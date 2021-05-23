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В Белом доме прошли переговоры президентов США и Южной Кореи
Президент США Джо Байден провел в пятницу днем переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Обсуждались растущая мощь Китая и ядерный арсенал Северной Кореи. Агентство AFP обратило внимание на то, что главный акцент Вашингтон ставит на восстановление союзнических связей, ослабленных при предыдущей администрации США.
Байден объявил о назначении специального посланника США в КНДР. Им стал карьерный дипломат Сун Ким, ныне работающий помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Ким ранее работал послом США в Южной Корее, на Филиппинах и в Индонезии.
Полная денуклеаризация Корейского полуострова, по словам Байдена, является невероятно сложной задачей. Решить ее не удалось последним четырем администрациям США. Президент Байден заявил, что будет готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только в том случае, если заранее будут согласованы конкретные шаги по денуклеаризации, отмечает «Голос Америки».
Байден также сообщил, что США предоставят вакцины от СOVID-19 для полумиллиона южнокорейских военнослужащих.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 733 случая заражения за сутки, 20 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 733 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 17 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,32%, за последние две недели – 4,04%, а за последнюю неделю – 4,21%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 337 573. Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 425.
В Самегрело и Земо Сванети выявили 70 случаев заражения, в Аджарии – 62, в Имерети – 54, в Квемо Картли – 35, в Кахетии – 27, в Шида Картли – 18, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Гурии – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 622.
Выздоровели 1 530 человек, их общее число выросло до 318 599.
На данный момент в Грузии 14 326 активных случаев коронавируса. Из них 4 152 пациента (почти 29%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 258 инфицированных, в Аджарии – 476, в Имерети – 526. Состояние 880 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 228 человек.
На сегодняшний день вакцинировано 112 192 человека, за сутки — 2 787 человек.
9 505 граждан (более 66% активных случаев) лечатся на дому, а 669 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 84 гражданина, в самоизоляции остаются более 26,9 тысячи человек.
Победителем «Евровидения-2021» стала группа Måneskin из Италии
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2021», проходившего в этом году в Нидерландах, стала группа Måneskin из Италии. Соответственно, эта страна примет в будущем году примет следующий конкурс «Евровидения».
Следует отметить, что самая высокая оценка грузинского жюри в 12 баллов досталась именно Италии. Баллы, отданные Грузией, представил зрителям «Евровидения» певец Ото Немсадзе.
В финал конкурса по итогам двух полуфиналов вышли представители 20 стран - Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины, Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.
Наряду с ними за победу боролись конкурсанты из «большой пятерки» - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. Кроме того, напрямую в финал вышла и страна-хозяйка - Нидерланды.
Представитель Грузии Торнике Кипиани выбыл из конкурса на стадии полуфинала, сообщает Общественный вещатель Грузии.
- В прошлом году «Евровидение» не состоялось из-за пандемии коронавируса. Было принято решение перенести мероприятие на 2021 год.
- 65-й ежегодный международный конкурс песни «Евровидение-2021» прошел в Роттердаме – одном из крупнейших городов королевства Нидерланды – благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Государство провело конкурс уже в пятый раз, ранее его принимали города Хилверсюм в 1958 году, Амстердам - в 1970 и Гаага - в 1976 и 1980 годах.
Противники строительства Намахвани ГЭС съезжаются в Тбилиси на протестную акцию
Противники строительства каскада ГЭС на западе Грузии сегодня, 23 мая, проведут протестную акцию на площади Первой Республики в центре Тбилиси. Акция начнется в 14:00. В движении «За спасение ущелья Риони» рассчитывают, что она станет самой масштабной с момента начала выступлений против проекта Намахвани ГЭС. С утра их сторонники выехали из Кутаиси в Тбиласи. Ожидается, что к митингу присоединятся жители и других регионов Грузии.
