешних слоев Солнца, а также наблюдают за Венерой, астероидами, кометами и межпланетной пылью.
Уже собранные аппаратом сведения уникальны: получить их иным способом, кроме как через аппарат «Паркер», было бы невозможно. Благодаря его работе исследователи получили информацию о структуре солнечного ветра, механизмах ускорения частиц около Солнца и рождении частицы на границе между быстрым и медленным солнечным ветром.
В июле прошлого года NASA показало фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния – около 77 миллионов километров – аппаратом Solar Orbiter, который запустили четырьмя месяцами ранее.
В центре Тбилиси напали на трансгендерную девушку
Неизвестные напали на 17-летнюю трансгендерную девушку в центре Тбилиси. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Случай произошел сегодня днем на улице Пекина. По словам активистки Мадоны Кипароидзе, двое неизвестных мужчин оскорбили несовершеннолетнюю из-за ее внешнего вида, а затем нанесли телесные повреждения.
«Они оскорбляли ее на почве трансфобии. Это были совершенно незнакомые люди, просто прохожие», - сказала Кипароидзе журналистам.
Нападавшие скрылись с места после вмешательства очевидцев. Несколько человек попытались помочь трансгендеру.
О факте проинформировали МВД Грузии. Как передает Общественный вещатель, полиция начала следствие по факту насилия (статья 126 УК Грузии).
Тамаз Цахнакия и Анна Попова обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
В Сочи состоялась встреча министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаза Цахнакия и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.
С абхазской стороны во встрече приняли участие министр туризма Теймураз Хишба, главный санитарный врач Людмила Скорик, главный санитарный врач Сухуми Алла Беляева, с российской стороны - глава города Сочи Алексей Копайгородский, заместители мэра Елена Канюк и Инна Петухова, начальник управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи Владимир Орбей, директор Ставропольского противочумного института Куличенко Александр.
Тамаз Цахнакия и Анна Попова обсудили вопросы организации перехода через абхазо-российскую де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в гагрской и очамчирской ПЦР-лабораториях.
Министр здравоохранения поблагодарил главу Роспотребнадзора за оказанную поддержку Абхазии во время пандемии коронавирусной инфекции.
«На граждан России пересекающих абхазо-российскую границу новое постановление Роспотребнадзора не распространяется», - заявила Анна Попова на встрече. По ее словам, «постановление Роспотребнадзора не может идти вразрез с ранее принятым распоряжение правительства Российской Федерации 2020 г.».
Тамаз Цахнакия и Анна Попова обсудили проект соглашения между абхазским Минздравом и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также был подписан план мероприятий о взаимодействии между абхазским Минздравом и Ставропольским противочумным институтом, в рамках которого будет проводиться изучение штаммов вируса циркулирующих в Абхазии, а также изучение иммунного статуса у населения республики.
Секретарь Совбеза РФ Патрушев рассказал об очернении Ивана Грозного Западом
Западные страны очерняли Россию еще во времена правления Ивана Грозного, чтобы отвлечь внимание своих жителей от внутренних проблем. Точно так же происходит сейчас, во времена президента Владимира Путина. Такое утверждение содержится в высказываниях секретаря Совета безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева в интервью “Аргументам и Фактам”.
Россию "пытались очернить ещё многие столетия назад", считает высокопоставленный чиновник. Западные хронисты "желали отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах". Им не нравилось, что русский царь "не признаёт их политическое и моральное лидерство". В этом Патрушев нашёл аналогии с современным миром.
Запад отвлекал внимание критикой Грозного от своих проблем, считает Патрушев, а именно: от "резни по религиозным мотивам", инквизиции, "охоты на ведьм", "чудовищного колониального порабощения народов" и "от других деяний, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", считает Патрушев. Так же сейчас критикой России жителей США и Евросоюза отвлекают от ущемления гражданских прав тех, кто не готов поддерживать западные ценности, полагает Патрушев. В этом он, в частности, обвиняет 90-летнего миллиардера Джорджа Сороса.
Вряд ли человек XVI века понял бы, о чём говорит Патрушев. Ничего из того, что, по его версии, пытались скрыть хронисты, современникам не казалось постыдным. Сам Грозный вряд ли отрицал "западные ценности", поскольку об их существовании в том виде, в каком их представляет Патрушев, вряд ли можно говорить применительно к тем временам. В то же время сегодня в западных странах весьма критически обсуждаются исторические последствия таких явлений, как, например, колониализм и религиозная нетерпимость.
