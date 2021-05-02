В Южной Осетии сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон»

В пасхальную ночь сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон» в Южной Осетии, сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.

«На место пожарные расчеты выехали в 3:57 утра 2 мая. Горела постройка под очистные сооружения завода. В самом помещении были установлены моторы, насосы и другое оборудование», - уточнили в МЧС.

На месте тушения пожара работали три пожарных расчета, для установления причин возгорания на данный момент работают эксперты МЧС.

Мясоперерабатывающий комбинат «Растдон» начал производство мясной продукции под маркой «Нартские» в июле 2017 года. Завод в первый год своей работы выпустил более 100 тонн мясной продукции. После того, как основатель и владелец крупнейшего в России агропромышленного холдинга «Евродон» Вадим Ванеев ушел со своего поста из-за конфликта с «Внешэкономбанком», завод проработал еще некоторое время, сообщает информагентство «Рес».