«Не знаю, когда в следующий раз состоится такое большое собрание. Множество людей желают присоединиться к митингу», - сказал в комментарии Общественному вещателю Варлам Голетиани. По его словам, протесты не прекратятся до тех пор, пока власти не выполнят всех их требований. Голетиани подчеркнул, что сегодняшний день будет отведен «информационной части», и они расскажут о конкретных планах с трибуны.
Посольство США в Грузии заранее предупредило об акции своих сотрудников и граждан, призвав избегать крупных собраний, сообщает агентство «Новости-Грузия». В сообщении дипломатического представительства говорится об ожидаемом закрытии дорог в центре города. Одновременно подчеркивается, что «даже те большие собрания, которые задумывались как мирные, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие».
- Жители Имерети, священнослужители и зеленые активисты уже более 200 дней непрерывно протестует против строительства Намахванской ГЭС мощностью 433 МВт. Несмотря на важность проекта для энергетической независимости страны, движение «За спасение ущелья Риони» не теряет популярности. Протестующие заявляют, что в случае прорыва будущей плотины будет затоплен весь регион. Также им не нравится, что ГЭС строит турецкая компания, которой территорию для строительства передают в собственность сроком на 99 лет.
- На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило годичный мораторий на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат и подтвердят экологи, геологи и сейсмологи. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони. Кроме того, к делу подключился Центр разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества, который возьмет на себя роль посредника.
Космолет компании Virgin Galactic преодолел границу космоса
Космолет VSS Unity американской компании Virgin Galactic с двумя пилотами на борту в субботу утром поднялся к верхним слоям атмосферы и достиг границ космического пространства. Успешный испытательный полёт открывает перед компанией Virgin Galactic перспективу начала в ближайшие годы коммерческих суборбитальных полётов.
Создатели космолета VSS Unity заявили 22 мая, что он достиг 55-мильной высоты над Землёй. Правительство США признает 50-мильную отметку как границу космоса.
Абхазский оперштаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 20 человек
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 175 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 44 человека, 40 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 165 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 360 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст США конфисковал $90 000 у автора съемок убийства в Капитолии
Министерство юстиции США конфисковало около 90 000 долларов у жителя штата Юта, Джона Эрла Салливана, продавшего журналистам видео, на котором заснят момент гибели одной из сторонниц Дональда Трампа при штурме Капитолия. Об этом сообщило агентство «Рейтер».
По данным газеты New York Times, Эшли Бэббит попыталась проникнуть в Капитолий через выбитое в двери стекло. В тот момент в нее выстрелил сотрудник полиции Капитолия. Бэббитт была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.
Прокуратура выдвинула дополнительные уголовные обвинения против Салливана, причисляющего себя к «политическим активистам». Прокуратура указала ему на то, что он сам незаконно проник в здание Капитолия и принял участие в беспорядках, сообщил «Голос Америки».
Прокуратура уже предъявила обвинения 440 участникам нападения на Капитолий.
Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Толпа била окна, вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена, были вынуждены срочно эвакуироваться.
Салливан записал видео противостояния между сторонниками Трампа и полицейскими недалеко от зала Палаты представителей, во время которого была застрелена Эшли Бэббитт. Согласно судебным материалам, в разговоре со свидетелем он хвастался, что эти кадры могут стоить «миллионы долларов».
По данным прокуратуры, Салливан продал эти кадры нескольким новостным агентствам на общую сумму 90 000 долларов. Названия агентств, купивших у Салливана видеозаписи, в документах не указаны.
Бойцы чеченского батальона попали под санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности о введении персональных санкций в отношении командира добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Чеберлоевского и нескольких бойцов этого подразделения. Об этом говорится в приложении к указу №203/2021.
«Два месяца назад дали удостоверения участников боевых действий (на стороне Украины), а теперь вот оказались в одном ряду с ворами», - сказал представитель батальона Кавказ.Реалии.
Санкции предусматривают лишение прав на инвестиции в Украине, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и ряд других ограничений. Бойцы чеченского батальона включены в список из около 700 человек, среди которых лидеры сепаратистов самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины, оккупированного Крыма, а также криминальные авторитеты из республик Закавказья и России.