В то же время в XVI веке в официальной идеологии Русского государства акцентировались мотивы исторического родства с Европой и преемственности (хоть и сильно мифологизированной) по отношению к некоторым европейским государствам и деятелям прошлого. Так, происхождение царя выводилось от брата римского императора Октавиана Августа. Власть русского государя считалась преемственной от византийских василевсов – в соответствии с представлением о Москве как "Третьем Риме". К западным монархам, в том числе королям Дании и Польши, Иван IV Грозный в переписке обращался как к "братьям". Московский митрополит носил белый клобук, по легенде, доставшийся ему после завоевания Новгорода от тамошнего архиепископа якобы в знак преемственности по отношению к Константинополю, а через него – к Риму.
Патрушев – не первый видный деятель современной России, вступающийся за Грозного. В 2017 году репутацию царя защищал сам президент Путин. "Возьмите известную легенду о том, что Ivan the Terrible – Иван Грозный – убил своего сына. Это ещё неизвестно, убивал он своего сына или нет", – отвечал политик на вопрос об очернении российской истории. Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский до этого призывал сравнивать Ивана Грозного с его современниками, "а не с Махатмой Ганди или матерью Терезой". В 2016-2017 годах в России поставили сразу три памятника правителю. Один — в Орле, один в Москве, а третий — в Александрове.
- Иван IV Васильевич, прозванный Грозным (годы жизни 1530 – 1584) – великий князь Московский, с 1547 – первый венчанный царь всея Руси. Был известен централизаторской политикой, рядом войн на востоке и западе, как победоносных, так и неудачных, жестокими репрессиями в отношении своих противников, крайней неуравновешенностью характера.
- Историческая репутация Грозного крайне неоднозначна. Немецкий наемник Генрих фон Штаден, служивший Грозному, оставил такую характеристику его правления: "Хотя всемогущий Бог и наказал Русскую землю так тяжело и жестоко, что никто и описать не сумеет, всё же нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей его державе – одна вера, один вес, одна мера! Только он один правит! Всё, что ни прикажет он, – всё исполняется и всё, что запретит, – действительно остаётся под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне". Исторически позитивные оценки Ивана IV и его эпохи давали наиболее авторитарные правители России, которые отчасти видели в нем образец. В частности, Грозный популяризировался в последние годы правления Сталина.
В Южной Осетии возбудили уголовное дело по факту избиения главы Минздрава
Цхинвальская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города. Он подозревается в избиении главы Минздрава самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Тотчиева. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В заявлении говорится, что речь идёт о «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».
В прокуратуре отметили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. В настоящее время ведется комплекс следственных и процессуальных действий для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.
Об избиении главы Минздрава стало известно накануне. По информации пользователей соцсетей, у мужчины, избившего Тотчиева, недавно от коронавируса скончалась мать.
«Исключений не предусмотрено» – кладбища в Грузии будут закрыты 2-4 мая
Из-за коронавируса в период пасхальных праздников, со 2 по 4 мая, все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Об этом сегодня на брифинге заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
«Запрет касается периода со 2 по 4 мая включительно. Исключений по географическому положению или по отдельным административным единицам не предусмотрено. Этот запрет распространяется на всю Грузию», – подчеркнул Гибрадзе.
По его словам, граждане смогут посетить кладбища в любой день после 4 мая. Чиновник подчеркнул, что координационный совет решил закрыть кладбища, оценив существующую эпидемиологическую ситуацию и возможные риски. Гибрадзе добавил, что данная мера направлена на то, чтобы не допустить многолюдных собраний, – пишет «Новости-Грузия».
3-12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт. Из-за ситуации с коронавирусом власти страны объявили 4-11 мая официальными выходными днями.
Единственное послабление по случаю праздника – это сокращение «комендантского часа». 1 мая оставаться на улице можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая выйти из дома можно уже в 04:00, а не в 5:00.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
В РФ вступает в силу требование о двойном тестировании для прибывающих из-за границы
Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, с завтрашнего дня будут обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус.
Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, гражданам РФ необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Результаты теста должны быть отправлены на портал Госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.
Для граждан, прибывающих из Турции и Танзании, требование о двойном тестировании на коронавирус в течение пяти дней уже действует.
С завтрашнего дня сдавать два теста необходимо и туристам, возвращающимся из самопровозглашенной республики Абхазия. Исключения составляют лишь жители Краснодарского края и жители самой Абхазии, имеющие российское гражданство – на них данные требования не распространяются.
Накануне в абхазском Минздраве заявили, что глава ведомства встретится в Сочи с руководителем Роспотребнадзора, главным санитарным врачом России Анной Поповой. На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона.
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