Коронавирус в Грузии: 1 089 случаев заражения за сутки, 18 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 089 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,84%, за последние две недели – 5,98%, а за последнюю неделю – 6,55%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 321 919.

Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 607. В Имерети выявлено 108 фактов, в Аджарии – 102, в Самегрело и Земо Сванети – 83, в Квемо Картли – 82, в Кахетии – 64, в Мцхета-Мтианети – 25, в Шида Картли – 24, в Гурии – 22, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 281.

Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.

На данный момент в Грузии 16 623 активных случаев коронавируса. Из них 4 386 пациента (более 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 514 инфицированных, в Аджарии – 499, в Имерети – 461. Состояние 909 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 189 человек.

11 425 граждан (более 68% активных случаев) лечатся на дому, а 812 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 72 гражданина, в самоизоляции остаются более 32,2 тысячи человек.