Николоз Басилашвили стал победителем теннисного турнира в Мюнхене

Порядка 527 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России в ответ на запрос агентства ТАСС.

В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек. По данным МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране. Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов - из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет издание «Коммерсантъ».

В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ населению ряда территорий Донбасса. Решение вызвало жесткую реакцию западных политиков. Они обвинили российские власти в дальнейших попытках дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, где за время вооруженного конфликта с 2014 года убиты свыше 13 тысяч человек.

Киев подчеркивает, что процесс натурализации украинских граждан Россией является частью «гибридной войны», которую якобы ведет Москва, нарушая тем самым суверенитет Украины.

Россия отрицает обвинения в военной поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и не считает себя стороной конфликта.

В конце марта ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась, стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Действовавшего с июля прошлого года.

В последние недели Запад также высказывал опасения относительно информации о российском военном усилении вблизи границ Украины и в аннексированном Крыму. В Москве это связали с мероприятиями по проверке боеготовности сил Южного военного округа.