Ираклий Гарибашвили: Хочу понять, что намерен делать Гахария

«Я хочу вообще понять, что намерен делать Гахария, хочу услышать о его планах», - так ответил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на вопрос по поводу экс-премьера Грузии Георгия Гахария, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

На вопрос, согласен ли он с заявлением председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что Георгий Гахария «является лжецом» и «всадил нож в спину» партии, Гарибашвили заявилт, что «действиям всех людей будут даны соответствующие оценки».

«Я хочу вообще понять, что намерен делать Гахария, хочу услышать об его оценках, его планах. Пусть все знают, в том числе и политики, что действиям всех людей будут даны соответствующие пояснения и оценки. Всё будет названо своими имена», - заявил Гарибашвили.

Он исключил напряженность внутри команды. «Внутри «Национального движения» царит полный хаос. Смотрите, что произошло, был вызван Мелия, Саакашвили прочел ему очень жесткие лекции и затем его вернули назад. Сегодня, «Грузинская мечта» является наиболее сплоченной командой, всеми ясно разграничены, определены права, наши функции и у нас полное единодушие, мы очень сплоченная команда, так, как никогда раньше», - заявил Гарибашвили.