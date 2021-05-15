Батумский международный аэропорт принял первый пассажирский рейс после ремонта

Батумский международный аэропорт сегодня, 15 мая, принял первый пассажирский рейс после реконструкции. Об этом сообщает компания-оператор грузинских аэропортов TAV Georgia.

15 мая Air Astana доставила в столицу Аджарии 115 пассажиров из Казахстана. В течение летнего сезона рейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы будут выполняться три раза в неделю - по воскресеньям, понедельникам и средам, на самолетах типа Airbus 320.

По информации Минэкономики Грузии, в ближайшее время регулярные рейсы в Батуми также начнут выполнять из Саудовской Аравии, Украины и Польши. В частности, бюджетная авиакомпания Flynas будет летать в столицу Аджарии из Эр-Рияда, LOT Polish Airlines – из Варшавы, а «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) – из Киева.

После реконструкции пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась. В эксплуатацию введен новый терминал и теперь за год здесь смогут обслужить 1,2 миллиона пассажиров.

Строительные работы в аэропорту начались в июне 2020 года и были завершены за полгода. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов.