ФРГ: США не будут ужесточать санкции против «Северного потока - 2»

Сегодня в сухумской поликлинике №3 в Синопе заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В поликлинику привезли первую партию вакцин «Спутник-V».

Ранее вакцинация проводилась лишь в городской поликлинике №1, на первом этаже которой оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации.

Посмотреть работу нового пункта вакцинации приехал министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба.

«По нарастающей увеличивается количество человек, которые хотят прививаться. Сегодня мы открыли дополнительный пункт вакцинации, посмотрели готовность, как работает медперсонал, условия логистики и хранения вакцины. Все необходимые условия будут соблюдены, на всех этапах осуществляется контроль. Все мероприятия по вакцинации проходят строго в соответствии с перечнем требований», – сказал он.

Глава Минздрава отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, затем работники социальной сферы, правоохранительных органов. Тем не менее, записаться на вакцинацию может любой желающий. В поликлинике составляют списки и вызывают пациентов на прививку.

Как пишет «Апсныпресс», сегодня по списку вакцинацию проходят первые 15 человек. Столько же доставлено в поликлинику и доз вакцин в специальном контейнере. Вакцины со склада будут поступать ежедневно согласно потребностям медучреждения.

Заявки на вакцину от населения поступают в регистратуру поликлиники, также организована «горячая линия» по которой можно записаться. Вакцинация будет проводиться ежедневно по будням в обычные часы работы поликлиники с 9:00 до 16:00.

«Мы создаем единый список. Заранее обзваниваем записавшихся, чтобы еще раз убедиться, что люди придут, поскольку количество поступающих вакцин будет основано на этих списках», – сказала главврач поликлиники Галина Горгунова.

Перед вакцинацией каждый человек проходит в кабинет, где его встречают главврач поликлиники, терапевт и медсестра. После проведения термометрии, измерения давления и сатурации, проводится опрос пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, врач заполняет анкету вакцинируемого. Также человеку называют дату, когда ему необходимо прийти повторно для введения второго компонента вакцины.

«Если у человека нет аллергических реакций, последние полгода он не болел ковидом и на данный момент нет заболеваний в острой форме любого характера, то прививка не противопоказана», – пояснила Горгунова.

После проведения самой процедуры вакцинации пациент должен провести полчаса в поликлинике, а затем может отправляться домой. После вакцинации медсестра предупреждает о стандартных ограничениях в течение трех дней – беречь место укола от контакта с водой, не переутомляться и не пребывать долго на солнце.