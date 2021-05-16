В Тбилиси неизвестные обстреляли машину, есть пострадавшие

В Тбилиси неизвестные обстреляли автомобиль, один человек ранен, сообщает телеканал Formula.

Инцидент произошел сегодня днем в Надзаладевском районе. По словам очевидцев, к машине, остановленной на пересечении улиц Худадова и Манджгаладзе, приблизился другой автомобиль, из которого и были произведены выстрелы. После стрелявшие скрылись.

Согласно распространившейся информации, в обстрелянной машине находились три человека. Утверждается, что ранен был только водитель. Где находится автомобиль и сидевшие в нем лица, на данном этапе неизвестно.

Свидетелями стрельбы были десятки человек, которые присутствовали на воскресной службе в местной церкви. Судя по всему, о факте в полицию никто из них не сообщил. Как передает телеканал «Мтавари», сотрудники МВД Грузии появились на месте спустя пару часов. В настоящее время территория оцеплена желтыми лентами и на месте работают эксперты-криминалисты.

Formula описывает произошедшее как криминальную разборку. Журналисты предполагают, что участники пытаются «замолчать» случившееся, используя свои связи в криминальном мире.