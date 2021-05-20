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Производство штурмовых винтовок M4 начнется в Грузии к концу года
Совместное грузино-израильское предприятие к концу текущего года начнет производить в Грузии автоматическое огнестрельное оружие типа M4 (американские штурмовые винтовки).
Как сообщила накануне, 19 мая пресс-служба министерства обороны Грузии, соглашение о сотрудничестве подписал глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе с представителями израильской компании, название которой не уточняется.
Производство будет размещено на территории расположенного в Тбилиси государственного военного научно-технического центра «Дельта». Как отмечают в пресс-службе, под руководством «Дельта» на заводе, оборудованном современной техникой, будет происходить полный технологический процесс производства штурмовых винтовок.
Сообщается, что в будущем рассматривается увеличение функциональной нагрузки производства и обсуждается возможность производства различного огнестрельного оружия и аксессуаров.
«Также на заводе будет возможность работы над модернизацией различного типа оружия», – говорится в сообщении.
В Минобороны отмечают, что произведенное оружие будет передаваться Силам обороны Грузии, а также планируется производить продукцию на экспорт.
Другие новости дня
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в Грузии превысило 100 тысяч
В Грузии число введенных доз вакцин от COVID-19 достигло 101 415. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний Грузии.
По информации ведомства, число граждан, привитых двумя дозами вакцины, достигло 15 874. За сутки были вакцинированы 4233 человека.
Накануне, 19 мая в стране было выявлено 1104 новых случая коронавируса, выздоровели 1603, скончался 21 пациент.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4540 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 334 705, выздоровевших – 315 254.
«Обещал трудоустроить женщину в ФСБ» – в Москве задержали гражданина Грузии
30-летний гражданин Грузии задержан в Москве за мошенничество. Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, он обещал трудоустроить женщину в Федеральной службе безопасности России.
«В полицию обратилась безработная 39-летняя жительница Сергиева Посада, которая сообщила, что ее обманули, обещав трудоустроить в отдел кадров ФСБ России. За это она отдала 50 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.
Предполагаемый мошенник, обещавший женщине работу, был задержан в кафе в центре Москвы оперативниками МВД и ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ.
За слова 15-летнего школьника извинились его родственники. Ранее Кадыров пригрозил его «уничтожить»
Отец и родственники пользователя инстаграма, который в одном из комментариев назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "шайтаном", извинились перед ним. Два видео с извинениями опубликовал телеканал "Грозный".
Как утверждается в сюжете телеканала, автором комментария стал 15-летний школьник из Дагестана, живущий в Подмосковье.
На одном из видео отец попросил прощения "за неправильное воспитание 15-летнего сына" и пообещал "в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез". В это время сам подросток сидел рядом с отцом.
На втором видео сидят пять мужчин, как утверждается, родственники подростка. "Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родня этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения", — говорит один из мужчин, не смотря в камеру.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети Instagram пригрозил уничтожить одного из комментаторов. Пользователь соцсети написал Кадырову: "Ты не человек, ты просто шайтан". Глава Чечни обратил внимание на эти слова, зачитал их в прямом эфире и сделал скриншот, судя по звуку из опубликованной записи.
Жителей Чечни регулярно заставляют извиняться за сказанные слова или ролики, комментарии и прочие действия, которые не нравятся властям республики. Так один житель Чечни попросил прощения за ролик, в котором высмеял продуктовый набор из хлеба и помидоров, полученный от властей. На том же телеканале Грозный.ТВ отчитали "колдунью", которая призналась, что она "хуже шайтана". Извиняться пришлось и 16-летнему Магомеду, который в соцсетях назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "неверным". Самого подростка, его мать и дядю заставили принести извинения по национальному телевидению, причем специальный репортаж на эту тему длился 46 минут.
В мае прошлого года во время пандемии коронавируса работники центральной больницы Гудермесского района в Чечне извинились в эфире государственной телекомпании и признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты.
