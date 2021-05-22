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В Германии ответили на жалобы сезонных рабочих из Грузии
Условия труда граждан Грузии, занятых на сезонных работах в Германии, будут приведены в соответствие с существующими стандартами. Об этом сказано в письменном комментарии федерального Министерства труда и социальных вопросов Германии Общественному вещателю.
На этой неделе Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении прав и тяжелых условиях граждан, которые смогли легально трудоустроиться в Германии благодаря межгосударственному соглашению.
«Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии уделяют особое внимание обеспечению безопасных и привлекательных условий труда для сезонных рабочих, охране их здоровья. Соответственно, жалобы грузинских сезонных работников, предъявленные вами, еще более прискорбны», - говорится в комментарии министерства.
В ведомстве обещают, что незамедлительно проверить сообщения о нарушениях.
Одновременно отмечается, что федеральное агентство по трудоустройству находится в тесном контакте с посольствами Германии в Грузии и Грузии в Германии, а также с грузинским госагентством по содействию трудоустройству.
«Включенные институты тесно сотрудничают, чтобы найти выход как можно скорее. Описанные вами условия труда будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами. Федеральное агентство по трудоустройству Германии будет внимательно следить за указанным вопросом», - отмечено в письме.
За индивидуальное инспектирование и контроль отвечают компетентные региональные органы, страховые институты и таможенный отдел по незадекларированным работам. По информации министерства, эти органы подключатся к разбирательствам, если не прекратятся жалобы граждан Грузии по зарплате.
«Поскольку сотрудники недавно прибыли в Германию, предположительно, они пока не получали зарплату, поэтому мы должны дождаться первой зарплаты. В том случае, если жалобы по поводу зарплаты не прекращаться, несмотря на предоставленную информацию, то к делу подключится таможенный отдел», - говорится в письме.
Если в долгосрочной перспективе трудовые отношения или условия работы не улучшатся, то федеральное агентство позаботится о замене им работодателя.
- Соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Германии было подписано 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания.
- Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.
Другие новости дня
За сутки в Грузии от коронавируса умерли 33 человека
За минувшие сутки в Грузии зарегистрировали 33 смерти от коронавируса – это максимальный показатель с начала года. 8 января в стране было зафиксировано 34 летальных исхода. Согласно данным операционного штаба, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 4 602.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки возросло на 1 071. Данные получены на основании проведения около 30 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,57%, за последние две недели – 4,11%, а за последнюю неделю – 4,18%. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 336 840 человек.
Наибольшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Тбилиси – 581 случай заражения. В Самегрело и Земо Сванети выявили 100 фактов COVID-19, в Аджарии – 96, в Имерети – 84, в Квемо Картли и в Кахетии – по 55, в Шида Картли – 42, в Гурии – 16, в Самцхе-Джавахети – 14, в Мцхета-Мтианети – 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
Выздоровели 680 человек, их общее число выросло до 317 069.
На данный момент в Грузии 15 143 активных случая коронавируса. Из них 4 270 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 365 инфицированных, в Аджарии – 482, в Имерети – 525. Состояние 903 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 229 человек.
10 172 гражданина (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 701 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 80 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.
В Абхазии выявлено 19 случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 человек, 42 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась пациентка 1940 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 145 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 312 человек.
По возвращении из Киева Мелия заявил об отсутствии разногласий с Саакашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил об отсутствии серьезных разногласий с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
В течение недели Мелия и еще несколько лидеров ЕНД находились в Украине. Они не скрывали, что главной целью их визита была встреча с Саакашвили, который покинул Грузию в 2013 году, но фактически сохранил контроль над своей партией, ставшей ключевой оппозиционной силой, противостоящей правящей «Грузинской мечте».
«Очень важным было то, чтобы между мной и Михаилом Саакашвили было абсолютное взаимопонимание, особенно, когда так много людей вокруг работают над тем, чтобы этого не произошло. Были и вероятно еще будут вопросы, по которым существуют разногласия, однако я очень рад, что мы соглашаемся по всем фундаментальным вопросам, поскольку существует здравый смысл и невозможно не принять рационально правильное решение», - заявил Мелия.
Главной темой обсуждений в Киеве стал вопрос бойкота законодательного органа Грузии. Основанная Саакашвили партия должна сформировать в парламенте десятого созыва самую крупную оппозиционную фракцию. ЕНД, участвовавшее в выборах 2020 года в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями, набрало 27,18% голосов. Эти результаты в оппозиции считают сфальсифицированными. Спустя полгода после парламентских выборов, в ЕНД до сих пор не определились, присоединяться ли они к другим депутатам.
Мелия говорит, что переговоры с Саакашвили были «плодотворными», поскольку они помогли согласовать разные мнения, существующие в ЕНД. Тем не менее, окончательное решение по поводу бойкота партия планирует принять после проведения встреч со своими сторонниками в разных регионах Грузии. «Я еду в регионы и, полагаю, к концу этого месяца мы уже будем готовы принять приемлемое решение», - заявил Мелия.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС. В «Национальном движении» мнения по поводу вхождения в парламент разделились. Часть членов ЕНД предлагала прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступали против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. Сам Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
Минфин США принял новые санкции против участников строительства «СП-2»
Соединенные Штаты в лице Министерства финансов ввели санкции против российских компаний и 13 судов, занятых на строительстве газопровода «Северный поток-2».
Как и предлагал Госдепартамент США, санкциям подвергнуты Морская спасительная служба, Мортранссервис, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, Коксохимтранс.
Среди 13-ти судов, подвергшихся санкциям, специализированные суда «Академик Черский», «Капитан Беклемишев», « Умка», «Юрий Топчев» (их полный список приводит «Коммерсантъ»).
Госдепартамент ранее ввел санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Однако, эти санкции были сразу приостановлены. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что это сделано «в национальных интересах США».
В авиакатастрофе в Нигерии погиб начальник штаба вооруженных сил страны
Начальник генерального штаба вооруженных сил Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру погиб в авиакатастрофе при посещении в пятницу северного штата Кадуна. По имеющимся сведениям, погибли и несколько помощников генерала.
Подробностей катастрофы пока нет.
В штате Кадуна в последние годы росло влияние исламистских повстанцев и усиливались, как сообщает агентство Reuters, вооруженные бандформирования.
Три месяца назад в окрестностях аэропорта Абуджи разбился небольшой пассажирский самолет вооруженных сил. По официальным сообщениям, тогда погибли семь человек. Причиной катастрофы стала, как сообщалось, неполадка двигателя.
54-летний Ибрагим Аттахиру получил свое последнее назначение в январе, когда президент Нигерии Мухаммаду Бухари произвел значительные кадровые перестановки в нигерийском командовании. В последние годы в Нигерии росли критические высказывания в адрес властей из-за усиливающегося движения экстремистов на севере страны.
Аттахиру - выпускник национальных и иностранных (Китай, США) военных академий.
Страны G7 сворачивают поддержку добычи полезных ископаемых
Страны «Большой семерки» договорились до конца года прекратить государственное финансирование угольных проектов и постепенно свернуть поддержку остальных ископаемых видов топлива, включая нефть и газ. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике. Цель такой стратегии – ограничить рост глобальной температуры по всей планете на уровне 1,5 градуса по Цельсию.
Одновременно правительства G7 намерены добиваться того, чтобы их партнеры по всему миру следовали аналогичному курсу и уже к 2030-м годам переходили на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.
Страны G7 подтвердили готовность следовать Парижскому соглашению. Согласно документу, на меры по защите климата к 2025 году будет выделяться в совокупности по 100 миллиардов долларов ежегодно. Одна только американская программа «Зеленый новый курс» оценивается в два триллиона долларов. Конечная задача США – достичь «100-процентно чистой электроэнергии к 2035 году».
«Большая семерка» – союз богатейших экономик мира. На их долю приходится половина мирового ВВП – примерно 40 триллионов долларов. Как подчеркивает Reuters, на фоне решений G7 о постепенном отказе от ископаемого топлива во все большей «изоляции» оказываются Китай и прочие страны, не желающие присоединяться к трансатлантическому экологическому курсу. Со временем эти державы будут сталкиваться со все большим давлением, целью которого станет принуждение к диверсификации их экономик, говорится в материале агентства.
