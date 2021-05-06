Блинкен: США не оставят без ответа любые агрессивные действия Москвы

Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но не оставят без ответа любые агрессивные или безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Украинской службе Радио Свобода. Блинкен посещает с визитом Киев.

По словам госсекретаря, США и их союзники очень серьезно отнеслись к недавнему наращиванию российских войск у границ с Украиной и в аннексированном Крыму и четко дали России понять, что любые агрессивные действия по отношению к Украине не останутся без последствий. Блинкен не стал прямо говорить о мерах, которые США приняли бы в случае вторжения российских войск на территорию Украины, однако отметил, что Россия ощутила бы негативные последствия этого шага «в разных сферах». Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты и в будущем готовы оказывать Украине помощь, чтобы обеспечивать возможность ее самообороны от агрессии. На вопрос о возможных поставках вооружений, в частности систем ПВО, Блинкен ответил, что минобороны США внимательно рассмотрит все запросы.

По словам госсекретаря, США реагируют на агрессивные действия России не потому, что ищут с ней конфронтации, а потому, что определенные действия нельзя оставлять безнаказанными. В качестве примера он привел действия России в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начался вооруженный конфликт в Донбассе. Как сказал Блинкен, если бы Соединенные Штаты и их союзники сочли действия России приемлемыми, это был бы сигнал для всего мира, что торжествует право сильного и принцип сфер влияния в мировой политике. По его словам, США выступают за соблюдение международных норм и правил - а также за право народа Украины, как и других стран, самому решать свою судьбу.