В июле 2020 года брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева принес извинения за то, что его родственник публично критиковал Кадырова. Его видеообращение появилось вскоре после убийства в Вене политэмигранта Мамихана Умарова, который также негативно высказывался о властях Чечни.
В октябре 2020 года родственники живущего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова, который выступал с критикой чеченских властей на своем ютуб-канале, прокляли его. Они записали специальное видеообращение, где по очереди оскорбляли блогера и требовали от него прекратить критиковать власти республики. Также родственники попросили прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова за публичную деятельность Магомадова.
В Рейкьявике прошла встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена
В среду в Рейкьявике прошла первая встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.
Министры обсудили широкий круг вопросов, включая предложение президента США Джо Байдена провести американо-российский саммит. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил встречу как "конструктивную" и выразил надежду на то, что переговоры президентов США и России откроют путь для улучшения отношений между двумя странами. Представитель Госдепартамента заявил о том, что Госсекретарь Блинкен настаивал на необходимости освобождения двух американских граждан, находящихся в российских тюрьмах, выразил тревогу по поводу состояния здоровья Алексея Навального, а также беспокойство акциями российских властей против Радио Свобода/Свободная Европа и " Голоса Америки" в России.
Перед началом встречи оба министра сделали заявления.. Блинкен, в частности, повторил ранее неоднократно высказанную позицию нынешней американской администрации о том, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По его словам, "не секрет, что позиции стран расходятся, но по многим направлениям их интересы пересекаются". "Если же Россия будет действовать против нас и наших партнёров агрессивно, мы будем вынуждены ответить", - сказал Блинкен.
Сергей Лавров, в свою очередь, также заявил, что Россия и США должны сотрудничать по темам, где интересы двух стран совпадают. Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать с США любые вопросы на взаимоуважительной основе и с "фактами на столе". По словам российского министра, он рассчитывает обсудить с Блинкеном Иран, Северную Корею, Афганистан и то, как дальше развивать двусторонние отношения.
Переговоры прошли на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений. В апреле США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. Москва позднее ответила зеркально. 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных государств, в который вошли Соединённые Штаты.
В Исландии на этой неделе организованы консультации глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Арктического совета.
Китайский марсоход прислал первые фото и видео с места посадки
Китайский марсоход «Чжужун» прислал первые фотографии и два коротких видео с места посадки. Они опубликованы на сайте космического агентства КНР. На кадрах можно увидеть, как ровер покидает свою капсулу, которую он использовал при входе в атмосферу Красной планеты. Остальные два изображения показывают вид с платформы, на которой стоит аппарат, а также его солнечные панели.
Фото демонстрируют, что марсоход успешно преодолел критически значимые этапы посадки и развертывания, пишет Би-би-си. К работе готовы все ключевые элементы – солнечные панели для питания робота, антенна для связи с Землей и пандус, по которому аппарат скатится, чтобы приступить к выполнению миссии.
Ровер расположился в регионе под названием Равнина Утопия – округлая низменность диаметром около 3300 километров, где выполнял свою миссию американский марсоход «Викинг-2» в 1976 году. Впадина образовалась на заре формирования Марса в результате столкновения планеты с крупным небесным телом. Предполагается, что в этом месте могут быть скрыты большие запасы льда.
Марсоход оборудован двумя оптическими и одной мультиспектральной камерами, метеостанцией, анализатором грунта, георадаром и магнитометром. Аппарату предстоит детально изучить область и попытаться отыскать возможные следы жизни.
Китай стал лишь второй после США державой, которой удалось посадить на Марсе аппарат и запустить его для дальнейшего длительного функционирования. В российской прессе можно встретить утверждения о первенстве Советского Союза в этом вопросе, однако это верно лишь с технической точки зрения. Хотя СССР действительно стал первой страной, чей марсоход совершил мягкую посадку на Красной планете в 1974 году, сигнал от ровера «Марс-3» прервался через 15 секунд, после чего он замолчал навеки. Предыдущая попытка СССР посадить аппарат на Красную планету и вовсе провалилась. После этого Москва свернула марсианскую программу.