Ранее Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, в котором призвало инвесторов по всему миру отказаться от финансирования новых проектов поставок нефти, газа и угля для того, чтобы выполнить задачи международной климатической программы.
На этой неделе стало известно о том, что Финляндия сокращает потребление российской нефти Urals на 25 процентов и переходит на экологически чистый энергоресурс. В целом экспорт нефти из России в так называемое «дальнее зарубежье» упал с января по апрель примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение в денежном выражении составило около пяти миллиардов долларов.
Такая ситуация для России складывается на фоне относительно высоких цен на нефть, котировки которой, впрочем, в четверг резко упали в связи с ожиданием возвращения на рынок иранской нефти. Вечером пятницу Brent торгуется на бирже по цене примерно 66,5 долларов за баррель. Три дня назад стоимость эталонной марки балансировала выше 70 долларов за бочку.
Ковид в Абхазии: 24 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 174 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 человек, 42 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 1951 года рождения умер 20 мая, женщина 1940 года рождения - 19 мая.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 126 человек. Зарегистрировано 229 летальных случаев. Выздоровели 14 270 человек.
Власти Евросоюза утвердили сертификаты COVID-19
Европарламент и Совет Евросоюза договорились ввести сертификаты COVID-19, которые позволят ослабить ограничения на передвижение внутри ЕС в разгар летнего сезона. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о бесплатном «зеленом паспорте», который будет существовать в трех вариантах. Один из них будет содержать информацию о вакцинации, другой – о выздоровлении, третий – о прохождении теста на наличие COVID-19. Каждый житель ЕС получит только один из этих трех вариантов в зависимости от своей конкретной медицинской истории. Документы начнут действовать с 1 июля. Они будут доступны как в электронном, так и в печатном виде.
Благодаря такому механизму власти стран ЕС будут избавлены от необходимости вводить сложные меры контроля за путешественниками. Теперь каждому из них достаточно будет показать простой документ либо отсканировать соответствующий QR-код. Другим следствием нововведения станет фактический отказ от карантинных мер в странах ЕС, за исключением особых случаев, таких как вспышки эпидемии новых штаммов.
Схема сертификации будет распространяться только на граждан и резидентов Евросоюза. Она не пересекается с планами по открытию границ для жителей третьих стран, а также не охватывает те страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
В настоящее время почти 40 процентов жителей ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Это соответствует темпам прививочной кампании в других развитых странах. В более бедных регионах мира ситуация намного хуже. По этой причине компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе саммита G20 по здравоохранению объявили о том, что до конца 2022 года собираются поставить в страны с низким уровнем доходов 3,5 миллиарда доз вакцин по сниженной цене. В свою очередь власти ЕС решили пожертвовать бедным странам не менее 100 миллионов доз вакцин, заявила в пятницу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии о том, чтобы разрешить въезд тем иностранным туристам, которые прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Российские вакцины не вошли в этот список, поскольку ни одна из них не прошла соответствующую проверку в EMA.
В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.
Сторонникам Навального и НБП запретят избираться на выборах любых уровней
Госдума ужесточит законопроект о запрете избирать в свои ряды сторонников и членов экстремистских организаций. Ко второму, основному чтению в документ добавлен запрет избираться на любые выборные должности. Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС.
Законопроект о запрете избирать в Госдуму экстремистов был одобрен нижней палатой 18 мая. Он был внесен на рассмотрение вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (организация внесена в список так называемых иностранных агентов) и региональных штабов его сторонников.
Соратник Навального Алексей Волков высказывал мнение, что законопроект разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто ее поддерживает. Кроме того, под действие закона попадают участники или спонсоры уже признанных экстремистскими организаций, например, запрещенной Национал-большевистской партии.
В существующем виде законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Из-за этого он был раскритикован представителями всех парламентских фракций, даже «Единой России».
Тем не менее он был принят в первом чтении – за проголосовали 293 депутата, против – только 45, включая одного единоросса. Второе чтение запланировано на 25 мая, авторы планируют, что документ вступил в силу до осенних выборов в России.
