Король Испании и премьер Грузии открыли туристическую выставку в Мадриде

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией сегодня открыли в Мадриде международную туристическую выставку FITUR-2021. Грузия принимает участие в международной выставке как страна-партнер.

Туристические возможности Грузии представлены на выставке, которая пройдет с 19 по 23 мая, баннерами и специальным стендом, кроме того, на главном экране выставки транслируются видеоролики о туризме в Грузии. В рамках мероприятия запланированы презентации и информационные встречи с представителями СМИ и международной туристической индустрии, – пишет агентство «Новости-Грузия».

«Для меня большая честь, что мы представлены в Испании на выставке FITUR. Сегодня утром у нас вместе с королем Испании была возможность осмотреть выставку. Как вам известно, здесь участвуют примерно 100 стран, мы занимаем среди них почетное место. Это реальное послание о том, что мир постепенно возвращается к нормальной жизни, и мы должны быть готовы к тому, чтобы начать активно принимать туристов», – заявил Гарибашвили.

По словам премьера, решающую роль в вопросе восстановления туризма играет вакцинация, управление и контроль эпидемиологической ситуацией, а также ответственное отношение со стороны граждан.

«Весь мир мотивирован вернуться к нормальной жизни и все мы вместе будем готовы принять туристов в Грузии», – отметил Гарибашвили.

Выставка в Мадриде является одним из крупнейших событий в туристической индустрии. В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. Событие освещали более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.

В этом году Грузия также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках «FITUR» с 5 мая по 4 июня.