В то же время США с 1997 года успешно посадили на Марсе пять роверов, каждый из которых проработал месяцы и годы. Всего с 1976 года NASA посадило на Марсе 10 аппаратов – подвижных и мобильных, из которых только один не смог сесть и не справился с поставленными задачами.
В настоящее время на Красной планете выполняют миссии пять роботов. Четыре из них – американские, в том числе первый в истории вертолет, которому удалось взлететь в марсианской атмосфере.
Хотя для КНР посадка марсохода стала прорывом, Чжужун больше похож на американские Spirit и Opportunity – аппараты прошлого поколения. Китайский ровер в четыре раза легче, чем Perseverance, который весит более тонны.
В следующем году отправить марсоход на Марс попробует и Европейское космическое агентство. Ранее оно дважды терпело фиаско.
COVID-19 в Абхазии: 27 новых случаев инфицирования, один - летальный
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 182 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 50 человек, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском госпитале скончался пациент 89 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 102 человека. Зарегистрировано 227 летальных случаев. Выздоровели 14 208 человек.
ФРГ: США не будут ужесточать санкции против «Северного потока - 2»
В руководстве Германии подтвердили сведения о том, что Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против компании-оператора строящегося газопровода «Северный поток - 2».
С заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. На встрече с журналистами он сказал, что 19 мая Госдепартамент собирается опубликовать отчет о санкциях в отношении ряда организаций. Одновременно, как отметил Маас, известно о существовании «президентских отказов» относительно санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора – гражданина Германии Маттиаса Варнинга.
«Мы восприняли это как конструктивный шаг. И мы рады продолжить обсуждение с нашими партнерами в Вашингтоне», - сказал Маас, отметив, что обсудил ситуацию с госсекретарем Энтони Блинкеном. «Немецкая волна» приводит слова Мааса о том, что в Берлин рассматривает решение не ужесточать санкции «как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена».
Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена откажется от новых санкций против «Северного потока - 2» сообщили со ссылкой на анонимные источники портал Axios и агентство Reuters. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что приветствует сообщения американских СМИ. Песков добавил, что «факт появления таких публикаций сам по себе достаточно позитивный.
Израиль подвергся третьему за неделю обстрелу со стороны Ливана
Четыре ракеты были выпущены в среду по Израилю с территории юга Ливана, что стало третьим таким обстрелом менее чем за неделю.
Источник в ливанской армии сообщил France-Presse, что ракеты были запущены из района Сур. Однако кто несет за это ответственность, собеседник агентства не уточнил.
Израиль ответил артиллерийским огнем. По информации израильских военных, одну ракету удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны, три других, судя по всему, упали в незаселенных местах. Сообщений о пострадавших при обстрелах не поступало.
С начала прошлой недели продолжается новый виток вооруженного противостояния между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Массированные удары с воздуха Израиль наносит по Газе с 10 мая, когда ХАМАС запустил ракеты в сторону Иерусалима. Эскалации предшествовали столкновения у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме – на фоне судебного разбирательства дела о выселении ряда палестинских семей.
Руководство Израиля подчеркивает, что военные атакуют в секторе Газа объекты, связанные с боевиками, и что израильская армия намерена продолжать операцию до тех пор, пока не будет уверенности в восстановлении спокойствия и безопасности израильских граждан.
Соединенные Штаты, которые считаются союзником Израиля на Ближнем Востоке, заявляют, что поддерживают право этой страны на самооборону. Но одновременно Вашингтон подчеркивает, что поддерживает идею прекращения огня в регионе.
В среду президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что «ожидает значительной деэскалации конфликта», передает Би-би-си.
Профсоюзы говорят о тяжелых условиях работы граждан Грузии в Германии
Уехавшие на сезонные работы в Германию граждане Грузии работают в тяжелейших условиях и не получают обещанную зарплату, сказано в сообщении Объединения профсоюзов Грузии. «Речь идет о 24 гражданах страны. Они получают всего 3 евро в час, вместо обещанных 9 евро, и проживают в невыносимых условиях», - отмечают профсоюзы.
