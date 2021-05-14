«Стратегия Агмашенебели» работает над созданием собственной фракции в парламенте

Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» работает над формированием собственной фракции в парламенте Грузии. Об этом заявила депутат от партии Теона Акубардия.

На сегодняшний день для создания фракции необходимо минимум шесть депутатов. По итогам парламентских выборов «Стратегия Агмашенебели» получила четыре мандата.

«Стратегия Агмашенебели» работает над связанными с фракцией вопросами. Вы знаете, что, исходя из документа Шарля Мишеля, планируются поправки в Конституцию. Соответственно, мы рассматриваем все возможные пути», - заявил Акубардия в эфире телеканала «Рустави 2».

По ее словам, лидер партии Георгий Вашадзе на данный момент находится с рабочим визитом за рубежом.

Накануне стало известно о создании первой оппозиционной фракции в парламенте – «Лело – партнерство для Грузии». К членам партии «Лело» – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анне Нацвлишвили и Давиду Усупашвили, присоединились независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.

Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций, даже в том случае, если «Единое национальное движение» продолжит бойкот. По его словам, в ближайшем будущем планируется упростить существующие механизмы, после чего формировать парламентскую фракцию смогут четыре депутата, вместо шести.