- Батальон имени шейха Мансура действовал с 2015 по 2019 год против пророссийских сепаратистов и российских наемников в районе Мариуполя (Донецкая область). Подразделение официально сдало оружие в 2019 году, но остается неподалеку линии размежевания на своей базе.
Председатель «Грузинской мечты» назвал лжецом экс-премьера Гахария
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал лжецом экс-премьера Георгия Гахария, а его решение об отставке сравнил с «ударом в спину».
Утром 18 февраля Гахария объявил, что подает в отставку с должности главы правительства. Причиной он назвал разногласия со своей командой по поводу задержания председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия. Спустя месяц после скандального ухода, Гахария заявил, что намерен остаться в политике и пообещал рассказать о своих планах.
Когда журналисты поинтересовались у действующего премьера Ираклия Гарабашвили, согласен ли он с позицией председателя «Грузинской мечты», он уклонился от прямого ответа. Гарибашвили заявил, что «действиям всех людей будут даны соответствующие оценки». При этом он счел необходимым подчеркнуть, что в правящей партии на сегодняшний день нет разногласий.
Заявление Кобахидзе уже прокомментировали соратники Гахария. «Несерьезными препирательствами» назвал их депутат парламента Грузии Георгий Ходжеванишвили, недавно покинувший ГМ, чтобы присоединяются к будущей партии бывшего премьера. По его мнению, таким образом в партии власти пытаются отвлечь внимание общества от реальных проблем.
«Нас пытаются втянуть в эти несерьезные пререкания для того, чтобы ввести общество в заблуждение и акцентировать внимание не на деле, а на ответах на абсурдные препирательства. Разумеется, они боятся Гахария, никто в этом не сомневается», - заявил Ходжеванишвили.
Послы США и ЕС призывают приостановить выборы членов Высшего совета юстиции Грузии
Послы США и Евросоюза в Грузии призывают незамедлительно остановить процесс назначения судей Верховного суда и избрания членов Высшего совета юстиции. Об этом говорится в открытом письме, направленном послом США Келли Дегнан и послом ЕС Карлом Харцелем председателю парламента Грузии Кахе Кучава, передает агентство «Новости-Грузия».
Дегнан и Харцель выступают посредниками диалога между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией. При их участии 19 апреля стороны подписали соглашение по разрешению политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора.
«Политические партии обязались провести амбициозную судебную реформу. В частности, стороны согласились приостановить процесс назначения судей Верховного суда и провести существенную реформу Высшего совета юстиции, в том числе, с точки зрения назначений, оценок, продвижений по службе, переводов, дисциплинарных мер и апелляций», - говорится в письме, перевод которого публикует телеканал «Формула».
Они указывают, что именно парламент «играет ключевую роль в определении приоритетов поправок к законодательству, касающихся назначений в Верховный суд и Высший совет юстиции».
Послы ЕС и США напоминают, что, по соглашению 19 апреля, процесс работы над судебной реформой должен быть инклюзивным, широким и межпартийным. Они также говорят о том, насколько важно при обсуждении поправок учитывать советы международных экспертов и рекомендации Венецианской комиссии.
Главы дипломатических миссий в очередной раз подчеркнули, что проведение судебной реформы «является строгим условием оказания Грузии макрофинансовой помощи». Послы США и ЕС выражают готовность помочь спикеру парламента Грузии «рекомендациями и советами в соответствии с соглашением от 19 апреля».
Байден объяснил, каким видит решение ближневосточной проблемы
Президент США Джо Байден заявил, что единственный способ разрешить конфликт между Израилем и палестинцами – это создание независимого Палестинского государства. Он добавил, что палестинцы должны признать право Израиля на существование как независимого еврейского государства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом меры, необходимые для того, чтобы сохранить достигнутое недавно перемирие между Израилем и палестинскими группировками.
Блинкен сообщил Аббасу, что США готовы сотрудничать с Палестинской автономией и ООН в деле срочного предоставления гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки для восстановления сектора Газа.