Объединение профсоюзов обратилось к послу Германии в Грузии с просьбой изучить вопрос и призвало министра здравоохранения и социальной защиты Екатерину Тикарадзе заинтересоваться состоянием граждан Грузии в срочном порядке. Профсоюзы напоминают, что именно Агентство содействия трудоустройства при Минздраве является организатором отправки граждан в Германию. Кроме того, Объединение профсоюзов Грузии планирует ознакомить с данной проблемой и Объединение профсоюзов Германии.
По данным грузинской службы Радио Свобода с 14 апреля по 15 мая 2021 года в Германии на сезонные работы из Грузии отправились всего 4 группы, в каждой было 54 человека, то есть всего 216 человек. Правительство Грузии, стремясь решить проблему с высоким уровнем безработицы в стране, заключило соглашения с рядом стран для легальной отправки граждан на сезонные работы. На сегодня такая работа для граждан Грузии доступна в Германии и Израиле. Ожидается, что до конца года у граждан Грузии появится возможность отправиться на заработки и во Францию.
- Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии было подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение 1-3 месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата определена в размере 9,5 евро в час с вычетом налогов и оплаты за питание и проживание.
Натия Турнава: «Думаю, что к летнему сезону нам удастся открыть сухопутные границы»
Министр экономики Грузии Натия Турнава прогнозирует, что туристическая индустрия страны в текущем году восстановится на 30, возможно 50 процентов. Об этом она заявила в Мадриде, где проходит международная туристическая выставка FITUR-2021.
«Многое зависит от глобальной пандемии, но вакцинация началась, настрой очень хороший, и мы видим, что к нам уже приезжают многие группы из разных стран», – сказал Турнава.
По словам министра, увеличилось количество туристов, прибывающих в Грузию из стран Персидского залива, Израиля, Евросоюза и соседних стран.
«Открытие сухопутной границы будет содействовать более активному притоку туристов из соседних стран, над чем мы и работаем. Думаю, что к летнему сезону нам удастся открыть сухопутные границы с соблюдением очень серьезного контроля, примерно по такому же принципу, как мы отрыли воздушную границу», – сказала Турнава.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Многие авиакомпании уже возобновили рейсы в Грузию. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов.
Король Испании и премьер Грузии открыли туристическую выставку в Мадриде
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией сегодня открыли в Мадриде международную туристическую выставку FITUR-2021. Грузия принимает участие в международной выставке как страна-партнер.
Туристические возможности Грузии представлены на выставке, которая пройдет с 19 по 23 мая, баннерами и специальным стендом, кроме того, на главном экране выставки транслируются видеоролики о туризме в Грузии. В рамках мероприятия запланированы презентации и информационные встречи с представителями СМИ и международной туристической индустрии, – пишет агентство «Новости-Грузия».
«Для меня большая честь, что мы представлены в Испании на выставке FITUR. Сегодня утром у нас вместе с королем Испании была возможность осмотреть выставку. Как вам известно, здесь участвуют примерно 100 стран, мы занимаем среди них почетное место. Это реальное послание о том, что мир постепенно возвращается к нормальной жизни, и мы должны быть готовы к тому, чтобы начать активно принимать туристов», – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, решающую роль в вопросе восстановления туризма играет вакцинация, управление и контроль эпидемиологической ситуацией, а также ответственное отношение со стороны граждан.
«Весь мир мотивирован вернуться к нормальной жизни и все мы вместе будем готовы принять туристов в Грузии», – отметил Гарибашвили.
Выставка в Мадриде является одним из крупнейших событий в туристической индустрии. В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. Событие освещали более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.
В этом году Грузия также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках «FITUR» с 5 мая по 4 июня.
ЕС откроет границы для полностью вакцинированных туристов
Власти Евросоюза договорились об открытии границ для туристов, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса. Такое решение в среду утвердили послы 27 стран ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Соответствующий список стран, жители которых смогут посетить Евросоюз, будет подготовлен в течение недели. Уже известно, что в него войдут Великобритания и ряд других государств. Среди них будут и те страны, граждан которых пустят в ЕС независимо от того, сделали ли они прививку. Речь идет о семи странах, среди которых – Австралия, Израиль и Сингапур.