В Минске задержаны технические сотрудники телеканала «Белсат»
В студию телеканала «Белсат» в Минске пришли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали технических работников. Причины задержания выясняются. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.
В студии шла подготовка к записи ток-шоу «Каждый из нас». Ведущий программы Глеб Лободенко не задержан.
Источник Радио Свобода, знакомый с ситуацией рассказал, что адрес студии в Минске не афишировался.
Телеканал «Белсат» был создан в 2007 году как подразделение Польского телевидения. Вещание ведется через интернет и по спутнику из Варшавы на белорусском языке.
Драка армянских и азербайджанских военных: есть пострадавшие
Армянские и азербайджанские военные накануне вечером подрались, в окрестностях озера Сев лич (Черного озера). Как сообщили Armenia Today в областной администрации Сюника, госпитализировано 10 армянских военнослужащих с телесными повреждениями легкой и средней тяжести.
В Минобороны Армении заявили, что травмы получили военные с обеих сторон. Причиной драки, согласно военному ведомству Армении, стали видеоролики, распространенные сначала в азербайджанском, а затем армянском сегментах соцсетей.
«Вечером 20 мая по причине тиражируемых в армянском и азербайджанском сегментах соцсетей и СМИ видеороликов с участием армянских и азербайджанских военнослужащих, в окрестностях озера Сев лич (Черного озера) произошел конфликт, который был улажен усилиями вышестоящего командования», – отметили в Минобороны Армении.
Ведомство призвало воздерживаться от распространения подобного рода видеоматериалов и отметило, что «они никоим образом не содействуют мирному разрешению проблемы, способствуя ненужному нагнетанию напряженности».
В военной прокуратуре Армении сообщили, что возбудили уголовное дело по факту потасовки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- Локальные инциденты происходят на различных участках границы Армении и Азербайджана. Стороны обсуждают возможность начать делимитацию и демаркацию госграницы.
Жителям ингушского села заявили, что строят полигон из-за «натовских солдат в Грузии»
Тема строительства военного полигона «Нестеровский» получила широкий резонанс в Ингушетии. Военные пытаются убедить обеспокоенных граждан, что размещение военного объекта не представляет угрозы для местного населения.
Как пишет газета «Ингушетия», с жителями сельского поселения Нестеровское встретился командующий 58-й армией Михаил Зусько.
«Почему было принято решение, что полк нужен в Республике Ингушетия? Не секрет, что по хребту идет граница с Грузией, на её территории сейчас натовские солдаты. Мы раньше думали, что живем в Советском Союзе, но оказывается, вот они пришли, уже рядышком, поэтому укрепляется это направление в целях безопасности не только республики, но всей Российской Федерации», – сказал Зусько.
По его данным, решение по данному вопросу принято еще в 2018 году, но тогда речь шла не о создании полигона, а о формировании мотострелкового полка, численность которого до конца года составит 2,5 тыс. человек.
«Полк не может просто сидеть в казармах, ему необходимо где-то заниматься. Везде по всем республикам — в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, — где стоят наши полки, там есть полигоны. Соответственно, когда долго принимали решение руководство республики и Минобороны, где развернуть полигон, было принято решение, что именно здесь, в районе Нестеровского, тогда вопрос стоял о 16 тыс. га, потом площадь сократили, урезали, посчитали, сколько нам необходимо, от лишнего отказались, лишние активы Минобороны тоже не нужны», – отметил командующий 58-й армией.
- Ранее сообщалось, что Совет тейпов ингушского народа обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой отказаться от строительства полигона.
- Планируется, что полигон займёт площадь в 6300 гектаров. На выделенном участке находятся древние Берд-Юртовские курганы, Берешкинские склепы, Берешкинское и Берд-Юртовское поселения. Найденные склепы относятся к 10-14 векам и никогда раньше не встречались в Предкавказье.
В секторе Газа празднуют «победу» после прекращения огня с Израилем
Жители сектора Газа празднуют, как они говорят, "победу сопротивления и свободы" после объявленного перемирия с Израилем, которое вступило в силу в ночь на пятницу, 21 мая.