На будущей неделе Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток с целью укрепить режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС и найти устойчивое решение затяжного конфликта.
Перемирие между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу в ночь на пятницу, 21 мая – посредником в урегулировании конфликта выступил Египет.
Договоренность была достигнута спустя 11 дней активного вооружённого противостояния, за время которого, по информации израильской армии, члены ХАМАС выпустили в сторону Израиля более 4300 ракет. Военные отмечают, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа были поражены свыше тысячи целей, связанных с экстремистами. В руководстве ХАМАСа данные по потерям не комментировали. Ранее палестинские медики сообщали, что большая часть из более 200 погибших - мирные жители.
Нынешнее обострение конфликта – самое серьезное с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией. Решение суда было приостановлено, но столкновения продолжились.
Оппозиционер Гоги Цулая анонсировал создание собственной партии
Гоги Цулая, обвиняемый в сексуальных домогательствах, анонсировал создание собственной партии. Об этом говорится в письме, которое опубликовано на странице находящегося в Глданской тюрьме политика в Facebook.
«Когда я покинул «Свободную Грузии», создание партии рассматривал, как один из вариантов. Находясь здесь, я окончательно решил учредить партию», - пишет Цулая из заключения. Он рассчитывает, что партия примет участие в местных выборах осенью 2021 года и при этом сможет «охватить все села и районы». Одновременно Цулая считает, что она послужит платформой для представления его инициатив по развитию местной промышленности на основе современных технологий.
Цулая просит о помощи своих сторонников, друзей и всех тех, кто считает его заключение несправедливым. «Выскажите свое мнение, если вы готовы сотрудничать и бороться вместе со мной», - добавил он.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», полиция задержала Цулая в Тбилиси 17 марта. По данным следствия, добиваясь интимной близости, на съемной квартире он избил свою 42-летнюю знакомую. Изначально дело квалифицировалось по статье «насилие». Позже Цулая были предъявлены обвинения в иных действиях сексуального характера.
19 марта Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для оппозиционера. Следствие продолжается. В случае подтверждения вины 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Сам Цулая отрицает обвинения в домогательствах. В знак протеста он объявил голодовку. В апреле состояние здоровья политика ухудшилось и его перевели в лечебницу пенитенциарного учреждения №8. Недавно 22 оппозиционные партии распространили совместное заявление, в котором говорится, что в деле Цулая усматривается политический контекст.
- Гоги Цулая – политик из Кутаиси, известный своими резкими высказываниями в адрес властей Грузии. При этом нередко он использует насмешки и нецензурные выражения. Незадолго до задержания в комментарии журналистам Цулая грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
- В политику Цулая пришел еще в 1993-1995 годах, когда был членом парламента третьего созыва в качестве мажоританого депутата. В 2004-2008 годах был членом парламента шестого созыва по партийному списку «Национального движения». В начале марта текущего года Гоги Цулая покинул партию «Свободная Грузия», которая была создана в 2010 году Кахой Кукава и его единомышленниками.
Ираклий Гарибашвили: Хочу понять, что намерен делать Гахария
«Я хочу вообще понять, что намерен делать Гахария, хочу услышать о его планах», - так ответил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на вопрос по поводу экс-премьера Грузии Георгия Гахария, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
На вопрос, согласен ли он с заявлением председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что Георгий Гахария «является лжецом» и «всадил нож в спину» партии, Гарибашвили заявилт, что «действиям всех людей будут даны соответствующие оценки».
«Я хочу вообще понять, что намерен делать Гахария, хочу услышать об его оценках, его планах. Пусть все знают, в том числе и политики, что действиям всех людей будут даны соответствующие пояснения и оценки. Всё будет названо своими имена», - заявил Гарибашвили.
Он исключил напряженность внутри команды. «Внутри «Национального движения» царит полный хаос. Смотрите, что произошло, был вызван Мелия, Саакашвили прочел ему очень жесткие лекции и затем его вернули назад. Сегодня, «Грузинская мечта» является наиболее сплоченной командой, всеми ясно разграничены, определены права, наши функции и у нас полное единодушие, мы очень сплоченная команда, так, как никогда раньше», - заявил Гарибашвили.
