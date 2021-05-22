Оппозиционер Гоги Цулая анонсировал создание собственной партии

Гоги Цулая, обвиняемый в сексуальных домогательствах, анонсировал создание собственной партии. Об этом говорится в письме, которое опубликовано на странице находящегося в Глданской тюрьме политика в Facebook.

«Когда я покинул «Свободную Грузии», создание партии рассматривал, как один из вариантов. Находясь здесь, я окончательно решил учредить партию», - пишет Цулая из заключения. Он рассчитывает, что партия примет участие в местных выборах осенью 2021 года и при этом сможет «охватить все села и районы». Одновременно Цулая считает, что она послужит платформой для представления его инициатив по развитию местной промышленности на основе современных технологий.

Цулая просит о помощи своих сторонников, друзей и всех тех, кто считает его заключение несправедливым. «Выскажите свое мнение, если вы готовы сотрудничать и бороться вместе со мной», - добавил он.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», полиция задержала Цулая в Тбилиси 17 марта. По данным следствия, добиваясь интимной близости, на съемной квартире он избил свою 42-летнюю знакомую. Изначально дело квалифицировалось по статье «насилие». Позже Цулая были предъявлены обвинения в иных действиях сексуального характера.

19 марта Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для оппозиционера. Следствие продолжается. В случае подтверждения вины 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Сам Цулая отрицает обвинения в домогательствах. В знак протеста он объявил голодовку. В апреле состояние здоровья политика ухудшилось и его перевели в лечебницу пенитенциарного учреждения №8. Недавно 22 оппозиционные партии распространили совместное заявление, в котором говорится, что в деле Цулая усматривается политический контекст.