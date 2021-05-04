Парламент Словакии выразил доверие новому правительству Эдуарда Хегера

Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило для слушаний в Сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Он опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооружённых сил.

Значительное внимание в докладе уделяется угрозам, которые представляют для Соединённых Штатов и их союзников Китай и Россия.

В документе сказано, что мир переживает эру "глобального стратегического соревнования", в котором главные соперники США – Китай и Россия – разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Помимо военных мер речь идёт о действиях в "серой зоне", таких как использование прокси-войск и наёмников, кибератаки, манипуляция с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.

Российские вооружённые силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

"Москва рассматривает США и НАТО как важнейшую угрозу для безопасности России, её геополитических амбиций и для нынешнего правящего режима. Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того чтобы состязаться с Западом", – сказано в документе.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьёзно увеличит свой ядерный арсенал за счёт нестратегических средств. Содержится упоминание о том, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.

Отмечается, что Россия не решилась на прямую интервенцию в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси, однако пытается сохранить влияние в регионе другими методами – в частности, размещение российских миротворцев в Карабахе расценивается как усиление влияния Москвы на Кавказе. Угроза военной силой остаётся главным рычагом влияния России на Украину.

Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединёнными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. "Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убеждён, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам". Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран-членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя её для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".