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. При этом Гахария заявил, что не собирается уходить из политики.
- Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
Анна Долидзе учредила собственную политическую партию
Анна Долидзе официально учредила собственную политическую партию «Для народа». Презентация прошла сегодня, 22 мая, в тбилисском парке Арто, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Партия создавалась на базе одноименного общественного движения, основанного Долидзе ровно год назад. По ее словам, сейчас в политическом объединении официально состоят 300 человек. Долидзе рассчитывает на большую поддержку со стороны населения. «Сегодня здесь должны были собраться по меньшей мере 300 человек, но пришли более 400 человек. Они являются основателями этой партии», - заявила Долидзе на презентации.
По ее словам, «Для народа» будет «концентрироваться только на деле», стараясь улучшить жизнь граждан Грузии. «Борьба за людей имеет смысл» - главный лозунг новой партии.
«В Грузии существует потребность в рациональной и ориентированной на проблемы людей политической силе. Партия «Для народа» будет именно такой силой», - добавила она.
Отвечая на вопросы журналистов после презентации, Долидзе сообщила, что пока не знает, будет ли она участвовать в местных выборах этой осенью. По ее словам, политсовет решит, будут ли у партии собственные кандидаты в мэры, а также обсудит возможность сотрудничества с другими политиками.
- На выборах парламента осенью 2020 года Долидзе выставила свою кандидатуру в мажоритарном округе Дидубе-Чугурети в Тбилиси. Согласно официальным итогам выборов, Долидзе заняла третье место – ее опередил кандидат от правящей партии Георгий Вольский и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.
- Анна Долидзе является бывшим членом Высшего совета юстиции, экс-советником четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. После смены власти в 2012 году она была назначена заместителем министра обороны Тинатин Хидашели. В начале карьеры Долидзе также работала во влиятельной неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
За сутки на Северном Кавказе умерли 26 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 288
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 288.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пятеро, в Карачаево-Черкесии - трое, в Дагестане и Северной Осетии - по двое, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии - по одному пациенту с подтверждённым диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 065 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Чечне.
- Краснодарский край + 97 (47 579 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 78 (54 308)
- Дагестан + 33 (33 249)
- Кабардино-Балкария + 16 (24 193)
- Калмыкия + 13 (20 706)
- Ингушетия + 13 (15 677)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 331)
- Северная Осетия + 9 (16 931)
- Адыгея + 9 (14 606)
- Чечня + 8 (12 204)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 259 784 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 22 мая, выявлено 4 992 554 человека с коронавирусом.
Останки грузинского генерала Георгия Квинитадзе доставлены в Тбилиси из Франции
Останки главнокомандующего армией Грузинской Демократической Республики, генерала Георгия Квинитадзе доставлены в Тбилиси из Франции. По решению правительства страны, выдающийся военный, скончавшийся в эмиграции полвека назад, будет перезахоронен в Грузии.
Сегодня утром в Тбилисском аэропорту спецборт из Франции встречали с воинскими почестями. На церемонии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, члены правительства, высшее командование Сил обороны, а также потомки Квинитадзе.
В сопровождении эскорта из аэропорта гроб доставили в Кафедральный собор святой Троицы, где в течение четырех дней будет проходить гражданская панихида. 26 мая, в День независимости Грузии, Квинитадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Георгий Квинитадзе родился 21 августа 1874 года в семье полковника Иванэ Квинитадзе, во время его службы в Дагестане. В 1884 году он поступил в тифлисский кадетский корпус, а затем продолжил свое образование в Санкт-Петербурге.
Квинитадзе сделал блестящую военную карьеру в русской императорской армии. До образования Грузинской Демократической Республики, со второй половины 1917 года он активно участвовал в формировании армии независимого государства, внес большой вклад в создание Грузинского военного училища и был его первым руководителем. Квинитадзе последовательно занимал должности помощника военного министра, командира 1-й дивизии, генерал-губернатора Абхазии, командующего войсками побережья Черного моря, начальника Тифлисского военного училища, главнокомандующего армией Грузии. В феврале-марте 1921 года организовывал сопротивление наступающим частям Красной армии.
