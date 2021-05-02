Пилотируемый корабль «Крю Дрэгон» вернулся на Землю

Американский пилотируемый космический корабль «Крю Дрэгон» успешно приводнился в Мексиканском заливе после расстыковки с Международной космической станцией и автономного полета продолжительностью 6,5 часов.

На Землю вернулись астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соичи Ногучи. В район их высадки было направлено поисково-спасательное судно – для поднятия капсулы с астронавтами с помощью гидравлического устройства. Место приводнения к югу от Панама-сити во Флориде охраняли также два патрульных катера Береговой охраны США.

Экипаж миссии «Крю Дрэгон-1» проработал на МКС полгода. Это был первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.

Сейчас на борту МКС продолжают работу космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на станцию 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывшие на МКС на с миссией «Крю Дрэгон 2» во второй половине апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ, отмечает «Интерфакс».