Главным критерием при отборе станет показатель заболеваемости: в соответствующей стране должно быть не более 25 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек за предшествовавшие 14 дней.
В то же время есть и другое важное требование: туристам, от которых на границе ЕС потребуют показать "паспорта вакцинированных", необходимо будет доказать, что они сделали прививку именно той вакциной, которая получила одобрение со стороны европейского регулятора. К этим препаратам не относится российский "Спутник V": он до сих пор находится на стадии проверки в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Нет в списке утвержденных EMA вакцин и китайских препаратов Sinopharm и Sinovac.
В ответ на запрос DW Минздрав ФРГ сообщал, что ситуация с допуском "Спутника" "по-прежнему без изменений", поскольку, по данным ведомства, российская сторона до сих пор не представила необходимых документов. Аналогичные претензии ранее предъявлял к "Спутнику" и бразильский регулятор, который назвал разработку института Гамалеи "небезопасной" и в итоге отказался регистрировать российский препарат.
Ранее международная группа специалистов в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, усомнилась в безопасности и эффективности "Спутника". До этого те же авторы на страницах Lancet выступили к жесткой критикой результатов, полученных на первых двух этапах испытаний "Спутника": ученые заподозрили откровенную фальсификацию.
К настоящему моменту EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
На грузино-турецкой границе задержаны граждане Конго и Ганы
Один гражданин Ганы и один гражданин Конго задержаны при попытке незаконно перейти из Грузии в Турцию. Грузинские пограничники задержали нарушителей в секторе «Чарали» близ Ахалцихе, – пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения государственной границы группой лиц». Задержанным грозит лишение свободы сроком от четырех до пяти лет.
Югоосетинский парламент отказал прокуратуре в лишении двух депутатов неприкосновенности
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетии не поддержал представления генпрокурора о лишении неприкосновенности двух оппозиционных депутатов – Александра Плиева и Давида Санакоева.
Как пишет агентство «Рес», представления были направлены в парламент еще полгода назад, накануне их рассмотрели на заседании комитета и президиума.
Вопрос на сессию вынес глава парламентского комитета по законодательству и законности Алан Габатты. 17 депутатов проголосовали против лишения неприкосновенности вице-спикера Александра Плиева, остальные воздержались. По вопросу Давида Санакоева отказали генпрокуратуре 18 депутатов.
Ранее на заседании комитета председатель профильного комитета Алан Габатты ознакомил присутствующих со статьями, по которым генеральная прокуратура возбудила дела в отношении действующих депутатов.
«Так, Давид Санакоев обвиняется по статье 128.1.п.2 (клевета, содержащаяся в публичном выступлении), а Александр Плиев - по статье 292 п.2, статье 327 п.2 и статье 316 (служебный подлог, подделка паспорта гражданина или удостоверения и укрывательство преступлений соответственно)», – говорится в сообщении пресс-службы парламента.
Радио Свобода обратилось с иском в ЕСПЧ против властей России
ООО "РСЕ/РС", представляющее в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Причиной стало использование российскими властями законов о так называемых СМИ-иностранных агентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства, и, в частности, практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
14 мая представители Службы судебных приставов вручили в Московском бюро медиакорпорации уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям. В тот же день были заблокированы банковские счета ООО "РСЕ/РС". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых жёстких правил маркировки журналистских публикаций.
Общая сумма штрафов по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 80 миллионов рублей. Медиакорпорация обжалует наложение всех штрафов в устновленном законом порядке, однако суды отклонили уже более 140 поданных ООО "РСЕ/РС" апелляций.
В случае, если штрафы не будут выплачены, власти угрожают заблокировать доступ к сайтам медиакорпорации на территории России, а администрация ООО подвергается риску уголовного преследования. В связи с этим иск в ЕСПЧ содержит просьбу рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как "задержка может привести к необратимым последствиям".