После того, как в 1921 году Грузинская Демократическая Республика пала, генерал Квинитадзе эмигрировал в Константинополь, а оттуда, в 1922 году – во Францию. 7 августа 1970 года Квинитадзе скончался в Шату и был похоронен на местном кладбище.
В 2013 году он был посмертно награжден орденом Национального героя Грузии. В 2006 году именем Квинитадзе была названа улица в Тбилиси. В память о генерале учреждена серебряная военная медаль «Георгий Квинитадзе».
За сутки в Грузии от коронавируса умерли 33 человека
За минувшие сутки в Грузии зарегистрировали 33 смерти от коронавируса – это максимальный показатель с начала года. 8 января в стране было зафиксировано 34 летальных исхода. Согласно данным операционного штаба, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 4 602.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки возросло на 1 071. Данные получены на основании проведения около 30 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,57%, за последние две недели – 4,11%, а за последнюю неделю – 4,18%. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 336 840 человек.
Наибольшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Тбилиси – 581 случай заражения. В Самегрело и Земо Сванети выявили 100 фактов COVID-19, в Аджарии – 96, в Имерети – 84, в Квемо Картли и в Кахетии – по 55, в Шида Картли – 42, в Гурии – 16, в Самцхе-Джавахети – 14, в Мцхета-Мтианети – 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
Выздоровели 680 человек, их общее число выросло до 317 069.
На данный момент в Грузии 15 143 активных случая коронавируса. Из них 4 270 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 365 инфицированных, в Аджарии – 482, в Имерети – 525. Состояние 903 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 229 человек.
10 172 гражданина (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 701 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 80 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.
В Абхазии выявлено 19 случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 человек, 42 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась пациентка 1940 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 145 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 312 человек.
В Германии ответили на жалобы сезонных рабочих из Грузии
Условия труда граждан Грузии, занятых на сезонных работах в Германии, будут приведены в соответствие с существующими стандартами. Об этом сказано в письменном комментарии федерального Министерства труда и социальных вопросов Германии Общественному вещателю.
На этой неделе Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении прав и тяжелых условиях граждан, которые смогли легально трудоустроиться в Германии благодаря межгосударственному соглашению.
«Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии уделяют особое внимание обеспечению безопасных и привлекательных условий труда для сезонных рабочих, охране их здоровья. Соответственно, жалобы грузинских сезонных работников, предъявленные вами, еще более прискорбны», - говорится в комментарии министерства.
В ведомстве обещают, что незамедлительно проверить сообщения о нарушениях.
Одновременно отмечается, что федеральное агентство по трудоустройству находится в тесном контакте с посольствами Германии в Грузии и Грузии в Германии, а также с грузинским госагентством по содействию трудоустройству.
«Включенные институты тесно сотрудничают, чтобы найти выход как можно скорее. Описанные вами условия труда будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами. Федеральное агентство по трудоустройству Германии будет внимательно следить за указанным вопросом», - отмечено в письме.
За индивидуальное инспектирование и контроль отвечают компетентные региональные органы, страховые институты и таможенный отдел по незадекларированным работам. По информации министерства, эти органы подключатся к разбирательствам, если не прекратятся жалобы граждан Грузии по зарплате.
«Поскольку сотрудники недавно прибыли в Германию, предположительно, они пока не получали зарплату, поэтому мы должны дождаться первой зарплаты. В том случае, если жалобы по поводу зарплаты не прекращаться, несмотря на предоставленную информацию, то к делу подключится таможенный отдел», - говорится в письме.
Если в долгосрочной перспективе трудовые отношения или условия работы не улучшатся, то федеральное агентство позаботится о замене им работодателя.
- Соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Германии было подписано 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания.
- Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.