Договорённость была достигнута спустя 11 дней активного вооружённого противостояния, за время которого, по информации израильской армии, члены радикальной палестинской группировки ХАМАС выпустили в сторону Израиля более 4300 ракет. Военные отмечают, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа были поражены свыше тысячи целей, связанных с боевиками, и убиты, по меньшей мере, 225 экстремистов. В руководстве ХАМАСа данные по потерям не комментировали.
И палестинцы, и Израиль сейчас говорят о своей победе по итогам нового витка эскалации арабо-израильского конфликта. На улицы Газы после вступления в силу соглашения о прекращении огня вышли тысячи ликующих людей – с флагами ХАМАСа и частично признанного Государства Палестина. Они гудели, запускали фейерверки. Стихийные празднования начались также в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.
В Израиле атмосфера более сдержанная. Кроме того, в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны ряда его сторонников звучат гневные обвинения в том, что он согласился остановить удары слишком рано.
Одновременно днём в пятницу начали поступать сообщения о новых столкновениях между палестинцами и сотрудниками полиции в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. По сведениям ряда СМИ, полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули.
Военно-политический кабинет Израиля поздно вечером в четверг заявил, что рекомендация прекратить огонь была принята единогласно.
Посредником в урегулировании ситуации выступил Египет, усилия которого высоко отметил президент США Джо Байден. По его словам, достижению договорённостей предшествовали консультации на высоком уровне между США, Египтом, палестинскими лидерами и рядом стран Ближнего Востока. В разговоре с Нетаньяху после объявления о достижении перемирия Байден при этом вновь подчеркнул, что Соединённые Штаты, считающие Израиль своим важнейшим союзником, полностью поддерживают право израильтян на оборону от неизбирательных ракетных обстрелов.
Боевые действия начались с ударов ХАМАСа 10 мая после нескольких дней ожесточённых столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильтянами. Беспорядки происходили в районе Храмовой горы, где расположены святыни как мусульман, так и иудеев.
При ракетных обстрелах в Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. В секторе Газа, по данным местных врачей, убиты более 240 человек, включая свыше ста детей и женщин.
Один из членов так называемого политического бюро ХАМАСа Иззат аль-Решик сделал Израилю предупреждение. По его словам, несмотря на то что боевые действия остановились, израильские власти и весь мир должны знать, что палестинцы "держат палец на спусковом крючке" и продолжат наращивать возможности для своего сопротивления.
Москва указала на «недопустимость новых провокаций в отношении россиян в Грузии»
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на онлайн-встрече со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе отметил «важность недопущения новых провокаций в отношении граждан России на территории Грузии». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Карасина.
«Положительная динамика [в товарообороте] контрастирует с откровенно недружественными по отношению к России заявлениями и шагами некоторых грузинских представителей, в том числе на международных площадках, что мешает укреплению практического взаимодействия, объективно выгодному процессу нормализации отношений. С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии», – говорится в сообщении.
Говоря о позитивной динамике в торгово-экономической сфере, в Москве указывают, что «Россия остается вторым после Турции торговым партнером Грузии и основным рынком сбыта ее продукции, в том числе крупнейшим потребителем грузинского вина».
По информации Карасина, представители России и Грузии также обсудили транспортное сотрудничество на Южном Кавказе. Отметим, что в пресс-релизе грузинского правительства об этом не говорится.
«При обсуждении региональной проблематики привлекли внимание к возможностям, которые открываются в плане разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте реализации совместных заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», – говорится в сообщении пресс-службы российского сенатора.
В Москве говорят, что Карасин и Абашидзе подтвердили интерес к обоюдному решению проблемы дипломатической собственности.
«Подтвержден обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности», – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации Карасина, представители РФ и Грузии приветствовали итоги состоявшегося 28 января 2021 года рабочего совещания по вопросу модернизации межгосударственных автомобильных пунктов пропуска Верхний Ларс – Казбеги и дорожной инфраструктуры.
«Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения по Военно-грузинской дороге», – отмечается в сообщении.
