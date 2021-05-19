Натия Турнава: «Думаю, что к летнему сезону нам удастся открыть сухопутные границы»

Израиль нанёс во вторник новую серию авиаударов по сектору Газа, подчеркнув, что были атакованы цели, связанные с боевиками.

В результате операции, которая началась вскоре после полуночи, было разрушено, в том числе, шестиэтажное здание, повреждён ряд дорог и других объектов инфраструктуры. Из сектора, находящегося под контролем радикальной группировки ХАМАС, по Израилю были выпущены десятки ракет.

Вечером в понедельник шесть снарядов в сторону Израиля запустили из Ливана, при этом границу они не преодолели. Военные ответили артиллерийским огнём. О пострадавших и разрушениях на этом участке не сообщается.

По информации израильских военных, за несколько дней вооружённого противостояния ХАМАС и другие палестинские группировки выпустили с территории сектора Газа около 3350 снарядов, из них 200 – за 17 мая. Армейское руководство одновременно утверждает, что при израильских обстрелах были убиты не менее 130 боевиков.

По сведениям властей в секторе, с прошлой недели там погибли более 200 человек, включая 61 ребёнка, свыше 1400 жителей – ранены. 38 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, 2500 тысячи - лишились крова. В Израиле 10 убитых, в том числе ребёнок, и сотни раненых.

Палестинцы в Израиле, в Иерусалиме, а также жители Западного берега Иордана, проводят во вторник всеобщую забастовку. К ней призвали лидеры палестинской диаспоры в Израиле, составляющей около 20 процентов населения, и Палестинская национальная администрация.

Совет безопасности ООН планирует собраться 18 мая на экстренное совещание по ситуации на Ближнем Востоке. Срочное совещание по вопросам прекращения насилия во вторник проводят также министры иностранных дел стран-членов ЕС.

Израильская авиация атакует цели в секторе Газа с 10 мая после того, как ХАМАС начал ракетные обстрелы после нескольких дней беспорядков и столкновений вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, реагируя на призывы мирового сообщесва прекратить боевые действия, повторил вечером 17 мая, что его страна будет продолжать удары по "целям террористов" в Газе столько времени, сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности для всех израильских граждан.

Президент США Джо Байден, обращаясь к Нетаньяху в понедельник, заявил, что поддерживает идею прекращения огня в регионе, но твёрдо поддерживает право Израиля на самооборону и защиту он неизбирательных ударов. Схожие комментарии из Вашингтона поступали и ранее. Одновременно Белый дом призывает Израиль обеспечить защиту "невинных граждан".

В международных усилиях по достижению договорённостей о прекращения огня сейчас задействованы Франция, Египет, Иордания.