Лидеры Польши, Украины и стран Балтии подписали декларацию

Президенты Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Варшаве в понедельник подписали декларацию о сотрудничестве и поддержке фундаментальных принципов демократии.

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости", - говорится в тексте, опубликованном на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Встреча глав государств приурочена к 230-й годовщине принятия Конституции Речи Посполитой (известной как Конституция Третьего мая). Одобренный в 1791 году документ был нацелен на укрепление политической системы, верховенства права и защиту от агрессии соседних держав, включая Россию. Эту Конституцию называют первым в своём роде демократическим документом Европы. Спустя 4 года после её принятия, однако, независимая Польша перестала существовать в результате её раздела между Россией, Пруссией и Австрией.

У Владимира Зеленского в Варшаве намечена отдельная двусторонняя встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Одна из тем переговоров – вопросы, связанные с безопасностью. Вероятно, что речь будет идти, в том числе, о недавней концентрации российских войск у украинской границы и об угрозах безопасности Центрально-Восточной Европе. Безопасность Польши напрямую зависит от Украины, отмечает польский эксперт по международным вопросам Дариуш Матерняк, которого цитирует Украинская служба Радио Свобода.

США, страны ЕС и НАТО не раз за последние недели высказывали обеспокоенность сведениями о российском военном усилении вблизи границ Украины и в аннексированном Крыму. Западные политики указывали на опасность эскалации конфликта на востоке Украины. Москва, которая недавно объявила о начале отвода войск, связывала переброску сил с проверкой боеготовности подразделений Южного военного округа.