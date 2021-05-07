YouTube, извинившись, разблокировал ссылки на «Умное голосование»

YouTube снял претензии с каналов "Новой газеты", Sota.Vision и оппозиционного политика Ильи Яшина, восстановив удалённые ссылки на проект Алексея Навального "Умное голосование".

Администрация видеохостинга назвала блокировку контента "ошибкой", не объяснив, почему она произошла, но признав, что ссылки не нарушали правила сообщества. В YouTube извинились перед теми, кого блокировки затронули.

В четверг утром YouTube удалил ссылку на сайт "Умного голосования" – проекта команды Алексея Навального – из стрима издания Sota.Vision о московских протестах 2019 года. В уведомлении об удалении ссылки говорилось, что она нарушает правило YouTube о запрете "спама, обмана и мошенничества", и что в случае повторных нарушений каналу на неделю запретят загружать видео и проводить прямые трансляции. В Sota.Vision также сообщили, что YouTube удаляет ссылку по жалобе Роскомнадзора.

Позже подобные уведомления получили политик Илья Яшин и редакция "Новой газеты". Кроме того, YouTube на неделю запретил "Новой газете" публиковать видео и вести прямые трансляции. Издание подало жалобу администрации видеохостинга.

В свою очередь главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в разговоре с "Открытыми медиа", что канал издания "заблокировал не Роскомнадзор, не Михаил Мишустин или Владимир Путин, а именно YouTube, ни в чём не разобравшись прямо перед проведением стрима на основании старых жалоб".

Ограничения были наложены незадолго до начала онлайн-марафона в поддержку обвиняемых и осуждённых по уголовным делам, возбуждённым после протестов зимой 2021 года в защиту Алексея Навального. Таких дел заведено уже более ста.

После блокировки трансляцию перенесли на канал "ОВД-Инфо". Представитель правозащитного проекта Константин Фомин рассказал "Открытым медиа", что за 10 минут до начала мероприятия начались технические проблемы из-за атаки ботов.