Согласно позиции медиакорпорации, такое применение законодательства о "СМИ-иностранных агентах" нарушает 10-ю статью Конвенции о правах, гарантирующую право каждого человека свободно выражать своё мнениё, а также распространять информацию и идеи без какого-либо ограничения. В жалобе отмечается: в случае, если практика российских властей не будет оценена Европейским судом, она может применяться и к другим немногочисленным независимым СМИ, работающим на российском рынке.
- В мае Министерство юстиции России внесло в список "СМИ-иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, отмечая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия.
- Русскоязычные проекты РСЕ/РС, включая Русскую службу, её региональные сайты, а также телеканал Настоящее Время, внесены в список иностранных агентов в конце 2017 года. Медиакорпорация, считая это решение несправедливым и юридически спорным, тем не менее соблюдала нормы российского законодательства, однако отказывается выполнять новые требования о маркировке публикаций, расценивая их как попытку прямого вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.
- Ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работать в России. "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи", – подчеркнул Флай. – Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
- В апреле ЕСПЧ отклонил ходатайство ООО "РСЕ/РС" принять обеспечительные меры, предусматривающие мораторий на исполнение российских судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Вместо этого ЕСПЧ предложил ООО "РСЕ/РС" направить иск против действий российских властей.
Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу
Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из международного Договора по открытому небу, который предусматривал взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира.
11 мая законопроект о денонсации договора внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. 2 июня это решение предстоит утвердить Совету Федерации, после чего документ поступит на подпись президенту. Через шесть месяцев после утверждения денонсации главой государства Россия выйдет из Договора.
- В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанных только Россией сепаратистских республик на территории Грузии и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
- В январе о намерении России покинуть договор объявил российский МИД. Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябов заявил, что Москва не видит оснований для пересмотра позиции по ДОН. Ранее Госдепартамент США призывал Москву "предпринять шаги, чтобы вернуться к выполнению договора".
- Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет участникам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга для контроля над перемещениями армий и военной техники.
Бжания проявил шаткость во внешней политике, она истолкована Грузией как наша слабость – «Аруаа»
Руководство организации ветеранов «Аруаа» вновь призывает президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания добровольно уйти в отставку.
«Мы предлагаем Бжания уйти в отставку, потому что он проявил шаткость во внешней политике, которая истолкована Грузией как наша слабость и готовность дать свою независимость. Мы не можем себе позволить, чтобы глава государства заигрывал с врагом, который последовательно укрепляет свои вооруженные силы в надежде на реванш. Колебания нынешнего президента унизительны для нашего народа – народа-победителя. Ни у кого не должно оставаться сомнений, что в случае нападения мы будем сражаться за нашу родину до последней капли крови. Именно такую стойкость и уверенность в себе должен демонстрировать главнокомандующий», – заявил член Высшего совета «Аруаа» Хына Думава.
На брифинге оппозиционеры еще раз заявили, из Концепции внешней политики, утвержденной Асланом Бжания, необходимо убрать слова о «многоуровневых переговорах с Грузией». Ранее Бжания говорил, что готов выполнить данное требование.
«Мы не допустим визита грузинских политиков и врагов в Абхазию. И не имеем права принимать какие-либо подарки от заингурских соседей. Наши взаимоотношения с Грузией, которая до сегодняшнего дня не оставила свои реваншистские намерения, определены международным форматом Женевских переговоров с участием России и других стран. Этого вполне достаточно», – отметил Хына Думава.
Прошло пять лет со дня убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория
Пять лет назад, 19 мая 2016 года в селе Хурча был убит 30-летний гражданин Грузии Гига Отхозория.
Грузинский суд установил, что убийство совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня написал в социальной сети, что власти делают все возможное, чтобы со всей строгостью закона наказать виновных в убийстве Гиги Отхозория.