В пресс-службе указали, что стороны достигли понимания о необходимости продолжения работы над практической реализацией российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года.
- Пражский переговорный формат Карасин – Абашидзе существует с 2012 года. Он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.
Встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина прошла в формате видеоконференции
Сегодня в формате видеоконференции прошла встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. В переговорах также приняли участие представители МИД и транспортных ведомств двух стран.
Как заявили в пресс-службе правительства Грузии, стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транспортного и гуманитарного сотрудничества.
«Зураб Абашидзе в начале встречи заострил внимание на сложной ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе в плане ухудшения безопасности и гуманитарной ситуации, нарушения прав человека. В частности, была подчеркнута необходимость освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении. В этом контексте было отмечено, что Женевские дискуссии по безопасности являются важнейшим форматом для обсуждения вопросов, связанных с гуманитарной тематикой и безопасностью», – заявили в пресс-службе правительства Грузии.
Стороны констатировали позитивную динамику в торгово-экономической сфере. В январе-апреле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, торговый оборот между странами вырос на 20% и достиг 476,21 млн долларов США. В частности, экспорт грузинских товаров вырос на 27%, а импорт российских товаров в Грузию – на 17%.
Карасин и Абашидзе также обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью; тему модернизации пунктов пропуска Верхний Ларс – Казбеги и дорожной инфраструктуры; реализацию Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года.
Начался вывод грузинских подразделений из Афганистана
Начался процесс вывода Сил обороны Грузии из Афганистана. По данным министерства обороны Грузии, сборная рота 3-й пехотной бригады Западного командования – первое подразделение, вернувшиеся на родину из Исламской Республики Афганистан.
По информации ведомства, грузинский контингент выполнял под руководством НАТО миссию «Решительная поддержка» под немецким командованием в Мазари-Шарифе, на базе «Мармал», и его основной задачей было выполнение задач быстрого реагирования.
Как пишет Первый канал Грузии, возвращение грузинских миротворцев из международной миссии торжественно отметили на территории 4-й механизированной бригады в Вазиани. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили поздравили личный состав с достойным и успешным выполнением миссии. Они поблагодарили миротворцев за выдающуюся службу и значительный вклад и еще раз почтили память военнослужащих, погибших в ходе миссии.
К военнослужащим обратился посол Федеративной Республики Германия в Грузии. Хуберт Книрш подчеркнул высокий профессионализм грузинских военных, их достойную службу бок о бок с военными союзникам в обеспечении глобальной безопасности.
Мероприятие продолжилось награждением миротворцев. За выдающееся участие в миротворческой миссии в Исламской Республике Афганистан 11 военнослужащих награждены медалями «За участие в миротворческих операциях». С 2004 года по сегодня участие в международных миссиях в Афганистане в рамках различных ротаций (ISAF, RSM) приняли более 20 тысяч грузинских военнослужащих.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 14 апреля заявил, что Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана по графику, согласованному с альянсом.
Суд в Канаде обязал Иран возместить ущерб за сбитый украинский «Боинг»
Суд в канадской провинции Онтарио обязал власти Ирана возместить ущерб семьям пассажиров сбитого в Тегеране в 2020 году самолёта компании "Международные авиалинии Украины".
Канадский суд допустил, что катастрофа была намеренным актом терроризма. Выводы коллегии основываются главным образом на письменных свидетельствах, которые суду предоставили адвокаты родственников некоторых погибших.
Представители Ирана на слушаниях не присутствовали. Канада не имеет официальных дипломатических отношений с Исламской республикой, поэтому процесс выплаты компенсаций, предположительно, будет длительным и сложным, отмечает агентство Reuters.
Размер компенсаций суд пока не назвал. Это будет решаться на следующих заседаниях. На момент подачи иска в нём говорилось о сумме в миллиард 200 миллионов американских долларов.
Лайнер был сбит вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана ракетой, запущенной бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами крушения в январе 2020 года стали 176 человек. Правительство Ирана заявляло, что снаряд запустили по ошибке – на фоне значительной конфронтации с США и режима повышенной готовности иранских сил безопасности.
