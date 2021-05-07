День победы над фашизмом в этом году отметят в тбилисском парке Киквидзе

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел сегодня расширенное совещание по вопросам подготовки к курортному сезону. Бжания отметил, что в этом году предполагается большой поток туристов.

«Нам необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание к нам приехать еще не раз», – сказал он.

С докладом о ходе подготовки к курортному сезону выступил министр туризма Теймураз Хишба. По его информации, в Абхазии функционирует 450 средств размещения, вместимость которых составляет порядка 25 тысяч койко-мест.

Хишба отметил, что в этом году Абхазия вошла в десятку самых востребованных направлений для путешествий среди россиян, – пишет «Апсныпресс».

«В 2020 году Абхазию посетило более 600 тысяч российских туристов (за весь 2019 г. их было около 1,1 миллиона), то есть более половины 2019 г. Этому способствовала как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма осталось для них закрытым», – заявил Хишба.

В период майских праздников ожидается, что Абхазию посетят около 20 тысяч туристов, что на 50% выше, чем в 2019 году. На сегодняшний день средний процент загрузки санаторно-курортных и гостиничных организаций на майские праздники составляет около 80 %, а уровень бронирования на летний период – более 70 %. При этом цены в мае находятся на уровне 2020 года, «в высокие даты рост составляет максимум 10% по отношению к ценам 2020 года».

Также Хишба рассказал о планах Минтуризма, в том числе направленных на популяризацию абхазских курортов и развития туристического бренда. Он озвучил и существующие проблемы. В их числе: физический износ основных производственных фондов современного туристского комплекса; сезонность работы рекреационного хозяйства; недостаточность объема номерного фонда гостиничного комплекса, включающего в себя отели первого, среднего и экономического класса, а также неполноценность его структуры, способной удовлетворить потребности в размещении различных социальных групп туристов и гостей; слабая развитость инфраструктурного обеспечения отрасли.

Глава абхазского правительства Александр Анкваб поинтересовался у министра туризма, какой процент из общего числа туристов, посетивших Абхазию в 2019 г. составили те, кто приехал на однодневные экскурсии.

«Эта цифра соответствует показателям советских времен 1989 года. СМИ распространят эту информацию по миру. Закономерно встает вопрос: если нас посетило столько отдыхающих, где заработанные деньги?» – спросил Анкваб.

Глава Минтуризма ответил, что, действительно, большая часть людей, посетивших Абхазию – это те, кто приезжал на однодневные экскурсии. Их около 700 тысяч человек. Остальная часть – это те, кто отдыхал в Абхазии от пяти дней и больше.

Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на граждан России, пересекающих де-факто границу с Абхазией и Южной Осетией, новые ограничения, введенные ведомством, не распространяются.