«Сегодня исполняется пять лет со дня убийства молодого патриота Гиги Отхозория возле линии оккупации в Абхазии. Это чудовищное преступление – настоящее лицо оккупации, унесшей жизни Гиги и других наших граждан. Наши власти делают все, чтобы со всей строгостью закона наказать всех виновных в убийстве Гиги Отхозория. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении правовые и международные инструменты, чтобы виновные предстали перед правосудием», – написал Гарибашвили.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани сегодня посетила могилу Отхозория и выразила соболезнования членам его семьи.
«Власти Грузии используют все имеющиеся в распоряжении возможности и рычаги, чтобы привлечь к ответственности виновных в посягательстве на жизнь наших граждан», – заявила Ахвледиани.
COVID-19 в Грузии: 1160 новых случаев, 20 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4519 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
За сутки в стране выявили 1160 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1562). Накануне провели 29 209 тестов: PCR-тестов – 18 023, экспресс‐тестов на антиген – 10 186.
Выздоровели еще 1302 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 333 601, выздоровевших – 313 651.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,11%, за последние 14 дней составляет 4,58%, за неделю – 3,81%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3819 человек, всего администрировано вакцин – 97 153. В стране на данный момент используются препараты AstraZeneca и Sinopharm.
Магомед Багаев официально возглавил югоосетинскую Генпрокуратуру
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня большинством голосов одобрили кандидатуру Магомеда Багаева на должность генпрокурора. 26 депутатов проголосовали «за», один депутат, Давид Санакоев – воздержался.
Как пишет агентство «Рес», новый генпрокурор заявил депутатам, что в своей работе будет жёстким, справедливым «нацеленным на укрепление правопорядка».
Ранее парламент отклонил кандидатуру гражданина России, сочинца Виталия Савченко, а исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен именно Магомед Багаев – он был заместителем экс-прокурора Урузмага Джагаева. 11 мая югоосетинский президент Анатолий Бибилов внес в парламент новое представление о назначении Багаева на должность генерального прокурора.
Магомед Багаев родился в 1978 году в Джавском районе. В 2001 году окончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал в системе прокуратуры Южной Осетии, с 2018 года – заместитель генпрокурора.
Axios: санкции по «Северному потоку-2» стали головоломкой для Госдепартамента
Администрация Байдена, похоже, не намерена вводить санкции в отношении юридических лиц и топ-менеджеров компаний, занятых на достройке газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на свои источника.
Администрация президента Байдена вряд ли будет испытывать на прочность отношения США и Германией из-за этого трубопровода. Байдену и без того непросто совмещать слова и дела в ужесточении подхода к России, говорится в публикации.
Государственный департамент подготовил доклад Конгрессу в котором перечисляет компании, заслуживающие, как считают его авторы, санкций. Источники, знакомые с проектом доклада, сообщили журналистам издания Axios, что речь идёт о нескольких российских специальных судах, занятых на укладке трубопровода.
В Госдепартаменте, как следует из проекта доклада, готовы признать компанию Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига (приятеля Владимира Путина и бывшего офицера разведки Восточной Германии) "достойными" войти в санкционный список. Вашингтон, однако, не хочет применять санкции, которые нанесли бы ущерб национальным интересам США, говорится в статье издания Axios.
Авторы публикации считают, что такая позиция Госдепартамента не вполне совпадает с позицией Энтони Блинкена. При заслушивании его кандидатуры на пост госсекретаря 19 января 2021 года, он сказал, что "решительно настроен" сделать всё возможное для предотвращения достройки "Северного потока-2".
Таким образом, запланированный шаг Государственного департамента создаёт странную ситуацию, обращают внимание авторы статьи. С одной стороны администрация Байдена намерена санкционировать суда, занятые на прокладке трубопровода "Северный поток - 2". С другой - отказывается от санкций в отношении кампании, несущей ответственность за проект в целом.
Аслана Бжания в Дамаске принял Патриарх Антиохийский
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X принял в своей резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, который посещает Дамаск с визитом.
Информация о встрече и видеокадры опубликованы в соцсети – на официальном аккаунте Антиохийского патриархата.
Накануне абхазский президент также встретился с премьер-министром Сирии Хусейном Арнус. Ранее Аслана Бжания принял президент страны Башар Асад.
