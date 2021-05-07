Премьер Грузии пригласил украинского коллегу посетить Тбилиси с официальным визитом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в формате видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Грузии, на встрече обсуждались вопросы дружбы и стратегического партнерства между Грузией и Украиной, которые основаны на многовековых исторических и добрососедских отношениях.

«Внимание было уделено важности европейской и евроатлантической интеграции Грузии и Украины и еще более эффективного сотрудничества в этом направлении», – говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер-министр Украины поблагодарил своего грузинского коллегу за поддержку Украины на международной арене, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Говоря о недавней военной активизации России вдоль границ Украины и временно оккупированном Крыму, премьер-министр Грузии подтвердил обеспокоенность грузинской стороны развитием событий и подтвердил решительную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В беседе также были затронуты торгово-экономические отношения между Грузией и Украиной. Было отмечено, что важно приложить совместные усилия для дальнейшего развития и углубления сложившегося экономического сотрудничества между двумя странами.

Стороны обсудили прогресс, достигнутый в процессе интеграции в НАТО, и отметили, что членство в Североатлантическом союзе является одним из основных приоритетов внешней политики и политики безопасности двух стран. В этом контексте были подчеркнуты сотрудничество по вопросам безопасности Черного моря и важность безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

Премьер-министр Грузии пригласил своего украинского коллегу посетить Тбилиси с официальным визитом в удобное время, – пишет Первый канал Грузии.