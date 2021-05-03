Киргизия и Таджикистан отвели войска от государственной границы

Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от линии границы. Об этом сообщает Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

По данным ведомства, по состоянию на утро 3 мая обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, пострадали 178. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. По данным МВД Киргизии, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия. Со стороны Таджикистана погибли, по информации местных СМИ, от восьми до десяти человек, более 90 - ранены. Официальных данных от Душанбе пока нет, отмечает "Интерфакс".

По данным МЧС Киргизии, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено несколько десятков домов, десять АЗС, три погранзаставы, две школы. Из Баткенской области эвакуированы более 60 тысяч человек.

В МВД Киргизии сообщили, что по факту столкновений на границе с Таджикитаном правоохранительные органы страны возбудили 11 уголовных дел - по статьям о массовых беспорядках, преступлениях против мира, хулиганстве, уничтожении или повреждении чужого имущества, незаконном пересечении государственной границы и убийстве.

Вооружённый конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. В минувшую субботу представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня и дальнейшему отводу войск в места постоянной дислокации.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье, 2 мая, предложил Таджикистану создать "комиссию по поддержанию мира" из старейшин из обеих стран, проживающих в соседних или смешанных селах.