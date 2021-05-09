В Южной Осетии простились с общественно-политическим деятелем Иналом Мамиевым

В Цхинвали, сегодня, 9 мая, проводили в последний путь общественно-политического деятеля Инала Мамиева. Его похоронят на западной окраине города, в Национальном пантеоне. Проститься с Мамиевым пришли представители руководства самопровозглашенной республики Южная Осения во главе с президентом Анатолием Бибиловым, российский посол Марат Кулахметов, экс-президент Леонид Тибилов и другие.

Мамиев Инал Димитриевич родился 6 мая 1934 года в Цхинвали (Сталинире) ЮОАО. В 1960 году окончил инженерно-экономическом факультете Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе. С 1960 года по 1962 года работал на заводе «Электровибромашина». В 1998 г. по май 1992 г. являлся главным экономистом завода «Эмальпровод» и депутатом Верховного Совета II-го созыва. В 1999 году был назначен первым заместителем председателя Верховного Совета республики III созыва.

В 2002 году стал главой президентской администрации. Занимал также должность заместителя председателя правительства. В 2011 году был назначен помощником-консультантом в Контрольно-счетную палату республики.

В июне 2014 года был избран депутатом VI созыва югоосетинского парламента от политической партии «Единая Осетия». Стал первым заместителем председателя парламента. С июня 2014 г. занимал должность первого заместителя председателя югоосетинского парламента.

Был удостоен таких наград, как Орден Почета, медаль «За доблестный труд», медаль «За трудовые успехи», ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Южная Осетия».