Чешские СМИ: вице-премьер Ян Гамачек якобы готовил тайную сделку с Россией

Чешские СМИ 4 мая оживленно комментируют сведения о том, что первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек якобы обсуждал 15 апреля с чешским послом в России и представителями чешских спецслужб возможность тайной сделки с Москвой.

Гамачек якобы заявил о готовности не предавать огласке результаты расследования взрывов на военных складах у селения Врбетице - в обмен на один миллион доз российской вакцины «Спутник V». Другим условием такой сделки вице-премьер якобы назвал проведение в Праге встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

После публикации в чешских медиа этих сведений представители оппозиции призвали первого вице-премьера Яна Гамачека уйти в отставку. Оппозиционеры потребовали провести закрытое заседание Палаты депутатов чешского парламента специально для заслушивания Гамачека, от которого ожидают подтверждения или опровержения опубликованных сведений.



По данным портала Seznamzpravy.cz, встреча якобы проходила в офисе главы МВД Чехии сразу после того, как Гамачек объявил о поездке в Москву.

Визит в Москву якобы должен был состояться через неделю, но не состоялся. На встрече, кроме Гамачека, были посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних связей и информации чешской разведки Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар.



Позднее в офис Гамачека приехал генеральный прокурор Чехии Павел Земан. Чешские СМИ отмечают, что на встрече не было представителей Службы безопасности Чехии, расследовавшей взрывы у селения Врбетице в 2014 году.



Гамачек, занимающий в коалиционном правительстве второй по значимости пост после премьера, собирался посетить Москву 19 апреля, и выражал желание вслед за Словакией приобрести российскую вакцину «Спутник». Однако 17 апреля он неожиданно отказался от поездки. В тот же день Чехия обвинила сотрудников ГРУ во взрывах на военных складах в Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. Это стало началом большого дипломатического конфликта между властями двух стран и привело к приостановке работы консульских служб в Праге и Москве. На это обратил внимание телеканал «Настоящее время».