Кроме того, в Дамаске состоялось торжественное открытие официального представительства абхазской Торгово-промышленной палаты.
Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Энтони Блинкен выразил надежду на сотрудничество с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник посетил Рейкьявик, столицу Исландии, где участвовал в переговорах по изменениям климата и заседании Арктического совета на уровне министров.
Накануне сообщалось, что в среду в Рейкьявике состоится первая личная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечает «Голос Америки», встреча пройдет в период повышенной напряженности в отношениях между США и Россией. Оба министра должны заложить основу для российско-американской встречи на высшем уровне между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Госдепартамент считает, что встреча Блинкена и Лаврова даст возможность обсудить построение «более предсказуемых отношений с Россией». Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил журналистам, сопровождающим Блинкена, что администрация Байдена достигла прогресса в отношениях с Россией в том, что касается продления договора СНВ-3, но она также столкнулась и с трудностями.
В последнее время у США возникли разногласия с Россией по поводу заключения в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, наращивания российского военного присутствия у границ Украины и кибератаки предположительно российских хакеров на крупнейший американский топливопровод. Россия заявила о своей непричастности к атаке. Москва обвинила США в попытках вмешательства в ее внутренние дела, включая приговор Навальному.
Выступая в Рейкьявике глава Госдепартамента дал свою оценку нынешнему периоду в отношениях между США и Россией:
«Мы ясно заявили, что, если Россия пойдет на безответственные и агрессивные акции, которые направлены против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы не оставим это без ответа – не в целях развязывания конфликта или эскалации, а просто потому, что такие действия не должны оставаться безнаказанными».
«В течение многих лет мы сотрудничали во многих важных областях: в образовании, в ликвидации нефтяных разливов, в поиске и спасении людей, в решении проблем загрязнения. Надеемся, что такого рода сотрудничество продолжится и что Арктика останется районом мирного взаимодействия и мирного сотрудничества. В то же время, мы видим, что Россия выдвигает незаконные морские претензии, особенно в том, что касается прохода иностранных судов по Северному морскому пути, что противоречит международному праву. Вот на это нам придется ответить, и мы это сделаем».
«Знаете, как мы обсуждали, мы оба обеспокоены возросшей военной активностью в Арктике, которая увеличивает опасность и вероятность инцидентов, неправильного расчета, а также подрывает достижение нашей общей цели – мирного и устойчивого будущего региона. Мы должны держать это в поле зрения».
«Я думаю, мы должны избегать милитаризации региона. У нас было широкое сотрудничество в прошлом, и надеюсь, что нам удастся его сохранить и в будущем», - заявил Энтони Блинкен.
Что касается ожидаемой в обозримом будущем встречи между Байденом и Путиным, официальных сведений о месте и времени проведения такой встречи пока нет.
Дмитрий Дбар: «По предварительным данным, это были три человека в масках»
Убитому сегодня племяннику Владислава Ардзинба, Кемалу Ардзинба были нанесены три пулевых ранения. Об этом корреспонденту «Эха Кавказа» заявил глава абхазского МВД Дмитрий Дбар.
«Три пулевых ранения было ему нанесено. Насколько нам известно – в пах, в предплечье и в руку. При доставлении в больницу он скончался», – говорит Дбар.
По его словам, по всей Абхазии объявлен план «перехват», в столицу стягиваются дополнительные силы. Он добавил, что сейчас «прорабатываются все версии».
«По предварительным данным, это были три человека в масках», – отметил глава абхазского МВД.
- По данным МВД, в 17.40 часов в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе у дома №6 по ул. Имама Шамиля, в результате который был ранен гражданин Кемал Нодариевич Ардзинба 1975 г.р. Он был доставлен в республиканскую больницу, где скончался от ранений.
- С именем Кемала Ардзинба связано несколько криминальных инцидентов. По информации СМИ, в 2004 году на него было совершено покушение. В прошлом году, когда был обстрелян дом Владислава Ардзинба, в соцсетях писали, что стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали Кемала Ардзинба.
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