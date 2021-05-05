В Абхазии подтверждено 36 случаев инфицирования коронавирусом

В ночь на 5 мая в Стамбуле из моря извлечено тело азербайджанского активиста, бывшего политзаключенного Байрама Мамедова. Причины гибели неизвестны, полиция начала расследование. Друзья и семья не верят в версию самоубийства, – пишет JAM news.

Байрам Мамедов стал известен в Азербайджане в 2016 году, когда его задержали вместе с Гиясом Ибрагимом. Они оставили надпись «С праздником рабов» на памятнике Гейдару Алиеву накануне дня рождения экс-президента.

Позже суд приговорил обоих активистов к длительному сроку заключения, обвинив в наркодилерстве. Байрам Мамедов и Гияс Ибрагим были помилованы в 2019 году.

Несколько месяцев назад Байрам Мамедов отправился в Турцию и через два дня собирался вернуться в Баку. Друзья не верят в версию самоубийства.

«Будучи в Стамбуле на днях гостил у Байрама. Беседовали долго. Он заработал программу по мастер-образованию в Европе. В Стамбуле готовился к этой программе. Из-за занятости даже закрыл свои аккаунты в соцсетях. Имел большие планы насчет своей родины. Говорил, что вернется в Азербайджан после получения хорошего образования.

Пока что детали произошедшего неизвестны, но сайты, близкие к правительству, уже пишут о суициде. Почему-то хотят создать такую картину. Но расследование еще даже не начато.

Неизвестно, как Байрам оказался на берегу в период, когда в Турции нельзя выходить на улицу. На том берегу, где все произошло, обычно дежурит сотня полицейских. Как так получилось, что они не остановили Байрама, ведь выходить на улицу запрещено? Нет ни одного свидетеля произошедшего.

Какую цель преследуют те, кто тиражируют новость о самоубийстве? Говорил с друзьями, завтра узнаем детали», – написал на своей странице в Facebook азербайджанский журналист Афган Мухтарлы.

Активист Эльгих Гахраман сообщил агентству Turan следующее: «Уже два дня от Байрама не было новостей. 4 мая из полиции мне сообщили, что два дня назад в море нашли тело. Полиция пока не сообщает о причине смерти и рассматривает несколько версий: самоубийство, несчастный случай и покушение. Мне показали фото погибшего, его личность установлена. Сегодня я пойду в морг и еще раз посмотрю, чтобы удостовериться, хотя на фото ясно видно – это Байрам, я не сомневаюсь».

Другой товарищ погибшего Ульви Гасанли на своей странице в Facebook написал, что после его пропажи друзья обратились в полицию. Вечером накануне полиция сообщила об обнаружении тела: «Друзья пытаются разобраться что случилось. Надеемся, что следствие разберется. По этому поводу нанят адвокат».