Иностранные государства обычно не подпадают под юрисдикцию канадских судов, но в 2012 году в стране был принят закон, ограничивающий этот иммунитет для стран, которые внесены в список поддерживающих терроризм. В перечне есть и Иран. 138 человек из числа жертв катастрофы самолёта МАУ в Тегеране были связаны с Канадой.
В иске, поданном в Верховный суд справедливости провинции Онтарио, указаны имена верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов руководства Стражей революции и других.
"Немецкая волна" напоминает, что после катастрофы иранские власти выражали готовность выплатить компенсации за сбитый пассажирский "Боинг", но отмечали одновременно, что этот вопрос "потребует времени".
Российский чиновник прибыл в Цхинвали – стороны обсуждают социально-экономическое сотрудничество
Делегация Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым прибыла сегодня в самопровозглашенную республику Южная Осетия.
Российского чиновника принял югоосетинский президент Анатолий Бибилов. В Цхинвали прошло и совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества.
«Мы, наверное, наметили те пути решения проблемных вопросов, которые также находятся на стадии обсуждения, и чем оперативнее и эффективнее мы будем решать их, тем быстрее жители почувствуют на себе результаты наших встреч», – заявил на встрече Сергей Назаров.
Сегодня же он принял участие в торжественном открытии Мемориального комплекса Защитникам Отечества, – пишет агентство «Рес».
Казахстанский актер Фархат Абдраимов умер во время съёмок фильма в Грузии
Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался на 56-м году жизни, сообщила сегодня пресс-служба киностудии «Казахфильм».
«Скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал обширный инфаркт», – сказано в сообщении киностудии в Instagram.
Актер скончался на съемках картины «Больше, чем любовь», которые проходили в Тбилиси.
Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. В 1988 году окончил Алма-Атинский технологический институт по специальности «инженер-технолог».
Дебютом в кино для актера стала роль в первой совместной казахстанско-российской картине «Тот, кто нежнее» (1996 год). За роль в фильме он получил приз Кинопрессы России как лучший актер года. В 1999 году получил награду за лучшую мужскую роль на Международном Московском кинофестивале за роль в фильме «Фара». В 2000 году был удостоен звания «Кинозвезда года» на конкурсе «Алтын Адам».
Абдраимов являлся членом Союза кинематографистов Казахстана, двукратным лауреатом казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012 гг.), – пишет сайт «Известия».
Аэропорт в Грозном назовут в честь отца Рамзана Кадырова
Международный аэропорт «Северный» в Грозном получит имя покойного отца главы Чечни Ахмата Кадырова. За это проголосовали 89,6% жителей региона, сообщает Общественная палата республики.
О начале конкурса было объявлено 12 апреля этого года. Он проходил в четыре этапа и завершился 17 мая. Итоги подвели на заседании оргкомитета 21 мая, пишет «Кавказ.Реалии».
4,5 % голосов получил участник Великой Отечественной войны Мовлид Висаитов
- 3,5% - чеченский писатель и поэт Абузар Айдамиров
- 0,5% - общественный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 5-8 созывов Муслим Гайрбеков
- 0,4% - хореограф и актёр Махмуд Эсамбаев
- 0,38% - участник ВОВ Ханпаша Нурадилов
- 0,37% - член сборной команды СССР по баскетболу Увайс Ахтаев
- 0,31% - артист театра и кино Дагун Осмаев
- 0,2% - один из руководителей борьбы за советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны Асланбек Шарипов.
В рамках конкурса было организовано голосование на сайте Общественной палаты ЧР, голосование по телефону, sms-голосование, а также был проведен опрос общественного мнения.
В декабре Ленинский район чеченской столицы был переименован в Ахматовский также путем голосования. Инициативу поддержали 98,07% опрошенных. Другие районы Грозного и поселки также были переименованы в честь ряда известных уроженцев республики.
Всего в Чечне 346 улиц и переулков носят имена нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. При этом количество таких объектов зависит от их близости к значимым для семьи руководителя республики местам, писала «Русская служба Би-би-си».
