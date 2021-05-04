Блинкен: США хотят более стабильных отношений с Россией

Госсекретарь подчеркнул, что многое будет зависеть от действий Кремля

Соединенные Штаты хотят более стабильных отношений с Россией, но многое будет зависеть от того, насколько агрессивно Кремль решит действовать. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Домиником Раабом в Лондоне.

"Президент Байден давно, в том числе ещё до вступления в должность президента, очень ясно давал понять, что в случае, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы будем реагировать, – сказал Блинкен. – Однако мы не стремимся к эскалации: мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия пойдет в этом направлении, то мы тоже".

Госсекретарь подчеркнул, что внимание Вашингтона сосредоточено на действиях Москвы. Он также отметил, что есть области, в которых совместная работа отвечает интересам обеих стран.

Глава Госдепартамента выразил надежду, что у президента Байдена будет возможность поговорить об этом напрямую, когда он встретится Владимиром Путиным. В середине апреля американский лидер предложил президенту России встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы, по которым, по мнению Вашингтона, есть возможность для совместной работы. Например, нераспространение ядерного оружия, продление договора СНВ-3, ядерное соглашение с Ираном.

К позиции США присоединилась и Великобритания. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб сказал после встречи с Блинкеном, что дверь для позитивных отношений и дипломатии с Россией всегда открыта, и это разделяют многие страны НАТО. Но поведение России как постоянного члена Совета безопасности ООН должно измениться. Сейчас же оно противоречит основным нормам международного права - будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием на границе с Украиной, будь то кибератаки и дезинформация или отравление Алексея Навального с использованием химического оружия, отметил британский министр иностранных дел. Великобритания ранее назвала Россию крупнейшей угрозой своей безопасности.

Предполагается, что в ходе встреч в Лондоне министры иностранных дел стран "Большой семёрки"рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации".

Россия всегда категорически отрицала вмешательство в дела других государств, подчёркивая, что Запад охвачен антироссийской истерией.

В "Большую семёрку" входят Великобритания, США, Япония, Германия, Франция, Италия и Канада.