По возвращении из Киева Мелия заявил об отсутствии разногласий с Саакашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил об отсутствии серьезных разногласий с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
В течение недели Мелия и еще несколько лидеров ЕНД находились в Украине. Они не скрывали, что главной целью их визита была встреча с Саакашвили, который покинул Грузию в 2013 году, но фактически сохранил контроль над своей партией, ставшей ключевой оппозиционной силой, противостоящей правящей «Грузинской мечте».
«Очень важным было то, чтобы между мной и Михаилом Саакашвили было абсолютное взаимопонимание, особенно, когда так много людей вокруг работают над тем, чтобы этого не произошло. Были и вероятно еще будут вопросы, по которым существуют разногласия, однако я очень рад, что мы соглашаемся по всем фундаментальным вопросам, поскольку существует здравый смысл и невозможно не принять рационально правильное решение», - заявил Мелия.
Главной темой обсуждений в Киеве стал вопрос бойкота законодательного органа Грузии. Основанная Саакашвили партия должна сформировать в парламенте десятого созыва самую крупную оппозиционную фракцию. ЕНД, участвовавшее в выборах 2020 года в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями, набрало 27,18% голосов. Эти результаты в оппозиции считают сфальсифицированными. Спустя полгода после парламентских выборов, в ЕНД до сих пор не определились, присоединяться ли они к другим депутатам.
Мелия говорит, что переговоры с Саакашвили были «плодотворными», поскольку они помогли согласовать разные мнения, существующие в ЕНД. Тем не менее, окончательное решение по поводу бойкота партия планирует принять после проведения встреч со своими сторонниками в разных регионах Грузии. «Я еду в регионы и, полагаю, к концу этого месяца мы уже будем готовы принять приемлемое решение», - заявил Мелия.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС. В «Национальном движении» мнения по поводу вхождения в парламент разделились. Часть членов ЕНД предлагала прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступали против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. Сам Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
Минфин США принял новые санкции против участников строительства «СП-2»
Соединенные Штаты в лице Министерства финансов ввели санкции против российских компаний и 13 судов, занятых на строительстве газопровода «Северный поток-2».
Как и предлагал Госдепартамент США, санкциям подвергнуты Морская спасительная служба, Мортранссервис, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, Коксохимтранс.
Среди 13-ти судов, подвергшихся санкциям, специализированные суда «Академик Черский», «Капитан Беклемишев», « Умка», «Юрий Топчев» (их полный список приводит «Коммерсантъ»).
Госдепартамент ранее ввел санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Однако, эти санкции были сразу приостановлены. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что это сделано «в национальных интересах США».
В авиакатастрофе в Нигерии погиб начальник штаба вооруженных сил страны
Начальник генерального штаба вооруженных сил Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру погиб в авиакатастрофе при посещении в пятницу северного штата Кадуна. По имеющимся сведениям, погибли и несколько помощников генерала.
Подробностей катастрофы пока нет.
В штате Кадуна в последние годы росло влияние исламистских повстанцев и усиливались, как сообщает агентство Reuters, вооруженные бандформирования.
Три месяца назад в окрестностях аэропорта Абуджи разбился небольшой пассажирский самолет вооруженных сил. По официальным сообщениям, тогда погибли семь человек. Причиной катастрофы стала, как сообщалось, неполадка двигателя.
54-летний Ибрагим Аттахиру получил свое последнее назначение в январе, когда президент Нигерии Мухаммаду Бухари произвел значительные кадровые перестановки в нигерийском командовании. В последние годы в Нигерии росли критические высказывания в адрес властей из-за усиливающегося движения экстремистов на севере страны.
Аттахиру - выпускник национальных и иностранных (Китай, США) военных академий.
Страны G7 сворачивают поддержку добычи полезных ископаемых
Страны «Большой семерки» договорились до конца года прекратить государственное финансирование угольных проектов и постепенно свернуть поддержку остальных ископаемых видов топлива, включая нефть и газ. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике. Цель такой стратегии – ограничить рост глобальной температуры по всей планете на уровне 1,5 градуса по Цельсию.