Байден вручил дипломы грузинским выпускникам Академии береговой охраны США
Выпускников Академии береговой охраны США (United States Coast Guard Academy – USCGA) Николоза Твилдиани и Сандро Стажадзе с успешным завершением обучения в академии поздравил президент США Джо Байден.
На торжественной церемонии в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, по приглашению американской стороны присутствовали глава пограничной полиции МВД Грузии полковник Николоз Шарадзе и глава Департамента береговой охраны, капитан первого класса Рамаз Папидзе.
Как пишет Первый канал Грузии, Джо Байден вручил дипломы грузинским выпускникам Американской академии вместе с Николозом Шарадзе и Рамазом Папидзе.
Выпускники USCGA: Николоз Твилдиани и Сандро Стажадзе – первые кадеты, отправленные в Академию береговой охраны США при поддержке Министерства внутренних дел Грузии. Они продолжат службу в береговой охране после успешного завершения программы бакалавриата.
В этом году Академия береговой охраны, которая входит в десятку лучших военных академий США, выпустила 240 курсантов. Среди семи иностранных выпускников были двое грузин.
В Грузии началась регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac
В Грузии сегодня началась регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech.
Записаться на прививку могут все граждане Грузии старше 18 лет. Регистрация открылась в 12:00 на специальном портале Минздрава. Примерно через два часа почти все места в тбилисских клиниках уже были забронированы.
Первая партия вакцины CoronaVac, разработанной Sinovac Biotech, прибыла в Грузию 30 апреля в количестве 100 тысяч доз. Доз, которые были пожертвованы властями КНР, будет достаточно для вакцинации до 50 тысячи человек. Процесс вакцинации китайским препаратом начнется с 24 мая, – пишет «Новости-Грузия».
CoronaVac создана на основе инактивированного SARS-CoV-2. Пока что она не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Третья фаза испытаний была начата в июле и проведена в ряде стран, в том числе Бразилии, Индонезии, Бангладеш, Турции и Чили.
Официальные данные об эффективности вакцины CoronaVac пока не опубликованы производителем. По данным из Бразилии, ее действенность составила около 78%. Индонезийские органы здравоохранения сообщают об эффективности около 65%. Правительство Чили в конце апреля заявило, что вакцина Sinovac Biotech на 67% эффективна в предотвращении симптоматических случаев заболевания, на 85% – в предотвращении госпитализации и на 89% – в предотвращении поступления в отделение интенсивной терапии.
США выделили Грузии грант в размере $67 млн с перспективой увеличения до $330 млн
Правительство США выделило Грузии грант в размере 67 миллионов долларов для содействия устойчивому развитию страны с возможностью увеличения до 330 миллионов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства международного развития США (USAID) Питер Виблер.
Как заявил присутствующий на церемонии подписания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, это очень важное грантовое соглашение со стратегическим партнером будет содействовать устойчивому развитию Грузии.
«Сегодня мы подписываем очень важное грантовое соглашение с нашим стратегическим партнером. Целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений», – заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, финансовая помощь будет направлена на создание возможностей для высокооплачиваемой и качественной занятости, обеспечение подотчетного управления и укрепление демократических достижений.
«Очередной грант США – поддержка общих ценностей, которые укрепят устойчивость Грузии к неблагоприятным внешним воздействиям», – заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По ее словам, Соединенные Штаты будут и в дальнейшем оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения стоящих перед страной задач.
«В течение следующих пяти лет через USAID будет выделено $330 млн на устойчивое развитие Грузии», – сказала посол.
- С 1992 года и по сегодняшний дней по линии USAID власти США выделили Грузии помощь в размере более 1,8 миллиарда долларов.
COVID-19 в Грузии: 1064 новых случая, 29 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4569 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 29 пациентов.
За сутки в стране выявили 1064 новых случая коронавируса. Накануне провели 25 564 тестов: PCR-тестов – 14 676, экспресс–тестов на антиген – 10 888.
Выздоровели еще 1135 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 335 769, выздоровевших – 316 389.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,16%, за последние 14 дней составляет 4,26%, за неделю – 4,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3613 человек, всего администрировано вакцин – 105 500.
Специалисты предполагают, что пик третьей волны коронавируса в Грузии уже пройден.
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