Одновременно правительства G7 намерены добиваться того, чтобы их партнеры по всему миру следовали аналогичному курсу и уже к 2030-м годам переходили на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.
Страны G7 подтвердили готовность следовать Парижскому соглашению. Согласно документу, на меры по защите климата к 2025 году будет выделяться в совокупности по 100 миллиардов долларов ежегодно. Одна только американская программа «Зеленый новый курс» оценивается в два триллиона долларов. Конечная задача США – достичь «100-процентно чистой электроэнергии к 2035 году».
«Большая семерка» – союз богатейших экономик мира. На их долю приходится половина мирового ВВП – примерно 40 триллионов долларов. Как подчеркивает Reuters, на фоне решений G7 о постепенном отказе от ископаемого топлива во все большей «изоляции» оказываются Китай и прочие страны, не желающие присоединяться к трансатлантическому экологическому курсу. Со временем эти державы будут сталкиваться со все большим давлением, целью которого станет принуждение к диверсификации их экономик, говорится в материале агентства.
Ранее Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, в котором призвало инвесторов по всему миру отказаться от финансирования новых проектов поставок нефти, газа и угля для того, чтобы выполнить задачи международной климатической программы.
На этой неделе стало известно о том, что Финляндия сокращает потребление российской нефти Urals на 25 процентов и переходит на экологически чистый энергоресурс. В целом экспорт нефти из России в так называемое «дальнее зарубежье» упал с января по апрель примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение в денежном выражении составило около пяти миллиардов долларов.
Такая ситуация для России складывается на фоне относительно высоких цен на нефть, котировки которой, впрочем, в четверг резко упали в связи с ожиданием возвращения на рынок иранской нефти. Вечером пятницу Brent торгуется на бирже по цене примерно 66,5 долларов за баррель. Три дня назад стоимость эталонной марки балансировала выше 70 долларов за бочку.
Ковид в Абхазии: 24 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 174 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 человек, 42 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 1951 года рождения умер 20 мая, женщина 1940 года рождения - 19 мая.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 126 человек. Зарегистрировано 229 летальных случаев. Выздоровели 14 270 человек.
Власти Евросоюза утвердили сертификаты COVID-19
Европарламент и Совет Евросоюза договорились ввести сертификаты COVID-19, которые позволят ослабить ограничения на передвижение внутри ЕС в разгар летнего сезона. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о бесплатном «зеленом паспорте», который будет существовать в трех вариантах. Один из них будет содержать информацию о вакцинации, другой – о выздоровлении, третий – о прохождении теста на наличие COVID-19. Каждый житель ЕС получит только один из этих трех вариантов в зависимости от своей конкретной медицинской истории. Документы начнут действовать с 1 июля. Они будут доступны как в электронном, так и в печатном виде.
Благодаря такому механизму власти стран ЕС будут избавлены от необходимости вводить сложные меры контроля за путешественниками. Теперь каждому из них достаточно будет показать простой документ либо отсканировать соответствующий QR-код. Другим следствием нововведения станет фактический отказ от карантинных мер в странах ЕС, за исключением особых случаев, таких как вспышки эпидемии новых штаммов.
Схема сертификации будет распространяться только на граждан и резидентов Евросоюза. Она не пересекается с планами по открытию границ для жителей третьих стран, а также не охватывает те страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
В настоящее время почти 40 процентов жителей ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Это соответствует темпам прививочной кампании в других развитых странах. В более бедных регионах мира ситуация намного хуже. По этой причине компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе саммита G20 по здравоохранению объявили о том, что до конца 2022 года собираются поставить в страны с низким уровнем доходов 3,5 миллиарда доз вакцин по сниженной цене. В свою очередь власти ЕС решили пожертвовать бедным странам не менее 100 миллионов доз вакцин, заявила в пятницу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии о том, чтобы разрешить въезд тем иностранным туристам, которые прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Российские вакцины не вошли в этот список, поскольку ни одна из них не прошла соответствующую проверку в EMA.
В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.
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